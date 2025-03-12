¡ØTRIGUN MAXIMUM¡Ù ¡ß Chugai Grace Cafe¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤¬º£ÅÙ¤ÏÂçºå¤Ç³«ºÅ¡ªÆâÆ£ÂÙ¹°ÀèÀ¸´Æ½¤¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ä¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/trigun_maximum_osaka/
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Ãæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô¤Ï¡¢¡ÚTRIGUN
MAXIMUM¡ßChugai Grace Cafe in ÂçºåÅ¹¡Û¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯Âç¹¥É¾Äº¤¤¤¿TRIGUN MAXIMUM¡ßChugai Grace Cafe ¤¬Áõ¤¤¤â¿·¤¿¤ËÂçºå³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÆ£ÂÙ¹°ÀèÀ¸´Æ½¤¤Î¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤ÈÂçºå¸ÂÄê¥Õー¥É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¢ö
³«ºÅ¾ðÊó
¡ÚTRIGUN MAXIMUM¡ßChugai Grace Cafe in ÂçºåÅ¹¡Û
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡¡2025Ç¯4·î2Æü(¿å)～4·î20Æü(Æü)
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡¡¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤1F¡¡Chugai Grace CafeÂçºåÅ¹
¡¦ÀèÃå¼õÉÕ¡¡2025Ç¯3·î12Æü(¿å)12:00～
¡¦¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/trigun_maximum_osaka/
¢¨¤´Æþ¾ì¤Ï¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöÆü¤Î¤´°ÆÆâ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´ÍèÅ¹ÊýË¡¤Ï¾åµ¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷Í½ËÉÂÐºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾åµ¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー
¥é¥Ö¡õ¥Ô¥£ーŽÝ¥¹
\1,389(ÀÇ¹þ \1,500)
¾Ð¤¨¥È¥ó¥¬¥ê¡Ä¥Ê¥Á¥ç¥¹
\1,204(ÀÇ¹þ \1,300)
GUZURI¥Ñ¥Õ¥§
\1,204(ÀÇ¹þ \1,300)
600²¯¡ð¡ð(¥À¥Ö¥É¥ë)¤ÎÃË
\908(ÀÇ¹þ \980)
¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤HOT¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
\908(ÀÇ¹þ \980)
ÌÁÍ§BRIDE¥½ー¥À
\1,204(ÀÇ¹þ \1,300)
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/59072/table/631_1_2277bf88775c156a1226960b7bc3eb79.jpg ]
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¥°¥Ã¥º¾ðÊó
¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°Î¾ÌÌPET¥«ー¥É vol.2¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä \600(ÀÇ¹þ \660)¡¿1SET[12¸ÄÆþ] \7,200(ÀÇ¹þ \7,920)
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä \500(ÀÇ¹þ \550)¡¿1SET[12¸ÄÆþ] \6,000(ÀÇ¹þ \6,600)
¢¨1SET12¸ÄÆþ¤ê¡Ê¥Îー¥Þ¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸6¸Ä + ¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸6¸Ä¡Ë
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢£2way¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\1,500(ÀÇ¹þ \1,650)
¢¨¥°¥Ã¥º¤Ï¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥º¤Î¤ß¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨À½ÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢µ©¤Ë1SET¤ÇÁ´¼ïÎàÂ·¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
ÆÃÅµ¾ðÊó
¡ãWebÍ½Ìó¸ÂÄêÆþ¾ìÆÃÅµ¡ä
Web¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤Î¾å¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¸¶²è¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ã¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤´ÃíÊ¸ÆÃÅµ¡ä
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤´ÃíÊ¸1ÉÊ¤´¤È¤Ë¸¶²è¥³ー¥¹¥¿ー¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ã¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤´¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤´¹ØÆþ3,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤ËÎ¾ÌÌ¸¶²è¥é¥Õ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨³Æ¼ïÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¡¦ÇÛÉÛ¾ò·ïÅù¤Ï¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£À¼Á¾å¡¢Æ±¤¸³¨ÊÁ¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
WebÈÎÇä
Chugaionline¡ÊÃæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôEC¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.chugai-contents.jp/
Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î2Æü(¿å)11:00～5·î12Æü(·î)23:59
È¯Á÷Æü¡§2025Ç¯7·î°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê
¢¨¡ÖBRIDE¥½ー¥À¡×¤Ï¥«¥Õ¥§Å¹Æ¬¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£ÄÌÈÎ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¸¢ÍøÉ½µ¡¦´ØÏ¢¾ðÊó
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)ÆâÆ£ÂÙ¹°¡¿¾¯Ç¯²èÊó¼Ò
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
Chugai Grace Cafe¡Ê¥Á¥å¥¦¥¬¥¤ ¥°¥ìー¥¹ ¥«¥Õ¥§¡Ë¡ÃÃæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò±¿±Ä
https://chugai-grace-cafe.jp/
Chugai Grace Cafe ¸ø¼°X(µìTwitter)
https://twitter.com/chugai_g_cafe
Chugaionline¡ÊÃæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô±¿±ÄEC¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.chugai-contents.jp/