「WAKOHRE Presents スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権特別大会」参加者募集中
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・依田裕彦）は3月24日(月)に兵庫・三木ゴルフ倶楽部で「WAKOHRE Presents スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権特別大会」を開催、出場者を募集します。ＷＥＢサイト「ゴルフ報知」（https://golf.hochi.co.jp/hochi_junior_kansai_special2025）からお申し込みください。小学校・中学校・高校在籍でラウンド経験者のみなさん、どうぞご参加下さい。
◆大会概要
【開催日時】3月24日（月）午前7時30分スタート予定
【会場】三木ゴルフ倶楽部
【募集】合計40組160人（先着順で定員になり次第締め切ります）
【参加資格】小学校・中学校・高校在籍の男女でラウンド経験者
区分は2025年1月現在の学年を適用
【競技方法】18ホール・ストロークプレー（スクラッチ競技）
【参加費】１万4000円（プレー費・参加費込み）※参加賞あり。飲食や私物購入などは個人負担です。
【表彰】〈１〉小学１～４年生女子の部、〈２〉同男子の部、〈３〉小学５・６年女子の部、〈４〉同男子の部、〈５〉中高生女子の部、〈６〉同男子の部。各部門１～３位にメダルと副賞を贈呈。
【詳細・申し込み方法】ＷＥＢサイト「ゴルフ報知」（https://golf.hochi.co.jp/hochi_junior_kansai_special2025）からエントリー。
お問い合わせはＴＥＬ06・7732・2018（事業部）へ。平日午前10時から午後６時まで。
【主催】報知新聞社
【後援】関西高等学校・中学校ゴルフ連盟、中部高等学校・中学校ゴルフ連盟、中国高等学校・中学校ゴルフ連盟、四国高等学校・中学校ゴルフ連盟、兵庫県ゴルフ連盟、三木市ゴルフ協会
【特別協賛】和田興産株式会社
【協賛】住友ゴム工業株式会社、三木市ゴルフ協会、イオンスポーツ株式会社、エムエーキャスト株式会社
【協力】キャスコ、日本シャフト