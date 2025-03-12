日本と台湾の人気VSingerを集めたイベント『国際交流歌合戦』出演アーティスト第2弾を発表

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する定額制音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」と、KKCompany Japan合同会社 (所在地：東京都渋谷区、代表：谷 和博）が運営する音楽配信サービス「KKBOX（ケーケーボックス）」が協力し、日本と台湾のVSinger、歌い手20名以上を集めたオンラインイベント『国際交流歌合戦』を2025年3月27日（木）に開催いたします。本日、第2弾となる出演アーティスト8名を発表いたしました。

▼『交際交流歌合戦』特設サイト

https://cp.awa.fm/InternationalSingingContest202503/ja

日本と台湾のVSingerの交流、業界のさらなる活性化、グローバルな活躍の場を作ることを目的に、日本と台湾のVSinger、歌い手20名以上を集めたオンラインイベント『国際交流歌合戦』を3月27日（木）に開催。本日、台湾、日本合わせて8名の追加出演アーティストを発表いたしました。また、AWAラウンジの出演権争奪イベントで入賞した、EMUNEKO、Kisara、Sha-laの配信者3名の出演も決定。総勢21名の出演者によるイベントとなります。

本イベントは、AWAが提供する無料で誰でも参加できるオンライン空間の「ラウンジ」で開催され、日本と台湾の人気VSinger、歌い手が3チームに分かれて競い合います。当日のフラワーチャット、フラワースタンプでの応援や投票などで優勝チームを決定し、優勝チームには、屋外広告、プレイリストでの特集展開、バナー掲載など、日本と台湾でのプロモーション権が贈呈されます。また、リスナーの皆様の フラワーチャットやフラワースタンプでの応援に応じて、限定ボイスやアクリルスタンドなど、ここでしか手に入れることのできない賞品をGETする企画もご用意しております。

AWAとKKBOXは今後も両社で日本と台湾のVSinger、歌い手がさらに活躍できる環境を作り、業界のさらなる活性化を目指してまいります。

■イベント概要

イベント名：国際交流歌合戦

開催日時：2025年3月27日（木） 20:00～22:00（予定）

開催場所：AWAラウンジ（オンライン）

料金：無料 ※日本以外でもブラウザによる視聴が可能

出演者数：日本、台湾のVSinger、歌い手20名以上

主催：AWA株式会社、KKCompany Japan合同会社

特設サイトURL：https://cp.awa.fm/InternationalSingingContest202503/ja

■出演アーティスト

▼日本

・よしか YouTube：https://youtube.com/@yoshika-ch X：https://x.com/yosi_k14

・ChumuNote YouTube：https://www.youtube.com/@ChumuNote X：https://x.com/tmgnrei

・MUS1CA YouTube：https://youtube.com/@mus1ca_vsinger X：https://x.com/mus1ca_vsinger

▼台湾

・厄倫蒂兒Earendel YouTube：https://youtube.com/@earendelxdfp X：https://x.com/earendelxdfp

・涅默Nemesis YouTube：https://youtube.com/@nemesisxdfp X：https://x.com/nemesisxdfp

・冰霧Eisnebel YouTube：https://youtube.com/@eisnebel_celestial X：https://x.com/eisnebelice

・艾斯珀達Espada YouTube：https://youtube.com/@espada.timaeus X：https://x.com/espadatimaeus

・DIKA豚足姬 YouTube：https://www.youtube.com/@dika0530 X：https://x.com/dika0530

▼AWAラウンジ争奪イベント入賞者

EMUNEKO YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCMb34G36tOJWC0fMH7AKbOQ X：https://x.com/emmnyannn

Kisara YouTube：https://www.youtube.com/@kisarara X：https://x.com/kiiiii_spoon

Sha-la YouTube：https://www.youtube.com/@Shala0413 X：https://x.com/utayomi0413

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・ファンマーケティング株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5千万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「LOUNGE（ラウンジ）」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 14.0以降、Android 10.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWA LOUNGEブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式Twitter：https://twitter.com/awa_official?lang=ja

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm