唯一無二の宿泊体験：パークホテル東京の新アーティストルーム

株式会社芝パークホテル画像:左 「アーティストルーム 窓と椅子」、中央「アーティストルーム 空中公園」、右「アーティストルーム あめつち」

パークホテル東京は、3月12日より新たに「窓と椅子(アーティスト:杉山佳)」「空中公園(アーティスト:きゃらあい)」「あめつち(アーティスト:金田涼子)」の3つのアーティストルームを同時販売いたします。各客室は、アーティストが直接壁や天井に描いたアート作品で装飾されており、唯一無二のアート空間を提供します。

「アーティストルーム」とは、壁に直接絵を描いたパークホテル東京の客室で、以下の特徴を持っています:

1.独自のアート空間:各客室はアーティストによって直接壁や天井に描かれた絵で装飾されており、世界に一つだけのアート作品としての価値を持ちます。

2.多様なテーマの展開:「城」、「桜」、「歌舞伎」といった日本の美意識に沿ったアーティストルームが47室あり、それぞれ異なる作家の手によって制作されています。現在も制作中の部屋が4室あります。

(注:3/12 に同時販売の「空中公園」「あめつち」「窓と椅子」の3室を加えて47室)

3.非日常の宿泊体験:アートに囲まれた空間での滞在は、特別な記念日やクリエイティブな刺激を求める方にとって、忘れられない体験となるでしょう。



制作中の他のアーティストルームの進捗状況

3月12日現在、他の作家による制作中のアーティストルームが4室あります。制作中のお部屋の取材も承ります。

■45室目のアーティストルーム 窓と椅子

アーティストルーム 窓と椅子 内観

制作者:杉山佳

部屋の制作テーマ:窓と椅子

制作期間:2024年11月18日から2025年2月6日まで

部屋番号:34階 3426号室 アーティストルームクイーン

価格:1室2名様定価 75,000円(税金・サービス料含む)※価格は変動制

販売方法:公式ホームページ、各種オンライン予約サイト または お電話にて

協力:靖山画廊 https://art-japan.jp/

杉山佳 さん ポートレート

杉山佳(すぎやまけい) プロフィール

1988年奈良県出身。東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻日本画修了。

〈見立て〉と〈引用〉をテーマに制作。人物の見立てとして椅子や室内風景を描く。また既存の人物画から構図を引用し、あえて人物を描かずに鑑賞者に想起させる作品も手掛けてきた。

クレヨンで線を引き、その周りを粒子の荒い岩絵具で厚塗りする技法で描く対象は〈子供の本気〉くらいのフォルムを目指している。これがなかなか難しい。

2011年 東京藝術大学美術学部絵画科日本画入学

2015年 東京藝術大学美術学部卒業 同大学大学院日本画入学

2017年 東京藝術大学修士課程修了

同大学美術研究科美術専攻日本画博士後期課程入学

2020年 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻日本画修了博士号取得博士論文『不在』

制作中の 杉山佳 さん

杉山佳 メッセージ

まず部屋に入ると、大きな窓が印象的でした。

室内それぞれの壁面に窓があったら良いなと思い、構成を考えました。

窓には部屋の内側と外側を繋ぎ、外界の風景を映し出す役割があります。

そういう意味では絵画も外界を映すという意味では同じ効果があります。

窓枠と絵画をそれぞれの壁面に配置しいろいろな景色を楽しめる部屋にしたいと思い制作しました。

私は普段、人物の見立てとして椅子を描いています。椅子や日用品を描くことで間接的にその持ち主を想起させるのが制作の狙いです。そして実際の窓の向かいの壁面にたくさん椅子を描きました。集合写真のような構図で描きました。

夜になると窓に椅子が映り込んで不思議な空間になることを期待します。

■46室目のアーティストルーム 空中公園

アーティストルーム 空中公園 内観

制作者:きゃらあい

部屋の制作テーマ:空中公園

制作期間:2024年6月24日から2025年1月28日まで

部屋番号:34階 3409号室 アーティストルームクイーン

価格:1室2名様定価 75,000円(税金・サービス料含む)※価格は変動制

販売方法:公式ホームページ、各種オンライン予約サイト または お電話にて

協力:MASA ART

きゃらあい さん ポートレート

きゃらあい プロフィール

「いつかあったような日常」をベースに、幼い頃に親しんだ少女漫画のような大きな瞳の少女や、ファンシー雑貨のような色彩を用いて表現しています。また、絵自体が子どものおもちゃやノートに描いたお絵かきのようであることを大事にしています。いつか汚れたり壊れてしまいそうなものに美を感じます。

