サンリオキャラクターズ×もち吉が初コラボ！　ハローキティ 缶、マイメロディ 缶、クロミ 缶3種類の特別缶が登場！　3/18(火)より数量限定発売

株式会社もち吉

株式会社もち吉(本社:福岡県直方市、代表取締役社長:森田恵子)は、株式会社サンリオのキャラクターたちとのコラボレーションにより、人気キャラクターのハローキティ、マイメロディ、クロミでデザインされた3種類の特別缶を3月18日(火)より、もち吉直営店舗、通信販売、もち吉ネット本店

( https://www.mochikichi.co.jp/special/sanriocharacters )にて、数量限定で販売します。

■サンリオキャラクターズ×もち吉の初コラボは、見ても楽しい、食べても美味しい特別缶

サンリオキャラクターズ×もち吉の初めてのコラボレーション商品です。サンリオの人気キャラクターであるハローキティと、2025年が、“おそろい”アニバーサリーイヤーとなる、50周年を迎えたマイメロディ、20周年を迎えたクロミの3キャラクターのデザインを採用いたしました。

3キャラクターがデザインされた3種類の特別缶に「餅のおまつりこまち」のサラダ味と梅ざらめ味を詰め合わせています。1缶に1枚、それぞれ6種類(※)のオリジナルステッカーがランダムで入っています。お好きな缶を単品でもお買い求めいただけますが、特別包装の3缶コンプリートセットも販売します。単品、3缶セットともに専用のキャリーバック付きで、普段使いだけではなく、手土産にもぴったりな商品です。

「餅のおまつりこまち」は、発売以来、長く愛され親しまれている、もち吉代表作のおせんべい「餅のおまつり」のミニサイズ版です。上質な国内産コシヒカリを使用し、お米の美味しさを最大限に活かした、ふんわりサクサクとした軽やかな食感のおせんべいです。

※ハローキティ6種類、マイメロディ6種類、クロミ6種類の全18種類

■商品概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/129659/table/11_1_31fa03b4112de7d8b5df41e3c9e31ad9.jpg ]オリジナルステッカーはそれぞれ6種類単缶専用キャリーバッグ■3缶を合わせたコンプリートセット「おまつりこまち サンリオキャラクターズ 缶」特別包装、専用キャリーバッグ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/129659/table/11_2_ef5e2b8b70e664b845a877657aa5ad64.jpg ]■権利表記

(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L655512

■もち吉について

今年で創業96年を迎えるもち吉は「米よし、水よし、技もよし」のスローガンのもと、米菓の本当のおいしさをお客様にお届けすることに徹して参りました。おいしさの基本である「米」は特に厳選し、すべて国産米で産地や出来具合の最良のものを惜しみなく使います。この最高の米素材のおいしさを際立たせる水も重要で、もち吉では林野庁の「水源の森百選」にも選ばれた福智山山系から湧き出る良質な軟水を使用、これを職人がその日の気温や湿度等による生地の仕上がりも見極めながら熟練の技で製品に仕上げます。鮮度の高い商品を適正価格でお届けするため、今では全国228店舗(2025年3月現在)で販売しております。

URL :https://www.mochikichi.co.jp/

X :https://x.com/mochidangomura/

Instagram:https://www.instagram.com/mochidangomura/

Facebook :https://www.facebook.com/mochidangomura/

<会社概要>

社 名:株式会社もち吉(グループ)

所 在 地:福岡県直方市下境2400番地 字餅米 もちだんご村 餅乃神社前

創 業:昭和4年9月1日

設 立:昭和58年3月

資 本 金:1.1億円

代表取締役社長:森田 恵子

事 業 内 容:米菓の製造と販売(直営店・通信販売)

◆うるち米を主原料とする「せんべい」、もち米を主原料とする「あられ」等の

米菓及び生餅菓子等の製造販売

◆飲料水(ペットボトル・バックインボックス)の販売及び店舗にての給水販売

◆お米(自社精米)や豆腐・惣菜などの販売、酒類(乙類焼酎)の販売

◆飲食店の運営(水車うどん等)

◆商業施設「もちだんご村モール」の運営