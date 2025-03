ユニバーサル・スタジオ・ジャパン　大阪府立国際会議場との包括連携協定を締結アジアトップ級のＭＩＣＥ都市実現に向け、共同で営業活動を推進

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(運営:合同会社ユー・エス・ジェイ)と、大阪府立国際会議場(運営:株式会社大阪国際会議場)は、このほど包括連携協定を締結しました。国際的なビジネス会議や学会を手掛ける大阪府立国際会議場と、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供するユニバーサル・スタジオ・ジャパンが初めてコラボレーションし、参加者の期待を超えるここだけにしかない“超MICE”体験をお届けします。

2025年大阪・関西万博の開催を控え、国内外でますます注目される大阪において、他府県にはない両社の強みを活かし、世界水準の国際学術会議と世界的エンターテイメント体験の両立を実現。移動やチケット手配などシームレスなパッケージにより、世界各国からお迎えする参加者へ“オン”“オフ”ともに充実の特別プランを大阪府立国際会議場より提供します。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと大阪府立国際会議場は今回のユニークなコラボレーションにより、大阪府の目指す「アジア・大洋州地域でトップクラスのMICE都市」の実現に向け、共同で営業活動を実施してまいります。

【商品概要】

■販売内容 :「大阪府立国際会議場×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン プラン」

(大阪府立国際会議場でのMICEプログラム、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのアフターパーティおよび、両会場間を結ぶ移動を含む)

■ターゲット : 国内外を対象に国際機関・団体、学会、企業が実施するMICE全般

■対象人数 : 100人~7,000人

■特設ページ : https://www.gco.co.jp/lp-usj/ (大阪府立国際会議場・WEBサイト内)

■問い合わせ先: 株式会社大阪国際会議場 TEL 06-4803-5600

■モデルプラン:

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

■大阪府立国際会議場について

大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)は、大阪府・関西経済界の協力により、大阪の発展と国際化を目的に、2000年に開業しました。ビジネス・文化・芸術が集積する大阪の中心地、中之島に位置しており、グランキューブ大阪という愛称の通り、立方体の特徴的な外観は世界的建築家・黒川紀章設計のスタイリッシュな施設です。2つのホールと25の大小様々な会議室を備えており、利用者のニーズに合わせ、多種多様なホール・会議室を自在に組み合わせて利用可能です。中でも和のテイストを取り入れたハイグレードな空間を演出する特別会議場や、世界最高峰の音響設備を備えたメインホール、大阪都心で数少ない巨大な無柱空間のイベントホールは、世界中の方々をもてなす場としてふさわしい空間です。

「お客さまにご満足いただける空間を提供したい」という思いで皆さまをお迎えし、大阪を代表する都市型MICE施設の役割を果たすべく、政府系国際会をはじめとする国際会議や学術集会、企業イベント、コンサート、展示会、など様々なイベントでご利用いただいています。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.