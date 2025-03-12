「ハイキュー!!」みんなmochocho化大作戦！第6弾

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シンクイノベーション株式会社




キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アニメ「ハイキュー!!」グッズの予約販売を下記サイトにて3月12日（水）から開始いたしました。




アニメ「ハイキュー!!」より各校のウイングスパイカーたちが


大人気ミニキャラシリーズmochochoシリーズで登場！




mochocho化大作戦もいよいよ大詰め！


第7弾にもこうご期待！




■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約開始：2025年3月12日（水）12:00～


■出荷予定日：2025年6月下旬予定







～～商品ラインナップ一部ご紹介～～


▼アクリルキーホルダー




【価格】 880円（税込）


【種類】 全8種


【サイズ】 約70mm角以内







▼アクリルスタンド




【価格】 1,650円（税込）


【種類】 全8種


【サイズ】 約150mm×120mm






▼星型缶バッジ




【価格】 660円（税込）


【種類】 全8種


【サイズ】 約60mm角程度




(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！






＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


中津明大ビル 8階


大阪営業所　MD事業部





＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売