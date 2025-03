カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『御曹司に恋はムズすぎる』主題歌、King & Prince「HEART」　3月12日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、King & Princeのニューシングル「HEART」を3月12日(水)に発売します。

5月より、King & Prince LIVE TOUR 24-25 ~Re:ERA~ in DOMEと題したドームツアーを3都市8公演で開催予定のKing & Prince。

16枚目のシングルとなる今作には、表題曲「HEART」を含む各形態新曲6曲を収録。初回限定盤Aには「Usual Kiss」、初回限定盤Bには「LIFE is FUSHIGI」、通常盤には「marble」「 I MY ME MINE」、Dear Tiara盤(ファンクラブ盤)には「ONE LIFE」が収められています。

表題曲「HEART」は、あらゆる世代の人々が勇気をもらって、キュンとして、前向きな気持ちで毎日を過ごせるようにと想いを込めた王道ラブソングです。メンバーの永瀬廉主演ドラマ、カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『御曹司に恋はムズすぎる』主題歌にも起用されています。Music Videoはレトロな質感の中でクスッと笑えるようなコミカルさとシュールさ、可愛らしさを共存させた世界観で表現しています。振り付けは、様々なアーティストのダンサーや振り付け、NIKEなどの世界的ブランドのショーにも参加するトップダンサーMONA(モナ)が担当しています。

初回限定盤Aには「HEART」のMusic Videoやメイキング映像やダンスバージョンが、初回限定盤Bには「様々なゲームに挑戦!チームワークチャレンジPART2」なる特典映像がそれぞれ収録されています。Dear Tiara盤には、2024年10月よりスタートした全国アリーナツアーKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ~Re:ERA~より「POPSTAR in the KINGDOM」「染み」「Harajuku」と今年1月24日に同ツアーAsue Arena Osakaで初披露された「HEART」が収録されるほか、「HEART」「シンデレラガール」「moooove!!」のスタジオパーマンス映像やメイキング映像、King & Princeからティアラ(ファンネーム)の皆さまへの感謝の気持ちを込め、ティアラの皆さま宛にラブレターを書き綴る企画映像も収められています。

King & Prince 「HEART」MV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=B8JyKPo7Wos ]

King & Prince 「HEART」MV Shooting Behind the scenes Teaser

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3BtqGZZsIhM ]

King & Prince 「シンデレラガール / moooove!!」メドレー &「HEART」スタジオパフォーマンス映像 Teaser

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=eZczoAQXO3g ]

King & Prince 16th Single「HEART」

2025年3月12日(水)発売

https://lnk.to/16thSG_Digital

■初回限定盤A

【CD+DVD】\1,700(税込) / UPCJ-9058

【CD収録内容】

・01. HEART 02. Usual Kiss

【DVD収録内容】

1.「HEART」 Music Video

2.「HEART」 Music Video -Dance ver.-

3.「HEART」 Music Video Shooting Behind the scenes

仕様:スリーブケース付き2Dケース、歌詞ブックレット

■初回限定盤B

【CD+DVD】\1,700(税込) / UPCJ-9059

【CD収録内容】

・01. HEART 02. LIFE is FUSHIGI

【DVD収録内容】

1. Behind the scenes of Single「HEART」

2. 様々なゲームに挑戦!チームワークチャレンジ PART2

仕様:スリーブケース付き2Dケース、歌詞ブックレット

■通常盤(初回プレス)

【CD】\1,200(税込) / UPCJ-9060

【CD収録内容】

・01. HEART 02. marble 03. I MY ME MINE

仕様:3Pケース、歌詞ブックレット

※通常盤(初回プレス)/UPCJ-9060終了後、通常盤/UPCJ-5016に切り替わります。

■封入特典

・初回限定盤A/特典:トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B/特典:トレーディングカードBタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)/特典:トレーディングカードCタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。

■初回封入特典

・初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー

視聴期間:2025年3月11日(火) 昼12:00~2025年4月11日(金)18:00まで

■先着外付け特典

・初回限定盤A/特典:フォトカード(A6)

・初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4)

・通常盤(初回プレス)/特典:トレカ3種セット

※3形態同時購入特典:オリジナルピンバッジ

【ドラマ】

・カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン「御曹司に恋はムズすぎる」主演 永瀬 廉 ※天堂 昴役

毎週(火)23:00-23:30

King & Prince 「HEART」期間限定視聴動画 Teaser

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=8vsUfsJe6zE ]

King & Prince LIVE TOUR 24-25 ~Re:ERA~ in LaLa arena TOKYO-BAY 2024.10.26 セレクション Teaser

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=z4zXRQKy2Mo ]

King & Prince Dear Tiara. Teaser

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=WFtzTbg3O7k ]

▼King & Prince オフィシャルアカウント

・YouTube:https://www.youtube.com/@kp_official_523

・X:https://x.com/kp_official0523

・Instagram:https://www.instagram.com/kp_official_523/

・TikTok:https://www.tiktok.com/@kingandprince_um

・永瀬 廉オフィシャルInstagram

https://www.instagram.com/ren.nagase.official/

・高橋海人オフィシャルInstagram

https://www.instagram.com/kaito.takahashi_1999/