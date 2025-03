mora ロスレス配信1周年キャンペーン開始　TVアニメ「名探偵コナン」主題歌をはじめとする約1万曲のロスレス音源ダウンロード配信スタート！！

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ(本社:東京都港区、代表取締役:大谷英彦)が運営する音楽ダウンロードサービス「mora ~WALKMAN(R)公式ミュージックストア~」は、2025年3月にロスレス音源ダウンロード配信開始1周年を迎えます。

これを記念して、「mora ロスレス配信1周年キャンペーン」を2025年3月12日(水)より開始いたしました。

本キャンペーンに合わせて、 TVアニメ「名探偵コナン」主題歌をはじめとする90年代~00年代を代表する約1万曲のロスレス音源ダウンロード配信がスタート!

既にCDが廃盤になっている作品から現在ストリーミング配信では聴くことのできない楽曲までお楽しみいただけます。

また、日ごろmoraをご利用いただいている皆様に感謝の気持ちを込めて、「ロスレスWプレゼントキャンペーン」を実施いたします。

キャンペーン期間中、ロスレス音源を合計1,000円(税込)以上ご購入された方全員にmoraポイント100ptをプレゼント。

更に、ロスレス音源を合計2,000円(税込)以上ご購入された方の中から抽選で8名様に豪華オーディオ商品をプレゼントいたします。

キャンペーン詳細は特設ページをご覧ください。

その他、moraではBEST盤や年代別Hit’s、各ジャンルや季節・行事にまつわる楽曲まで、ロスレス配信が追加された様々な特集をピックアップ中です。是非この機会にロスレス音源をお楽しみください。

【mora ロスレス1周年キャンペーン 特設ページ】

https://mora.jp/topics/news/lossless1year_cp/

【ハイレゾ・ロスレスの楽しみ方】

https://mora.jp/etc/highreso

【はじめてのロスレス(Lossless)最初に聴くならまずはコレ!】

https://mora.jp/topics/news/lossless-osusume/

【ロスレス楽曲を含む特集一覧】

https://mora.jp/topics/osusume/lossless-list/

【mora ロスレスランキング】

https://mora.jp/ranking?term=lrank24&genre=lossless(https://mora.jp/ranking?term=lrank24&genre=lossless)

おすすめのロスレス配信タイトル

B’z 『B'z The Best "ULTRA Pleasure"』ZARD 『ZARD Best Request ~35th Anniversary~』

倉木麻衣 『Mai Kuraki Single Collection ~Chance for you~』SARD UNDERGOURND 『I still believe』

大黒摩季 『SPARKLE』WANDS 『世界が終るまでは… [WANDS 第5期 ver.]』トゲナシトゲアリ 『棘ナシ』

【ロスレスWプレゼントキャンペーン】

■特設ページURL:https://mora.jp/topics/otoku/lossless1year-wpresent-campaign/

キャンペーン期間内に、

1.ロスレス音源を1,000円(税込)以上ご購入でもれなくmoraポイント100ptプレゼント

2.(更に!)ロスレス音源を2,000円(税込)以上ご購入された方の中から抽選で8名様にオーディオ製品が当たる

賞品内容:ハイレゾイヤホン radius「HP-Q50CS」 3名様

ハイレゾモニターヘッドホン ソニー 「MDR-M1ST」 5名様

■キャンペーン対象期間:2025年3月12日(水)~2025年4月11日(金)23時59分

〈注意事項〉

※詳細は「ロスレスWプレゼントキャンペーン」の特設ページをご確認ください。

-ロスレス音源とは-

「ロスレス音源」とはCD音源(16bit/44.1kHz)と同等の情報量を持つ音源です。CDクオリティの音質をそのままお楽しみいただけます。

《「mora」に関して》

最新ヒット曲から邦楽、洋楽の名盤をハイレゾ・ロスレス・AACで配信中

豊富な決済方法でパソコン、スマホ(Android/iPhone)等から簡単に購入、再生ができます。

購入した楽曲はいろいろな端末で10回まで再ダウンロードできます。

「mora ~WALKMAN(R)公式ミュージックストア~」 https://mora.jp/

※ WALKMAN(R)、ウォークマン(R)、およびそのロゴは、ソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ 「mora」およびモーラの名称、ロゴは、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズの登録商標です。

※ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。