【あみやき亭（中部）】店舗限定！国産鶏焼肉フェア
三重のあみやき亭限定メニュー【鶏焼肉】
松阪発祥である鶏焼肉の起源ですが、卵を産まなくなった鶏を食べることが起源となっています。味付けは焼鳥とは違い、甘い味噌ダレを絡めた鶏を焼いて食べるのが一般的です。
松阪は松阪牛だけでなく鶏焼肉という文化の発祥の地なんですね！
あみやき亭の三重の店舗では以下のメニューを展開しております。
・三重県産 錦爽どり 450円（税込495円）
・国産 ひね鶏 350円（税込385円）
・国産 鶏ハラミ 380円（税込418円）
・国産 鶏皮焼 300円（税込330円）
あみやき亭特製の味噌ダレと一緒にお召し上がりください♪
特製みそだれでさらに美味しく♪
三重あみやき亭は以下の店舗となります。
あみやき亭 伊賀上野店 https://www.hotpepper.jp/strJ001045942/yoyaku
あみやき亭 伊勢店 https://www.hotpepper.jp/strJ000752821/yoyaku
あみやき亭 桑名江場店 https://www.hotpepper.jp/strJ000752887/yoyaku
あみやき亭 桑名大山田店 https://www.hotpepper.jp/strJ000873112/yoyaku
あみやき亭 鈴鹿店 https://www.hotpepper.jp/strJ000431115/yoyaku
あみやき亭 津白塚店 https://www.hotpepper.jp/strJ000714551/yoyaku
あみやき亭 津高茶屋店 https://www.hotpepper.jp/strJ000673328/yoyaku
あみやき亭 名張店 https://www.hotpepper.jp/strJ000752934/yoyaku
あみやき亭 松阪店 https://www.hotpepper.jp/strJ001027314/yoyaku
あみやき亭 四日市久保田店 https://www.hotpepper.jp/strJ000714600/yoyaku
あみやき亭 四日市日永店 https://www.hotpepper.jp/strJ000645439/yoyaku
株式会社あみやき亭について
会社名：株式会社あみやき亭
所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地8
代表取締役社長：宮崎 卓也
設立：1995年6月22日
URL：http://www.amiyakitei.co.jp/index.html
ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山