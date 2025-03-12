TVアニメ『ハニーレモンソーダ』より、「三浦 界」イメージのキャラクター香水をはじめ、新グッズが登場！

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バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：米山博）が運営するフジテレビ深夜アニメ枠“ノイタミナ”から生まれたアパレルブランド「ノイタミナアパレル」は、2025年3月12日（水）から、TVアニメ『ハニーレモンソーダ』より、新商品を販売開始いたします。




「三浦 界」をイメージした香りのオリジナル香水をはじめとする全5アイテムをラインナップ。


▼商品販売ページ

ノイタミナアパレル(https://www.noitamina-apparel.com/)



▼商品一覧


●TVアニメ『ハニーレモンソーダ』 香水 三浦 界 セレクション　



「三浦 界」をイメージしたオリジナルの香り。「三浦 界」を近くに感じられるキャラクター香水。

販売価格：7,150円（税込）


サイズ：


本体：約W40mm×H87mm(キャップ部分含む)


箱：約W44.5mm×H96mm×D44.5mm


内容量NET 30mL / オードトワレ


成分 : エタノール、香料




●TVアニメ『ハニーレモンソーダ』 ピアス 三浦 界



「三浦 界」が着用しているピアスをイメージしたデザイン。シンプルでコーディネートのワンポイントに。

販売価格：17,600円（税込）


サイズ：


本体：直径25mm×幅1.3mm


ケース：約W11cm × H8.5cm × D3.5cm


特典カード：約H7cm × W10cm


製品素材：シルバー925、ジルコニア




●TVアニメ『ハニーレモンソーダ』 パーカー



ライトブルーにレモンイエローのプリントカラー、レモンのイラストが爽やかなパーカー。デイリーユースにも活躍するアイテム。

販売価格：6,600円（税込）


サイズ：


Sサイズ：約身丈64cm　身巾54cm　肩巾46cm　袖丈61cm


Mサイズ：約身丈67cm　身巾57cm　肩巾49cm　袖丈62cm


Lサイズ：約身丈70cm　身巾60cm　肩巾52cm　袖丈63cm


製品素材：綿100%




●TVアニメ『ハニーレモンソーダ』 アクリルバッグチャーム 石森羽花 学生証ver./ 三浦 界 学生証ver./石森羽花 レモンver./ 三浦 界 レモンver.



全4種。学生証デザインとレモンのイラストにキャラクターが映えるデザインのバッグチャーム。

販売価格：1,430円（税込）


サイズ：


石森羽花 学生証ver.： H61mm×W90mm（チャームサイズ）


三浦 界 学生証ver.： H61mm×W90mm（チャームサイズ）


石森羽花 レモンver.：直径90mm（チャームサイズ）


三浦 界 レモンver.：直径90mm（チャームサイズ）


製品素材：アクリル、鉄、亜鉛合金、真鍮




●TVアニメ『ハニーレモンソーダ』 PCステッカー 石森羽花 A（丸型）/三浦 界 A（丸型）/石森羽花 B（角型）/三浦 界 B （角型）



全4種。爽やかでポップな色合いとデザインが可愛いPCステッカー。

販売価格：550円（税込）


本体サイズ：約H100mm × W100mm


製品素材：塩ビ、紙




(C)村田真優／集英社・ハニーレモンソーダ製作委員会



▼販売概要


・予約販売開始 : 2025年3月12日（水）18:00～


・商品お届け時期 : 2025年6月上旬より順次配送開始予定


・販売サイト：ノイタミナアパレル(https://www.noitamina-apparel.com/)



▼TVアニメ『ハニーレモンソーダ』


(C)村田真優／集英社・ハニーレモンソーダ製作委員会



TVアニメ『ハニーレモンソーダ』


フジテレビ「＋Ultra」ほかにて好評放送中　



STAFF


原作：村田真優 （集英社「りぼん」連載）


監督：錦織博


アニメーション制作：J.C.STAFF


制作：ハニーレモンソーダ製作委員会



CAST


石森羽花：市ノ瀬加那


三浦 界：矢野奨吾　


ほか



公式サイト： honeylemon-anime.com(https://honeylemon-anime.com/)


公式X：@honeylemon_an(https://x.com/honeylemon_an)


公式TikTok：@honeylemon_an(https://www.tiktok.com/@honeylemon_an)


ハッシュタグ： #ハニレモアニメ　



▼「ノイタミナアパレル」とは


2011年TVアニメ「ギルティクラウン」放送開始に合わせてブランドがスタート。


2013年TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」において、キャラクター香水の香りをファン投票形式で商品化する「キャラクター香水投票プロジェクト」を行うなど、アニメ関連グッズの枠に囚われない商品を企画し展開している。


公式X（旧Twitter）：@noitaminaaparel(https://x.com/noitaminaaparel)


公式Instagram：@noitaminaapparel(https://www.instagram.com/noitaminaapparel/)



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）


電話：03-6435-3912


メールアドレス：info@banana-spirits.com


FAX：03-6435-3914