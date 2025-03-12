「わがまちサウナ 大阪野田」1周年記念！感謝の気持ちを込めたスペシャルイベント開催 3月13日（木）～ゲスト熱波師のアウフグースや限定特典満載！1周年を一緒に楽しもう！
オーエス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：高橋秀一郎（※1）、以下オーエス）が運営するサウナ専門店「わがまちサウナ 大阪野田」は、2025年3月13日（木）におかげさまで開業1周年を迎えます。これを記念して、さまざまなスペシャルイベントを開催いたします。サウナファンの皆様に感謝を込めて、楽しいひとときをお届けします。
1周年記念イベント 概要 3月13日（木）～3月23日（日）※表示価格はすべて税込み
●3月13日（木）限定！1周年サ活応援デー
通常価格 1,800円 → 特別価格 1,370円（レギュラーコース・2時間）
通常は毎月最終水曜日に1回ですが、特別に月2回実施します！
●開業1周年熱波イベント
豪華なゲスト熱波師によるアウフグースをお楽しみください！
3/14（金）：
蔵前温泉 さらさのゆ所属 Re:バース足立さん
（熱波甲子園2024 チャンピオンカーニバル優勝）
3/15（土）：フリーアウフギーサー WA∞VEさん（半年ぶりの登場！）
3/18（火）・3/19（水）：BIBI（当店所属 ACJ2025西日本予選出場予定）
3/22（土）：当店所属熱波師が総出演し、感謝の気持ちを込めた熱波イベントを実施！
●レディースデー
3月19日（水） 15:00～23:00
（午前中は清掃作業を徹底してクリーンな環境でお迎えいたします！）
【スペシャルコンテンツ】
（1）BIBIによるアウフグース（当店所属 ACJ2025西日本予選出場予定）
（2）サウナ×タロット占い（サウナヒーラー七羽さん ※当店公式アンバサダー）
心も体もリフレッシュし、特別な体験をお楽しみください！
※詳細はHPにてご確認ください。
https://wagamachi-sauna.com/news/
1周年記念 特典・販売 ※表示価格はすべて税込み
●関西初！サウナ図面師による「わがまちサウナ」オリジナル図面グッズに加え、新グッズ販売！
わがまちサウナの”サウナ室を描いた図面”Tシャツやロゴ入りMOKUタオルなど、オリジナルグッズを数量限定で販売します！
※入荷次第順次販売スタート
●限定販売！お得な前売りチケット
5枚セット6,850円（レギュラーコース2時間 1枚あたり1,370円！「いいサウナ」価格で数量限定販売！）
●ロッカーチャンス（3/13～21）※平日限定
ロッカーに「招待券」が入っていたら、次回以降にパブリックサウナのレギュラーコース2時間が無料！
●1周年記念ステッカー プレゼント 3月13日～：先着500名様限定！
▽1周年イベントの詳細や最新情報はこちら https://wagamachi-sauna.com/news/
◎店長から感謝のメッセージ
おかげさまで、当施設は開業1周年を迎えることができました。これもひとえに、日頃ご愛顧いただいているお客様のおかげです。
これからも、より快適で癒しの時間を提供できるよう、スタッフ一同さらに努力してまいります。今後の新しい取り組みやサービスにもご期待ください！引き続き、変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。
■店舗概要
店舗名 わがまちサウナ 大阪野田
所在地
大阪市福島区大開一丁目1-4
TAKUYOビル4階
アクセス
大阪メトロ千日前線 野田阪神駅より徒歩2分
阪神本線 野田駅より徒歩3分
営業時間 10:00-23:00（最終受付22:00）
定休日 不定休
※設備メンテナンスなどで休館が発生する場合は
事前に告知いたします。
URL https://wagamachi-sauna.com/
Instagram https://www.instagram.com/wagamachi_sauna
X https://twitter.com/wagamachi_sauna
LINE https://liff.line.me/2001312642-5oZ3Gb8n?tag=V0IUUkD
■オーエス株式会社 会社概要
本社 大阪市北区小松原町3番3号 OSビル12階
設立 1946年12月
代表者 代表取締役 高橋 秀一郎（※1）
拠点 大阪（本社）・兵庫・東京
事業内容 エンタメ・サービス事業／不動産事業
URL https://www.osgroup.co.jp/
（※1）高ははしごだか
オーエス株式会社 https://www.osgroup.co.jp
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/afc9db01b800acafec62e4716f8dc2115996de5e.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1