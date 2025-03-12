TVアニメ『ブルーロック』より「レーシングstyle」の新規描き下ろしグッズが発売決定！
株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社ティームエンタテインメント（本社 :東京都千代田区、代表取締役社長 :賀島 義成 以下 :ティームエンタテインメント）は、2025年5月に、TVアニメ『ブルーロック』の新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの発売を決定したことを、お知らせいたします。
TVアニメ『ブルーロック』レーシングStyle 概要
TVアニメ『ブルーロック』から【レーシングStyle】をテーマに、「潔 世一」、「糸師 凛」、「凪 誠士郎」、「蜂楽 廻」、「千切 豹馬」、「御影 玲王」、「氷織 羊」の新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが発売決定！
アクリルスタンドやアクリルキーホルダー、缶バッジなど、ファンの皆様に喜んでいただけるオリジナルグッズを取り揃えております。
ティームエンタテインメントECサイト「ティームストア」や全国のグッズ・ホビー取扱いショップ等にて予約受付中です。
TVアニメ『ブルーロック』レーシングStyle 商品紹介
発売日：2025年5月下旬
ティームストア商品ページ：https://team-ec.jp/bluelock(https://team-ec.jp/bluelock)
■アクリルスタンド (全7種) 価格：各1,760円(税込)
■ミニアクリルブロック (全7種) 価格：各990円(税込)
■アクリルキーホルダー (全7種) 価格：各770円(税込)
■トレーディング箔押し缶バッジ (全7種) 価格：1パック 660円(税込) 1BOX 4,620円(税込)
■トレーディングブロマイド (全14種) 価格：1パック 330円(税込) 1BOX 4,620円(税込)
■トレーディングミニ色紙 (全7種) 価格：1パック 550円(税込) 1BOX 3,850円(税込)
■トレーディングステッカーセット (全7種) 価格：1パック 660円(税込) 1BOX 4,620円(税込)
■クリアファイル (全7種) 価格：各495円(税込)
■オイルインアクリルブロック (全7種) 価格：各2,200円(税込)
■特大アクリルスタンド (全7種) 価格：各3,300円(税込)
■ミニタオル (全7種) 価格：各880円(税込)
■B2タペストリー (全7種) 価格：各3,850円(税込)
■スマホタブ (全7種) 価格：各1,100円(税込)
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
◆ティームストア 公式サイト： https://team-ec.jp/(https://team-ec.jp/)
◆ティームストア 公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/storeinfo_TEAM(https://twitter.com/storeinfo_TEAM)
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