【あみやき亭（中部）】店舗限定！国産鶏焼肉フェア

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株式会社あみやき亭


三重のあみやき亭限定メニュー【鶏焼肉】


松阪発祥である鶏焼肉の起源ですが、卵を産まなくなった鶏を食べることが起源となっています。味付けは焼鳥とは違い、甘い味噌ダレを絡めた鶏を焼いて食べるのが一般的です。


松阪は松阪牛だけでなく鶏焼肉という文化の発祥の地なんですね！



あみやき亭の三重の店舗では以下のメニューを展開しております。


・三重県産　錦爽どり　450円（税込495円）


・国産　　　ひね鶏　　350円（税込385円）


・国産　　　鶏ハラミ　380円（税込418円）


・国産　　　鶏皮焼　　300円（税込330円）


　


あみやき亭特製の味噌ダレと一緒にお召し上がりください♪





特製みそだれでさらに美味しく♪

三重あみやき亭は以下の店舗となります。



あみやき亭　伊賀上野店　 https://www.hotpepper.jp/strJ001045942/yoyaku


あみやき亭　伊勢店　　　 https://www.hotpepper.jp/strJ000752821/yoyaku


あみやき亭　桑名江場店　 https://www.hotpepper.jp/strJ000752887/yoyaku


あみやき亭　桑名大山田店 https://www.hotpepper.jp/strJ000873112/yoyaku


あみやき亭　鈴鹿店 　　　 https://www.hotpepper.jp/strJ000431115/yoyaku


あみやき亭　津白塚店　　 https://www.hotpepper.jp/strJ000714551/yoyaku


あみやき亭　津高茶屋店 　 https://www.hotpepper.jp/strJ000673328/yoyaku


あみやき亭　名張店 　　　 https://www.hotpepper.jp/strJ000752934/yoyaku


あみやき亭　松阪店 　　　 https://www.hotpepper.jp/strJ001027314/yoyaku


あみやき亭　四日市久保田店　 https://www.hotpepper.jp/strJ000714600/yoyaku


あみやき亭　四日市日永店　　 https://www.hotpepper.jp/strJ000645439/yoyaku



株式会社あみやき亭について



会社名：株式会社あみやき亭


所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地8


代表取締役社長：宮崎 卓也


設立：1995年6月22日


URL：http://www.amiyakitei.co.jp/index.html


ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山