ZOZOTOWN先行発売カルチャーレーベル BLANKMAGよりNYをベースとするアーティスト、Pete Voelker（ピート・ヴォルカー）にフォーカスしたカプセルコレクションが発売

NYストリートカルチャーを軸に、アートやファッション、写真、音楽といった幅広い分野を独自の視点で編集し、発信するカルチャーレーベルBLANKMAG(ブランクマグ)が、Pete Voelker(ピート・ヴォルカー)にフォーカスしたカプセルコレクションを、2025年3月13日(木)よりZOZOTOWNにて先行発売いたします。

ニューヨークをベースとするクリエイティブディレクター/ヴィジュアルアーティストのPete Voelker(ピート・ヴォルカー)は、NYストリートシーンの重要人物であり、NYはもちろんそれ以外の地域のアーティストとも進行が深く、自身の出版社からも多くのアーティストの書籍を出版。BLANKMAG 鈴木氏も思い入れのあるアーティストといいます。

今回のPete Voelker(ピート・ヴォルカー)カプセルコレクションは、BLANKMAGから出版したPete Voelker のZINE「YOU AND I ARE EARTH」に掲載された写真作品からセレクト。

Tシャツ・ロンT・スウェット・パーカー・キャップ・トートバッグなど、幅広く全11型がラインナップされます。

ぜひ、このコレクションで当時のNYストリートカルチャーの薫りを感じ取ってください。

YOU AND I ARE EARTH Cap \7,150 (tax incl.)

color: Navy / Black / Green

size: Free

NIGHT photo Tote Bag \6,930 (tax incl.)

color: White / Black

size: Free

YOU AND I ARE EARTH Tote \7,920 (tax incl.)

color: tiedye/PNK / tiedye/YEL

size: Free

YOU AND I ARE EARTH Crew \14,3000 (tax incl.)

color: Black / Ash

size: M / L / XL

NIGHT photo Crew \14,300 (tax incl.)

color: Off white / Black

size: M / L / XL

B/W photo Hoodie \15,400 (tax incl.)

color: Black / Ash

size: M / L / XL

NIGHT photo Hoodie \15,400 (tax incl.)

color: Off white / Black

size: M / L / XL

B/W photo L/S Tee \9,350 (tax incl.)

color: White / Black

size: M / L / XL

NIGHT photo L/S Tee \9,350 (tax incl.)

color: Black / White

size: M / L / XL

YOU AND I ARE EARTH SSTee \7,920 (tax incl.)

color: Sumi / White

size: M / L / XL

NIGHT photo S/S Tee \7,920 (tax incl.)

color: White / Sumi

size: M / L / XL

Pete Voelker(ピート・ヴォルカー)

ニューヨークをベースとするクリエイティブディレクター/ヴィジュアルアーティスト。

THE NEW YORK TIMES、INTERVIEW MAGAZINE、DAZED AND CONFUSED、 VOGUE、NEON MAGAZINE、HERO MAGAZINE、THE OUTLINE、 THE GOTHAMIST、VICE、 POPEYE MAGAZINE、BRUTUS MAGAZINE など、 有名雑誌にも作品を提供。

また世界的な写真プロジェクトのプラットフォームである SPOTZ の 創設者でもあり、2018年に「PIX」というプロジェクトをスタート。

ニューヨークストリートシーンの重要人物。

BLANKMAG(ブランクマグ)

「BLANKMAG」は、NYのストリートカルチャーを軸に、アートやファッション、写真、音楽といった幅広い分野を、流行ではない独自の視点で発信するカルチャーレーベル。

創設者の鈴木氏が個人的な記録として始めたオンラインアーカイブは、やがて世界中の同じ価値観を持つ人々とつながり、12年にわたる活動へと発展。

「元々は自分の好きなものを整理するために、TumblrやInstagramに写真をアップしていただけなんです。でも、それを見た海外の人たちから『これ面白いね』という反応があって、自然とコミュニティができていった」。そう語る鈴木氏にとって、「BLANKMAG」は単なる情報発信の場ではなく、カルチャーを愛する人々がゆるやかにつながるための“編集された空間”でもあります。

Instagram @ blank_mag(https://www.instagram.com/blank_mag/)

【発売日 / 販売店舗】

2025年3月13日(木)~ ZOZOTOWN