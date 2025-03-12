TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」より、キャラクターをイメージしたオリジナルの香りの練り香水をはじめ、描き起こしイラストのアクスタや缶バッジなど新グッズが登場！
バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」にて、2025年3月12日（水）より、TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」商品を販売開始いたします。
キャラクターイメージの練り香水など、全7アイテムをラインナップ。
▼商品販売ページ
ANIGA-TER(https://aniga-ter.com/)
▼商品一覧
●TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」 練り香水 黒崎一護/石田雨竜/朽木白哉/日番谷冬獅郎
全4種。「黒崎一護」、「石田雨竜」、「朽木白哉」、「日番谷冬獅郎」それぞれのキャラクターをイメージしたオリジナルの香り。キャラクターを感じられるアイテム。
販売価格：3,630円（税込）
内容量：8g
配合成分：野菜油、ホホバ種子油、ミツロウ、香料、トコフェロール
●TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」 レイヤードアクリルアート 黒崎一護/石田雨竜/朽木ルキア/阿散井恋次/朽木白哉/日番谷冬獅郎
全6種。15mm厚のアクリルに両面からプリント。イラストに奥行きを感じられるアクリルアート。
販売価格：4,400円（税込）
サイズ：約H100mm × W148mm × D15mm
製品素材：アクリル 15mm 厚
●TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」 アクセサリースタンド 黒崎一護/石田雨竜/朽木ルキア/阿散井恋次/朽木白哉/日番谷冬獅郎
全6種。高さ25cmほどの存在感あるサイズのアクセサリースタンド。アクセサリーを掛けることで、一味違う雰囲気も楽しめる。
販売価格：3,850円（税込）
サイズ：組立時 約H250mm × W154mm × D57mm
製品素材：アクリル 3mm 厚
●TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」 アクリルバッグチャーム 黒崎一護/石田雨竜/朽木ルキア/阿散井恋次/朽木白哉/日番谷冬獅郎
全6種。キャラクターカラーと黒を基調にデザインしたバッグチャーム。
販売価格：1,430円（税込）
サイズ：約H90mm × W60mm
製品素材：アクリル 3mm厚、鉄、亜鉛合金、真鍮
●TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」 アクリルスタンド 黒崎一護/石田雨竜/朽木白哉/日番谷冬獅郎
全4種。描き起こしイラストを使用したアクリルスタンド。並べて飾るのにぴったりのサイズ感。
販売価格：880円（税込）
サイズ：
黒崎一護：組立時 約H52mm × W54mm × D20mm
石田雨竜：組立時 約H52mm × W54mm × D20mm
朽木白哉：組立時 約H52mm × W54mm × D20mm
日番谷冬獅郎：組立時 約H48mm × W54mm × D20mm
製品素材：アクリル 3mm厚
●TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」 缶バッジ 黒崎一護/石田雨竜/朽木白哉/日番谷冬獅郎
販売価格：440円（税込）
サイズ：54mmφ
製品素材：ブリキ、鉄、紙、PP
●TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」 PCステッカー 黒崎一護/石田雨竜/朽木白哉/日番谷冬獅郎
販売価格：550円（税込）
サイズ：約H100mm × W100mm
製品素材：塩ビ、紙
各アイテム全4種。描き起こしイラストを使用したコレクタブルアイテム。
(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
▼販売概要
・予約販売開始 : 2025年3月12日（水）18:00～
・商品お届け時期 : 2025年6月上旬より順次発送開始予定
・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https:/aniga-ter.com(https://aniga-ter.com/)
▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは
2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。
「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。
アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。
公式X（旧Twitter）：@anigater(https://twitter.com/anigater)
公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）
電話：03-6435-3912
メールアドレス：info@banana-spirits.com
FAX：03-6435-3914