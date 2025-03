『ブレイドアンドソウル NEO』3 月12 日(水)サービス開始！「ブレイドアンドソウル」シリーズを遊んでいる方への特別イベントをはじめゲーム内&SNS で多数のイベント/キャンペーンがスタート！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年3月12日(水)に、PCオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル』のリメイク作品となる『ブレイドアンドソウルNEO』のサービス開始をお知らせします。

あわせて、サービス開始を記念したさまざまなイベントの開催や、東中野初アパレルブランド「ハードコアチョコレート」とのコラボレーション情報をお知らせします。

■「ブレイドアンドソウルNEO」3月12日(水)サービス開始

【サービス開始日時】

2025年3月12日(水)

【概要】

PCオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」のリメイク作品「ブレイドアンドソウルNEO」のが、3月12日(水)にサービスを開始しました。

「ブレイドアンドソウル」の魅力であるアクション性そのままに、グラフィックやキャラクター成長システムを大幅改善を行い、プレイ快適度が改善され、ユーザーインターフェイスの使い易さや、利便性の向上がされて、より遊びやすくなりました。

さらに、武器や武功のカスタマイズ性が向上し、豊富な外見に加え、プレイスタイルにも自由度が増したので、自分だけのキャラクターカスタマイズを存分にお楽しみいただけます。

また、3月12日より公式サイトも大幅リニューアルがおこなわれていますので、ぜひチェックしてみてください。

≪ブレイドアンドソウルNEO公式サイトはこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/

■ブレイドアンドソウルFamilyGift

【開催期間】

2025年3月12日(水) サービス開始 ~ 2025年4月2日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

「ブレイドアンドソウル」、「ブレイドアンドソウル2」、「護縁」をプレイしたことがある方を対象に「ブレイドアンドソウルNEO」で特定のボスを討伐すると、特別な報酬がもらえるキャンペーンを開始しました。

≪千霊キョンシー討伐≫

確定報酬:印章箱×5個

≪妖魔王討伐≫

確定報酬:図画箱×10個

さらに討伐成功した方の中から抽選でデジタルギフトが当たるキャンペーンも同時開催中です。

≪千霊キョンシー討伐≫

あっとギフト500円分(抽選で50名様)

≪妖魔王討伐≫

あっとギフト1,000円分(抽選で50名様)

≪「ブレイドアンドソウルFamilyGift」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/bns/fgiftpre

■目指せ図画コレクターキング!

【開催期間】

2025年3月12日(水) サービス開始 ~ 2025年4月2日(水) 定期メンテナンス前まで

【賞品】

「RD-RX7600-8G/Blade&Soul NEO」 1名様

【概要】

ダンジョンをはじめとした様々コンテンツに挑戦すると獲得できる 「図画」 を最も多くコレクションした方に、パソコンを知り尽くした玄人スタッフが厳選したPCパーツ・周辺機器を提供する「玄人志向」とのコラボ限定グラフィックボードをプレゼントします。

≪「目指せ図画コレクターキング!」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/bnsneo/zugacollector

■NEOサービス開始記念 フォロー&リポストキャンペーン

【開催期間】

2025年3月12日(水) サービス開始 ~ 2025年3月18日(火) 23時59分まで

【賞品】

Amazonギフトカード 1,000円分 合計100名様(抽選)

【概要】

ブレイドアンドソウルNEOのサービス開始を記念して公式Xと公式Blueskyでフォロー&リポストキャンペーンを開始しました。

ブレイドアンドソウルNEO公式X( https://x.com/bns_official_jp )または公式Bluesky( https://bsky.app/profile/bnsofficialjp.bsky.social )をフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストすると応募完了となります。

さらに、3月12日からサービス開始した「ブレイドアンドソウルNEO」の世界感がわかるスクリーンショットを添えて引用リポストすると当選確率がアップしますので、ぜひゲームを楽しみながらキャンペーンにもご参加ください。

≪「NEOサービス開始記念 フォロー&リポストキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://terms.ncsoft.jp/ncsoft/neoCommemorationofstart

■東中野発アパレルブランド「ハードコアチョコレート」×「ブレイドアンドソウルNEO」コラボ情報

【概要】

このたび『ブレイドアンドソウルNEO』のサービス開始を記念して、東中野発アパレルブランド『ハードコアチョコレート』とコラボレーションを実施します。

そして、今回シリーズを通して人気のキャラクター「ポー・ファラン」をデザインしたオリジナルTシャツが『ハードコアチョコレート』から発売されます。

発売に合わせてSNSキャンペーンも実施を予定しておりますので、是非続報を楽しみにお待ちください。

(C) HARDCORE CHOCOLATE

≪「ハードコアチョコレート」公式サイトはこちら≫

https://core-choco.com/

【ゲーム概要】

2014年からサービス開始した「ブレイドアンドソウル」のアクション性はそのままに、グラフィックやキャラクター成長システムを大幅改善したリメイク作品。

「ジン族」、「ゴン族」、「リン族」、「クン族」4つの種族、プレイスタイルに合わせた7つ職業を選択してプレイ可能で、よりリアルなライティングや質感へと進化したグラフィックで戦闘や移動での高いアクション性を堪能できます。

タイトル:ブレイドアンドソウル NEO(ブレソネオ)

ジャンル:MMORPG

サービス開始予定日:2025年3月12日(水)

利用料金 基本プレイ無料(アイテム課金)

公式サイト:https://bns.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter):https://x.com/bns_official_jp

公式Discord:https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube: https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook:https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@bns_official_jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/bladeandsoul_jp_official/

公式Bluesky:https://bsky.app/profile/bnsofficialjp.bsky.social

