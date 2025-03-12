「ハイキュー!!」みんなmochocho化大作戦！第6弾
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アニメ「ハイキュー!!」グッズの予約販売を下記サイトにて3月12日（水）から開始いたしました。
アニメ「ハイキュー!!」より各校のウイングスパイカーたちが
大人気ミニキャラシリーズmochochoシリーズで登場！
mochocho化大作戦もいよいよ大詰め！
第7弾にもこうご期待！
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約開始：2025年3月12日（水）12:00～
■出荷予定日：2025年6月下旬予定
～～商品ラインナップ一部ご紹介～～
▼アクリルキーホルダー
【価格】 880円（税込）
【種類】 全8種
【サイズ】 約70mm角以内
▼アクリルスタンド
【価格】 1,650円（税込）
【種類】 全8種
【サイズ】 約150mm×120mm
▼星型缶バッジ
【価格】 660円（税込）
【種類】 全8種
【サイズ】 約60mm角程度
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル 8階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売