思春期のころから、現実よりもインターネットでの人との繋がりが深かった自分にとって、SNSは切り離せない存在です。楽しいこともあれば、見知らぬ人々の喧嘩や暴言が目の前に流れ着いて、過剰に心を乱してきます。そんな日常生活で生じる心のゆらぎを捉え、善悪・明暗などで分けることのできない複雑な現代社会や人間関係を描こうとしています。

なぜそういったものに心が惹かれるのかと考えると、自身がインターネットに出会う前、現実を一所懸命に生きていた時に身近にあったものが、SNSや日常生活で浮遊しつづける自分の心を留めてくれるような気がするからかもしれません。

1996年 大阪府生まれ

2018年 京都造形芸術大学アートプロデュース学科卒(現・京都芸術大学)

制作中の きゃらあい さん

きゃらあい メッセージ

私たちの日常は、忙しさに追われているといつの間にかつまらないものになってしまう。そんな時、非日常を感じるために、知らない感情に出会うために、私たちは旅をする。

この客室の窓からは、東京タワーやビル群、そして遠くには富士山が見え、私はこの景色がまるで非日常のゲームの世界のようにも見えて胸が高鳴った。

壁に描かれた少女たちは、東京上空のこの公園で自由に軽やかに遊んでいる。旅行中の非日常をさらに感じながらもリラックスできる、パステルカラーでドリーミーな客室として仕上げた。

ゲームのような自由な冒険はずっと続くわけではないけれど、日々を楽しめる心はいつも持っていたい。そして、いつでも旅に出られる平和な日常を願う。

■47室目のアーティストルーム あめつち

アーティストルーム あめつち 内観

制作者:金田涼子

部屋の制作テーマ:あめつち

制作期間:2024年5月13日から2025年1月31日まで

部屋番号:34階 3428号室 アーティストルームクイーン

価格:1室2名様定価 75,000円(税金・サービス料含む)※価格は変動制

販売方法:公式ホームページ、各種オンライン予約サイト または お電話にて

協力:MASA ART

金田涼子 さん ポートレート

金田涼子(かねたりょうこ) プロフィール

1991年茨城県生まれ。横浜美術大学卒業。神や自然現象など人知を超えた存在を大小様々な女の子たちを描くことにより表現している。近年では日本の土着的な文化や日常的な気配などをテーマとした作品を多く制作。

主な個展

2020 あめつち/Gallery Yukihira/東京

2021 金烏玉兎/42ArtSpace/北京

2022 In Our Nature/Corey Helford Gallery/ロサンゼルス

2023 幾星霜/美寓meistay/台北

2023 雪月風花/上海宝龍美術館/上海

2023 Snow in The Summer/The Dorothy Circus Gallery/ロンドン

2023 from beyond the sea/ARTTRIO Gallery/シンガポール

2024 流るる星々の行方/銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM/東京

2024 とこしえの光/W11美術館/広州

制作中の 金田涼子 さん

金田涼子 メッセージ

この部屋名である「あめつち」とは、天と地を意味します。ホテル最上階という天空に近い場所に、私たちが普段生きる地上の風景を重ねることで、空と大地が交わる空間を表現しました。

描かれた大きなキャラクターは自然そのものを擬人化した姿であり、小さなキャラクターたちはその土地に残る記憶や痕跡などの目に見えないものたちを表しています。巌をつたい流れる滝や、山々と富士山、太陽と月、空を飛ぶ鳥や足元で波打つ海など、さまざまな風景をひとつの部屋に閉じ込めました。

この部屋にご宿泊いただき、日本の自然とそれに伴って培われてきた文化を体感していただけると嬉しいです。

パークホテル東京 外観

パークホテル東京について

パークホテル東京は、1948年創業の芝パークホテルの姉妹ホテルです。汐留メディアタワーの25階から34階にあり、東京タワーや富士山を見渡せる絶景が魅力です。客室は268室で、うち47室はアーティストが壁に絵を描いた「アーティストルーム」です。この「アーティストルーム」は、日本の美意識が体感できる時空間をコンセプトにしたプロジェクトで、ジャパン・ツーリズム・アワードで領域優秀賞を受賞しました。ロビーや回廊には400点以上のアートが展示されています。呈茶や絵画体験などのアートイベントも開催しています。

25階ハウスゲストラウンジからの眺め

【お客様からのお問い合わせ先】

パークホテル東京 住所:東京都港区東新橋1-7-1 汐留メディアタワー

TEL:03-6252-1111(代表)

公式HP:https://parkhoteltokyo.com/ja/