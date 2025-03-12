【神戸新聞社主催】中小企業のための経営戦略セミナー in 神戸
この度、兵庫県の中小企業の事業承継や成長戦略をテーマに、セミナーを実施させていただく運びとなりました。第一部は、神姫バス株式会社 代表取締役社長 長尾真氏より「"多角化"から"選択と集中"へ そして『まちづくり・地域づくり企業』へ ～時代に沿った経営戦略～」と題し、ご講演いただきます。第二部は、株式会社M&A総合研究所 企業情報第五本部第三部 部長 竹之内悠佑より「自社の未来を見据える M&Aによる事業承継・成長戦略のポイント」と題してお話いたします。
また、セミナー終了後には個別相談会の時間を設けております。情報収集の段階でも、個別でアドバイザーにご相談が可能です。ぜひご関心のある方はご参加ください。
詳細・お申し込みはこちら
https://masouken.com/seminars/163
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セミナー内容
第一部 基調講演 13:30～14:15
神姫バス株式会社
代表取締役社長 長尾 真氏
「"多角化"から"選択と集中"へ そして『まちづくり・地域づくり企業』へ ～時代に沿った経営戦略～」
※第一部の終わりに、質疑応答の時間を設けます
第二部 協賛講演 14:15～14:45
株式会社M&A総合研究所
企業情報第五本部第三部 部長 竹之内 悠佑
「自社の未来を見据える M&Aによる事業承継・成長戦略のポイント」
個別相談会
セミナー終了後、M&Aや事業承継にご興味がある方や、情報収集をされたい方は、担当のアドバイザーに個別でご相談いただけます。
日時・会場
日時
2025年4月22日（火）
13:30～14:45（13:00開場）
会場
〒650-0027
兵庫県神戸市中央区中町通2丁目3-1
神戸駅前研修センター 207号室
登壇者
神姫バス株式会社
代表取締役社長
長尾 真氏
早稲田大学政経学部卒。1982年神姫バス入社、1997年経営企画部企画課長、2005年取締役企画部長、2009年常務取締役、2012年専務取締役を経て、2013年代表取締役社長。また、2015年から兵庫県バス協会会長、2019年からは姫路商工会議所副会頭なども務めている。
株式会社M&A総合研究所
企業情報第五本部第三部 部長
竹之内 悠佑
同志社大学卒業後、繊維系専門商社に入社。原料部隊を担当し、海外仕入、取引先販売をはじめ、物流管理の効率化やコスト削減等に従事。多くの経営者とやり取りする中で、事業承継問題の深刻さを痛感すると同時に、M&Aによる企業戦略に高い成長性を感じ、M&A業界への転身を決意。M&A総合研究所では、オーナーならではの事業承継から事業拡大を目的とした資本提携まで担当し、幅広い業種を対応。
お申し込み方法
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M&A総合研究所について
会社名：株式会社M&A総合研究所
事業内容：M&A仲介事業
本社：東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 17階
代表者：代表取締役社長 佐上 峻作
URL：https://masouken.com/
参考
「M&A総合研究所」ではM&Aを分かりやすく解説した記事を公開しております
M&Aとは？：https://masouken.com/M&A(https://masouken.com/M&A)
事業承継とは？：https://ma-s.jp/x/jbk4w
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