在日イタリア商工会議所主催MIMOSA DAY2025 「PHENOMENA AWARD 2025」受賞セレモニー開催

在日イタリア商工会議所

「PHENOMENA AWARD 2025」受賞セレモニー開催

開催日時 : 3月7日 (金)夜20時00分~

開催会場:東京タワー展望台メインデッキ1階にて

主催:

Regione Abruzzo (アブルッツォ州)

Agenzia di Sviluppo(アブルッツォ州キエティ・ペスカーラ商工会議所特別機関)

Camera di Commercio Chieti Pescara(キエティ・ペスカーラ商工会議所)

IFTA(インディペンデント・ファッション・タレント協会)

The Italian Chamber of Commerce in Japan(在日イタリア商工会議所)

公式ホームページ https://phenomena.iccj.or.jp

「PHENOMENA AWARD 2025」受賞者

●Eleonora D'Ambrosio De Dominicis (Coolt)

クールとカルトを組み合わせた名前を持つこのブランドは、2016年からアブルッツォ出身のデザイナー、エレオノーラ・ダンブロシオ・デ・ドミニシスがデザインし、手作りのバッグとアクセサリーを手掛けている。各コレクションのアイテムは、時間やステレオタイプに影響されない「美の知覚」を体現し、むしろ異なる民族や文化の交わりに投影されている。例えば、同社の代表作であるGitaneショルダーバッグは、アステカ織りの革製で、手作りの3つのタッセルと骨効果のメッシュストラップで装飾されている。

●Carla Ripani and Gabriella Ripani (Ripani)

1967年以来、トルトレートの工場で、RIPANIは品質とスタイルを求める人々のために100%メイド・イン・イタリーの革製バッグとアクセサリーを創作・生産している。各バッグは、創造性、職人の伝統、現代技術を組み合わせた成果であり、現代的なデザインのために細部まで丁寧に作り込まれている。メイド・イン・イタリーは私たちの哲学であり、倫理的で持続可能な選択の指針となっている。使用するエネルギーは太陽光パネルシステムによる再生可能エネルギーで、CO2排出量の削減に貢献している。

●SILVIA PAVANELLO and Paolo Porcu Rodriguez (Officine904)

Officine 904は、2010年にトスカーナのピエンツァで誕生したイタリアのクリエイティブスタジオであり、成功するプロジェクトが生まれるアイデアのハブでもある。ミニマルでタイムレスなデザインの衣服とジュエリーのコレクションを通じて、メイド・イン・イタリーの歴史と現代性を称える一つのプロジェクトである。人生でもクリエイティブでもパートナーであるシルビア・パヴァネッロとパオロ・ポルク・ロドリゲスは、本質的な形と印象的な色彩を、独特の製品へ、スタイルを表現する道具へと変換している。Phenomena Japanのために、Officine 904は自然の形と色を忠実に再現した昆虫をモチーフとしたジュエリーライン「Insectarium」を発表している。各作品はトスカーナで手作りされ、ロストワックス鋳造や各作品への手作業によるカラーエナメル塗布など、古来の製作技法を用いている。

●Gabriella Ferrazzano (Musae Studio)

Musae Studio は、2022年にガブリエラ・フェラッザーノによって設立されたカンパニア州のブランドで、ヴィンテージの趣とモダンなアクセントを備えたシックなデザインの家庭陶器製品を製造している。イタリア流のテーブルセッティングの温かみは、手作りの陶器の一点物によって表現され、そのファニーシックなスタイルは、「Better than Sex」やシンプルすぎるとも言える「Amore Amore Amore Amore」といった挑発的なフレーズを用いて、エレガンスとユーモアを融合させている。製品の他にも、Musae Studioはイベントのアートディレクションやレストランのコンセプト設計も手がけており、2年間で、自宅工房から100平方メートル の面積を持つ工場へと成長し、アメリカとヨーロッパの28の小売店に商品を供給する女性だけのチームが働いている