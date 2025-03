Semi Permanent 日本初開催

yes and 合同会社2025年11月1日~5日、グラングリーン大阪(https://umekita.com/)の VS.(https://vsvs.jp/about) (https://vsvs.jp/about)(ヴイエス)にて開催決定「 Semi Permanent / セミ・パーマネント 」

南半球で最大規模を誇り、最も長い歴史を持つクリエイティビティとデザイン、カルチャーのプラットフォームである「 Semi Permanent / セミ・パーマネント 」が、2025年11月1日~5日に日本・大阪で初めて開催されます。2002年にシドニーで誕生したこのフェスティバルは、これまでにヨーロッパ、中東、香港、シンガポール、アメリカ、オーストラレーシアなど世界各地で開催され、クリエイティブ業界を牽引する才能と革新的なブランドを結びつけるグローバルプラットフォームへと成長してきました。

20年以上にわたり、13都市で50以上のイベントを開催し、800人以上の世界的なクリエイターや文化リーダーとコラボレーションを通して、現在では、30万人を超える好奇心旺盛で文化に精通したパイオニアが集う、世界有数の影響力を持つデザインコミュニティへと発展しています。

日本で初めて開催される本フェスティバルは、Semi Permanent の歴史に新たな章を刻む重要な節目となります。 伝統文化と最先端のクリエイティブ産業が交差する大阪での開催は、フェスティバルにとって画期的な出来事であり、日本国内外の優れたクリエイティブ・タレントが一堂に会する貴重な場となります。本フェスティバルを通じて、新たな創造的なつながりを生み出すとともに、現代文化の視点から革新的なブランドやアイデアを世界に発信していきます。

イベント概要

Semi Permanent Festival(11月1日~3日)、Nourish「 Osaka 」(11月4日~5日) 、Friends of Exhibition(11月1日~5日)Semi Permanent Festival(11月1日~3日)

3日間にわたる本フェスティバルでは、文化、デザイン、映画、音楽、アート、テクノロジー、イノベーションの分野を牽引する業界リーダーたちによる基調講演、少数制の対話型セッション(ファイヤーサイドディスカッション)、実践的なワークショップ、マスタークラスを開催。刺激的なディスカッションや革新的なアイデアが交わされ、世界のクリエイティブコミュニティとつながる唯一無二のネットワーキングの機会が広がります。

Nourish「 Osaka 」(11月4日~5日)

プロの料理人によるテストラボから着想を得た、食の探求(Exploration)、アート(Art)、技術(Technique)をテーマにした2日間の Semi Permanent「 EAT 」シンポジウム。食、文化、創造性の交差点を探求するこのイベントでは、世界的に活躍するシェフ、フードライター、料理の革新者たちが、それぞれの専門知識や未来の食文化とイノベーションに対するビジョンを共有します。

Friends of Exhibition(11月1日~5日)

世界的に評価されるデザイナー、ステファン・サグマイスターがキュレーションを手がける本展では、「 Now is Better 」から選りすぐりの作品を紹介します。

「 Friends of 」は、Semi Permanent が毎年開催する恒例のエキシビションとして、世界各地のアーティスト、デザイナー、ビジョナリーたちが集い、作品を発表し、創造性を発信する場となります。

なぜ大阪なのか?

「天下の台所」として知られる大阪は、食文化の豊かさ、歴史の深み、そして革新性が交差する街です。世界的に有名なストリートフード、ネオンが輝く都市景観、歴史的ランドマークが共存し、伝統とモダンが融合するこの街では、創造性が常に息づいています。

最先端のデザインと温かなおもてなしが根付く大阪は、Semi Permanent が日本で初めて展開するプロジェクトにふさわしい、理想的な舞台です。

未来へのビジョン

大阪は、成長を続ける日本の文化・クリエイティブシーンとのより深い関わりを築くための重要な出発点となります。本フェスティバルは、VS.(https://vsvs.jp/about) チームと連携し、デザイン、アート、カルチャーの未来を形作るための長期的なコラボレーションの基盤を築く場となります。

今後、Semi Permanent は日本各地へと展開しながら、大阪の VS. を拠点とし、定期的にこの地へと戻ってきます。次回の開催地として、2026年には石川県・金沢、2027年には福岡県・福岡を予定。それぞれの都市で日本の豊かなクリエイティブコミュニティを育みつつ、大阪・京都・東京に根付くSemi Permanentコミュニティとの強い結びつきを保ちながら、さらなる発展を目指します。

Semi Permanent について

Semi Permanent は、単なるデザインスタジオではありません。私たちは、グローバルコミュニティに向けて、唯一無二の体験をデザインし、キュレーションし、プロデュースするクリエイティブ集団です。財団や企業とのパートナーシップを通じて、オーディエンスとよりパーソナルに繋がる機会を創出し、革新的なクリエイティブ体験を提供しています。積み重ねてきた知識と独自のアプローチを活かし、世界で最も魅力的なアーティスト、デザイナー、スタイリスト、シェフ、DJ、サーファーなど、多彩なストーリーテラーたちとのネットワークを駆使して、新たな価値を生み出します。

Semi Permanent は、デザインやイベント制作の枠を超え、感動とインスピレーションを提供する存在です。今後も、創造性と情熱をもって、世界中の人々に忘れられない体験をお届けしてまいります。

