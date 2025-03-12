初回完売御礼！追加販売開始 東京2025世界陸上公式観戦ツアー
ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社
＜観戦チケット付き宿泊プラン＞
世界陸上2023ブダペスト大会時の様子
株式会社近畿日本ツーリストブループラネット（本社：東京都江東区、社長：古川 優子）は、本日より「東京2025世界陸上競技選手権大会」の観戦チケット付き宿泊プラン第2弾の販売を開始いたします。これは、2月13日に発売し好評により早々に完売した第1弾に次ぐ商品です。
近畿日本ツーリストブループラネットは、東京2025世界陸上公式プリンシパルサポーターとして、今後も多彩な観戦ツアーをご用意いたします。ぜひ国立競技場へ選手に熱い声援を届けにお出かけください。
※国立競技場のシートマップはこちら(https://assets.aws.worldathletics.org/document/6788a438e1320d62726dee5c.pdf?_gl=1*g6x1aq*_ga*NTUzNTY2NTAwLjE3MjgwMzI3NzE.*_ga_7FE9YV46NW*MTczODkxOTE1Mi4xMzUuMS4xNzM4OTE5MTc1LjAuMC4w)からご覧いただけます。
【商品例】
＜観戦チケット付き宿泊プラン＞
９月１３日（土）ＥＶＥＮＩＮＧ／Ｐｒｅｍｉｕｍ１ ２名１室 2日間（一例）
出発日：2025年9月13日
出発地：首都圏・中部・関西/
基本代金(おとなお１人様):71,450円～97,450円
・最上位のプレミアム席の観戦チケット付き！
・「100m男子予選」「10,000m女子決勝」などの競技を観戦！
・京王プラザホテル(新宿)へのご宿泊セットプラン
※その他プランのご紹介はこちら(https://www.knt.co.jp/meito/sp/wchtokyo/?utm_source=hdpress&utm_medium=referral&utm_campaign=wchtokyo)からご覧いただけます。
世界陸上2023ブダペスト大会時の様子