「WAKOHRE　Presents　スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権特別大会」参加者募集中

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・依田裕彦）は3月24日(月)に兵庫・三木ゴルフ倶楽部で「WAKOHRE Presents スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権特別大会」を開催、出場者を募集します。ＷＥＢサイト「ゴルフ報知」（https://golf.hochi.co.jp/hochi_junior_kansai_special2025）からお申し込みください。小学校・中学校・高校在籍でラウンド経験者のみなさん、どうぞご参加下さい。

◆大会概要

【開催日時】3月24日（月）午前7時30分スタート予定

【会場】三木ゴルフ倶楽部

【募集】合計40組160人（先着順で定員になり次第締め切ります）

【参加資格】小学校・中学校・高校在籍の男女でラウンド経験者

区分は2025年1月現在の学年を適用

【競技方法】18ホール・ストロークプレー（スクラッチ競技）

【参加費】１万4000円（プレー費・参加費込み）※参加賞あり。飲食や私物購入などは個人負担です。

【表彰】〈１〉小学１～４年生女子の部、〈２〉同男子の部、〈３〉小学５・６年女子の部、〈４〉同男子の部、〈５〉中高生女子の部、〈６〉同男子の部。各部門１～３位にメダルと副賞を贈呈。

【詳細・申し込み方法】ＷＥＢサイト「ゴルフ報知」（https://golf.hochi.co.jp/hochi_junior_kansai_special2025）からエントリー。

お問い合わせはＴＥＬ06・7732・2018（事業部）へ。平日午前10時から午後６時まで。

【主催】報知新聞社

【後援】関西高等学校・中学校ゴルフ連盟、中部高等学校・中学校ゴルフ連盟、中国高等学校・中学校ゴルフ連盟、四国高等学校・中学校ゴルフ連盟、兵庫県ゴルフ連盟、三木市ゴルフ協会

【特別協賛】和田興産株式会社

【協賛】住友ゴム工業株式会社、三木市ゴルフ協会、イオンスポーツ株式会社、エムエーキャスト株式会社

【協力】キャスコ、日本シャフト