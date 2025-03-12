TVアニメ『ハニーレモンソーダ』より、「三浦 界」イメージのキャラクター香水をはじめ、新グッズが登場！
バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するフジテレビ深夜アニメ枠“ノイタミナ”から生まれたアパレルブランド「ノイタミナアパレル」は、2025年3月12日（水）から、TVアニメ『ハニーレモンソーダ』より、新商品を販売開始いたします。
「三浦 界」をイメージした香りのオリジナル香水をはじめとする全5アイテムをラインナップ。
▼商品販売ページ
ノイタミナアパレル(https://www.noitamina-apparel.com/)
▼商品一覧
●TVアニメ『ハニーレモンソーダ』 香水 三浦 界 セレクション
「三浦 界」をイメージしたオリジナルの香り。「三浦 界」を近くに感じられるキャラクター香水。
販売価格：7,150円（税込）
サイズ：
本体：約W40mm×H87mm(キャップ部分含む)
箱：約W44.5mm×H96mm×D44.5mm
内容量NET 30mL / オードトワレ
成分 : エタノール、香料
●TVアニメ『ハニーレモンソーダ』 ピアス 三浦 界
「三浦 界」が着用しているピアスをイメージしたデザイン。シンプルでコーディネートのワンポイントに。
販売価格：17,600円（税込）
サイズ：
本体：直径25mm×幅1.3mm
ケース：約W11cm × H8.5cm × D3.5cm
特典カード：約H7cm × W10cm
製品素材：シルバー925、ジルコニア
●TVアニメ『ハニーレモンソーダ』 パーカー
ライトブルーにレモンイエローのプリントカラー、レモンのイラストが爽やかなパーカー。デイリーユースにも活躍するアイテム。
販売価格：6,600円（税込）
サイズ：
Sサイズ：約身丈64cm 身巾54cm 肩巾46cm 袖丈61cm
Mサイズ：約身丈67cm 身巾57cm 肩巾49cm 袖丈62cm
Lサイズ：約身丈70cm 身巾60cm 肩巾52cm 袖丈63cm
製品素材：綿100%
●TVアニメ『ハニーレモンソーダ』 アクリルバッグチャーム 石森羽花 学生証ver./ 三浦 界 学生証ver./石森羽花 レモンver./ 三浦 界 レモンver.
全4種。学生証デザインとレモンのイラストにキャラクターが映えるデザインのバッグチャーム。
販売価格：1,430円（税込）
サイズ：
石森羽花 学生証ver.： H61mm×W90mm（チャームサイズ）
三浦 界 学生証ver.： H61mm×W90mm（チャームサイズ）
石森羽花 レモンver.：直径90mm（チャームサイズ）
三浦 界 レモンver.：直径90mm（チャームサイズ）
製品素材：アクリル、鉄、亜鉛合金、真鍮
●TVアニメ『ハニーレモンソーダ』 PCステッカー 石森羽花 A（丸型）/三浦 界 A（丸型）/石森羽花 B（角型）/三浦 界 B （角型）
全4種。爽やかでポップな色合いとデザインが可愛いPCステッカー。
販売価格：550円（税込）
本体サイズ：約H100mm × W100mm
製品素材：塩ビ、紙
(C)村田真優／集英社・ハニーレモンソーダ製作委員会
▼販売概要
・予約販売開始 : 2025年3月12日（水）18:00～
・商品お届け時期 : 2025年6月上旬より順次配送開始予定
・販売サイト：ノイタミナアパレル(https://www.noitamina-apparel.com/)
▼TVアニメ『ハニーレモンソーダ』
(C)村田真優／集英社・ハニーレモンソーダ製作委員会
TVアニメ『ハニーレモンソーダ』
フジテレビ「＋Ultra」ほかにて好評放送中
STAFF
原作：村田真優 （集英社「りぼん」連載）
監督：錦織博
アニメーション制作：J.C.STAFF
制作：ハニーレモンソーダ製作委員会
CAST
石森羽花：市ノ瀬加那
三浦 界：矢野奨吾
ほか
公式サイト： honeylemon-anime.com(https://honeylemon-anime.com/)
公式X：@honeylemon_an(https://x.com/honeylemon_an)
公式TikTok：@honeylemon_an(https://www.tiktok.com/@honeylemon_an)
ハッシュタグ： #ハニレモアニメ
▼「ノイタミナアパレル」とは
2011年TVアニメ「ギルティクラウン」放送開始に合わせてブランドがスタート。
2013年TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」において、キャラクター香水の香りをファン投票形式で商品化する「キャラクター香水投票プロジェクト」を行うなど、アニメ関連グッズの枠に囚われない商品を企画し展開している。
公式X（旧Twitter）：@noitaminaaparel(https://x.com/noitaminaaparel)
公式Instagram：@noitaminaapparel(https://www.instagram.com/noitaminaapparel/)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）
電話：03-6435-3912
メールアドレス：info@banana-spirits.com
FAX：03-6435-3914