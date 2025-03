新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』パッケージ版の店舗別購入特典情報を公開！

株式会社SNK

株式会社SNK (本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:松原 健二)は、2025年4月24日(木)発売予定の新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』のパッケージ版(PlayStation(R)5/PlayStation(R)4)店舗別購入特典に関する情報を、公式サイトにて公開したことをお知らせいたします。

【店舗別購入特典】 (敬称略、順不同)

公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/products/

■Amazon(餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION【Amazon.co.jp限定】オリジナルピンズセット付)\19,800(税込)

予約サイト

PS5: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DT3TC1LC

PS4: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DT3ZD88P

■ebten(餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITIONファミ通DXパック【ebten限定】)\14,520(税込)

・B2タペストリー・オリジナルTシャツ・オリジナルマルチクロス・オリジナルアクリルキーホルダー

予約サイト

PS5: https://ebten.jp/p/7015025042461

PS4: https://ebten.jp/p/7015025042464

■楽天ブックス

・アクリルキーホルダー

予約サイト

PS5: https://books.rakuten.co.jp/rb/18146234/

PS4: https://books.rakuten.co.jp/rb/18146235/

■お宝創庫

・缶バッジ(32mm)

予約サイト

PS5: https://www.ec.otakarasouko.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000629549&search=%B2%EE%CF%B5%C5%C1%C0%E2&sort=(https://www.ec.otakarasouko.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000629549&search=%B2%EE%CF%B5%C5%C1%C0%E2&sort=)

PS4: https://www.ec.otakarasouko.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000629550&search=%B2%EE%CF%B5%C5%C1%C0%E2&sort=(https://www.ec.otakarasouko.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000629550&search=%B2%EE%CF%B5%C5%C1%C0%E2&sort=)

■よろずやショップびっく宝島

・アクリルスタンド

予約サイト

PS5: https://beak-takarajima.celosia.co.jp/shopdetail/000000006120/

PS4: https://beak-takarajima.celosia.co.jp/shopdetail/000000006119/

■Neowing

・スクエア缶バッジ(58mm)

予約サイト

PS5: https://www.neowing.co.jp/product/ELJM-30596

PS4: https://www.neowing.co.jp/product/PLJM-17409

■ゲーマーズ

・B2布ポスター

予約サイト

PS5: https://www.gamers.co.jp/pd/10774432/

PS4: https://www.gamers.co.jp/pd/10774433/

■メロンブックス

・アクリルキーホルダー

予約サイト

PS5: https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2762269

PS4: https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2762270

■WonderGOO

・アクリルフィギュア/アクリルスタンド

予約サイト

PS5: https://shinseidowondergoo.com/products/a964808152704

PS4: https://shinseidowondergoo.com/products/a964808152803

■amiami(オンラインショップ)

・パスケース(65mm×100mm)

予約サイト

PS5: https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GAME-0031777

PS4: https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GAME-0031778

■とらのあな

・スタンド付きアクリルコースター

予約サイト

PS5: https://ec.toranoana.jp/joshi_r/ec/item/210006660066/

PS4: https://ec.toranoana.jp/joshi_r/ec/item/210006660067/

■アキバ☆ソフマップ

・オリジナルB2タペストリー

予約サイト

PS5: https://a.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=80049103

PS4: https://a.sofmap.com/product_detail_sp.aspx?sku=80049102

【ご注意事項】

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※ご予約時に各店舗にて特典の有無を必ずご確認ください。

※ご不明点、詳細につきましては、各店舗へ直接お問い合わせください。

【タイトル概要】

■タイトル名

餓狼伝説 City of the Wolves (英語名: FATAL FURY: City of the Wolves)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2025年4月24日(木)

■対応プラットフォーム/販売形式

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4 (デジタル版/パッケージ版)

Xbox Series X|S/Steam/Epic Gamesストア(デジタル版)

■ラインアップ/価格/商品内容

餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION/7,920円(税込)

<商品内容>

ゲーム本編

シーズンパス1

・DLCキャラクター「アンディ・ボガード」(2025年夏配信予定)

・DLCキャラクター「ケン」(2025年夏配信予定)

・DLCキャラクター「ジョー・東」(2025年秋配信予定)

・DLCキャラクター「春麗」(2025年冬配信予定)

・DLCキャラクター「Mr.ビッグ」(2026年初頭予定)

■プレイ人数

オフライン1~2名/オンライン2~12名

■その他

すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版(パッケージ版)をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。

■公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

■KOF スタジオ公式X

https://x.com/KOFstudio_jp

■KOF スタジオ公式Instagram

https://www.instagram.com/kofstudio_en

■権利表記

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※(C) 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。