SHINeeがファンと共に歩んだ15年を描くスペシャルコンサートムービー『MY SHINee WORLD』がPrime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」に初登場

株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、絶大な人気を誇るK-POPアイドル“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』をPrime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」(ミュージックK)の会員を対象に本日3月12日(水)より配信いたします。前編・後編の2部構成で、後編は4月10日(木)に配信予定です。

●SHINeeとシャヲルが歩んだ15年の軌跡を描く『MY SHINee WORLD』

(C)2023 MEGABOXJOONGANG, INC., PLUS M ENTERTAINMENT, SM ENTERTAINMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

K-POPファンなら誰もが知る、世界的アーティスト“SHINee”。韓国でのデビュー15周年にあたる2023年に公開され、さらに翌年には日本でも上映されたことでも話題となった彼らとシャヲル(ファンダム名)のこれまでの物語を収めた『MY SHINee WORLD』が“Music K”に初登場。3月に前編、4月には後編の配信がスタートいたします。

2008年に5人組ボーイズグループとしてK-POP界に登場し、デビュー曲「Replay」をはじめ、中毒性の高い楽曲が注目を集めた「Ring Ding Dong」や明るく爽やかな歌声でおくる「Hello」、そしてヒップホップ要素が輝くパワフルな「HARD」など多様な楽曲やずば抜けたパフォーマンススキルで人々を魅了し、長年K-POP界をリードし続けている“SHINee”。先月にはメンバーのミンホが初のソロコンサートを日本でも実施し、さらにはオンユもアジアツアーとして日本単独公演を開催したことでも大きな話題を呼びました。

そんな彼らが2010年から5度に渡りファンを熱狂させたコンサート「SHINee WORLD」、そして更なる魅力を兼ね備えてカムバックを果たした6回目のコンサート「SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]」のステージの様子やビハインドストーリーが詰まった『MY SHINee WORLD』。劇中では、デビュー当時から現代までのライブの様子やメンバー同士のトーク映像も収録されており、これまで彼らが歩んできた道を共に懐古できるシーン、さらには“デビュー当初、メンバー以外の人と話すことができなかったけれど、同じ状況のメンバーと話しても悩みを解消することができず、辛かった”、“兵役による空白期間が怖かった”といったこれまでの不安や苦悩など、知られざる彼らの本音が語られる場面も。

さらに作品を通してSHINeeのポスターやグッズで埋め尽くされた部屋で暮らす一人の女性が登場し、学校の勉強の合間や仕事から帰宅し彼らの音楽を聴いたりMVを観ている姿、グッズを眺める姿などSHINeeへの愛が溢れている様子が映し出されます。そのような光景から、楽しいときも辛いときも彼女は常にSHINeeと人生を共にしてきたことが想像でき、思わず自分の姿と重ね合わせ胸が熱くなるファンも多いのではないでしょうか。

デビューしてからの“メンバーたちの15年”だけではなく、ファンたちにとっても“SHINeeと共にした私の15年”として思い出を振り返ることができ、誰もが共感できる、そんなファン必見のスペシャルコンサートムービー『MY SHINee WORLD』。Prime Videoでは”Music K“独占配信となる本作の感動を、4月10日(木)に公開予定の後編と共に、ぜひ何度も味わってみてください。

■『MY SHINee WORLD』

