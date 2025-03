3月21日から「有隣堂グラングリーン大阪店」がうめきた公園で「アートを感じる」出張ブースを出店

株式会社有隣堂

株式会社有隣堂(本社:神奈川県横浜市 代表取締役 社長執行役員:松信健太郎)は、2024年9月に開業したグラングリーン大阪(大阪市北区)北館に新店舗「有隣堂グラングリーン大阪店」を出店しました。このたび、2025年3月21日(金)グラングリーン大阪南館グランドオープンを記念した南館開業イベント「Things to Do at GRAND GREEN OSAKA」に参加いたします。期間中、うめきた公園にてブースを出店し、ライブペインティングやフォトスポット、店内でのステッカープレゼントなど、子どもから大人まで楽しめる多彩な企画を展開します。本イベントを通じ、グラングリーン大阪の魅力を体感できる機会を提供するとともに、街と人をつなぐ場を創造し、その発展に貢献してまいります。

「Things to Do at GRAND GREEN OSAKA」参加の背景

当社は、書店の枠を超えた店舗づくりを目指しています。今回のイベントでは、「本とアートの新たな楽しみ方」を提案し、訪れる人々に創造的な体験の場を提供します。店内で展開する「Artbar Osaka Umeda」との連携により、「観る・読む」だけでなく、「創る」楽しさも体験できる機会を創出します。また、グラングリーン大阪が掲げる「グリーンとイノベーションの融合」というコンセプトに共鳴し、街の文化的価値を高めることを目指します。

「アートを感じる」出張ブース <当日自由来場・無料>

(1)Artbar講師SOTA ライブペインティング

Artbar講師でアーティストSOTAが筆や絵の具を使い、巨大な壁面アートをライブで描くパフォーマンスを披露します。作品が完成していく光景を間近で楽しめます。

- 日時:2025年3月21日(金)/28日(金) 12:00~18:00- 場所:うめきた公園内出張ブース

(2)フリーアート

イベント最終週末となる「OHANAMI WEEKEND」には誰でも自由に絵を描けるアートウォールを設置します。

- 日時:2025年4月5日(土)/6日(日) 11:00~13:00,14:00~16:00- 場所:うめきた公園内出張ブース

(3)フォトスポット&Instagramキャンペーン

Artbar講師SOTAが描いたウォールアートまたはフリーアートを撮影し、Instagramへ投稿・フォローした方にArtbar Osaka Umedaで実施のアートバーセッションに3組を抽選でペア招待します。

南館開業記念 店内キャンペーン

- 日時:2025年3月21日(金)~4月6日(日) 13:00~16:00- 応募期間:2025年3月21日(金)~4月12日(土)- 応募条件:⑴Instagramで @artbarosaka をタグ付け投稿⑵Instagramのアカウント ArtbarOsaka(@artbarosaka(https://www.instagram.com/artbarosaka/))/有隣堂グラングリーン大阪店(@yurindo_umekita(https://www.instagram.com/yurindo_umekita/))/タリーズコーヒー(@tullyscoffeejapan(https://www.instagram.com/tullyscoffeejapan/))のいずれかをフォロー

(1)アジサカコウジ氏描き下ろしステッカープレゼント

九州・福岡を本拠に活躍する画家・イラストレーターのアジサカコウジ氏の“読書”をテーマとしたオリジナルステッカーを先着500名にプレゼントいたします。

- 日時:2025年3月21日(金)~ なくなり次第終了- 場所:有隣堂グラングリーン大阪店(北館2階)- プレゼント条件:有隣堂グラングリーン大阪店X(@yurindo_umekita(https://x.com/yurindo_umekita)) またはInstagram(@yurindo_umekita(https://www.instagram.com/yurindo_umekita/)) をフォローアジサカコウジ氏描き下ろしステッカー

(2)2,000円(税込)お買い上げごとにくじ引きチャンス

店内で2,000円(税込)お買い上げごとに、1回ずつくじが引けます。

- 日時:2025年3月21日(金)~ なくなり次第終了- 場所:有隣堂グラングリーン大阪店(北館2階)

≪景品≫

1等:アジサカコウジ氏デザインTシャツ(M/L 各2枚ずつ)

詳細は有隣堂グラングリーン大阪店SNSにて発信します。

X(@yurindo_umekita(https://x.com/yurindo_umekita)) Instagram(@yurindo_umekita(https://www.instagram.com/yurindo_umekita/))

アジサカコウジ氏デザインTシャツ

(3)Artbar全通常セッション1,000円割引<事前予約>

期間中はArtbarのすべての通常セッションを1,000円割引でご利用いただけます。

- 日時:2025年3月21日(金)~4月6日(日)- 場所:Artbar Osaka Umeda(北館2階 有隣堂店内)- 予約ページ:https://osaka.artbar.co.jp/

(4)Artbar特別親子セッション開催 <事前予約・有料>

親子で一緒に楽しめる特別親子セッションを実施します。

- 日時:2025年3月22日(土)11:30~ 「鯉のぼり」/3月29日(土)11:30~ 「桜夢」- 場所:Artbar Osaka Umeda(北館2階 有隣堂店内)

Artbar講師SOTAからのメッセージ

少しずつ変化していく壁のペイントを楽しんでいただけたら嬉しいです。ワークショップ期間は気軽に絵描き気分で大人も子供も自由に参加いただき、一緒に遊びましょう。

グラングリーン大阪南館開業記念イベント開催概要

「Things to Do at GRAND GREEN OSAKA」

- 日時:2025年3月21日(金)~4月6日(日)- 場所:グラングリーン大阪(〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町6-38)- 主催者:グラングリーン大阪開発事業者JV9社(https://www.hhp.co.jp/news/2024/08/000664.html)- イベントページURL:https://umekita.com/ggo-event_things-to-do「ArtBar」について

Artbarは、お酒を楽しみながらアート制作を体験できる新感覚のワークショップです。初心者でも気軽に参加でき、リラックスしながら創造性を解き放つことができます

公式WEB:https://osaka.artbar.co.jp/

Instagram:@artbarosaka(https://www.instagram.com/artbarosaka/)

「有隣堂 グラングリーン大阪店」について

2024年9月6日、TULLY’S COFFEEとのコラボレーションによる新業態店舗として大阪に初出店いたしました。有隣堂 グラングリーン大阪店は、「善く働く、善く楽しむ、善く生きるための書店」となることをコンセプトに、選書を行い、個人発行の出版物「ZINE」を扱います。また、ドリンクとともにアート作品の制作を楽しむ「Artbar Osaka」のワークショップを常設で開催し、大人のための自由で活発な交流空間を提供しています。

名 称:TULLY'S COFFEE / 有隣堂 グラングリーン大阪店

開店日:2024年9月6日

住所:〒530-0011 大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 ショップ&レストラン 北館2階

最寄駅:大阪駅(うめきた地下口)ほか

営業時間:有隣堂 11:00~21:00/TULLY’S COFFEE 9:00~21:00

公式WEB:https://www.yurindo.co.jp/store/osaka-umekita

X:@yurindo_umekita(https://x.com/yurindo_umekita) Instagram:@yurindo_umekita(https://www.instagram.com/yurindo_umekita/)