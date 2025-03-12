《初公開！ 4/9-4/11》プロロジス、「プロロジスパーク八千代2」竣工内覧会を開催

株式会社プロロジス

プロロジスは、2025年4月9日～11日に、千葉県八千代市の大型物流施設「プロロジスパーク八千代2」内覧会を開催いたします。

プロロジスパーク八千代2 完成イメージ

千葉県八千代市に立地する「プロロジスパーク八千代2」は、免震構造を採用したマルチテナント型の大型物流施設です。首都圏物流の大動脈である国道16号から約2km、東京都市圏の消費地および関東広域への配送に最適な立地となっています。自動車20分圏内には約20万人が居住しており、物流施設周辺には複数の住宅街が立地しています。また、京成本線「勝田台」駅および東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅から「プロロジスパーク八千代2」まではバスで約15分とアクセスしやすく、従業員雇用にも有利な環境です。

「プロロジスパーク八千代2」は、現在建設中の物流施設であり、竣工後、本内覧会にて初公開となります。この機会にぜひ現地まで足をお運びください。

【「プロロジスパーク八千代2」竣工内覧会 開催概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95695/table/118_1_0e17de56e097b4f78a529db119196dbf.jpg ]

【「プロロジスパーク八千代2」物流施設概要】

https://www.prologis.co.jp/portfolio/kanto/yachiyo2

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/95695/table/118_2_12374bfa779c3065d4464c26c59e0c74.jpg ]