『2025 Ji Chang Wook Japan Tour -Wooki Wooki-』メインポスター公開！

株式会社KADOKAWA Kプラス

『2025 Ji Chang Wook Japan Tour -Wooki Wooki-』公演開催まで残すところ約1ヶ月!

大阪公演は既にソールドアウトとなった人気の本公演。公演への期待も高まっている中、メインポスターを公開!

ドラマ「江南Bサイド」や、2月に日本でも公開された映画「リボルバー」で新たな魅力を見せ、昨年は日本3rdシングル「SHINY TRIP」をリリース。俳優業に留まらずアーティストとして活動の幅を大きく広げている大人気韓国俳優チ・チャンウク。

今回のツアー『2025 Ji Chang Wook Japan Tour -Wooki Wooki-』では、昨年のツアーの感動に引けを取らない圧倒的なパフォーマンスをお届けする予定。甘くも力強い歌声とバンドの演奏で構成された豪華ステージで、昨年のツアーに参加した方もそうでない方も皆がチ・チャンウクの公演に夢中になること間違いなし。

『2025 Ji Chang Wook Japan Tour -Wooki Wooki-』公演詳細はこちら

https://jichangwook.jp/news_detail.html?index=5681

チケット購入はこちら

https://w.pia.jp/t/jichangwook-to/

■公演概要

【公演名】

2025 Ji Chang Wook Japan Tour -Wooki Wooki-

【日時・場所】

4月18日(金) 大阪・フェスティバルホール 19:00開演(18:00開場)<SOLD OUT>

4月19日(土) 大阪・フェスティバルホール 15:00開演(14:00開場)<SOLD OUT>

4月26日(土) 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ 17:00開演(16:00開場)

4月27日(日) 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ 15:00開演(14:00開場)

【チケット価格】

一般指定席 13,200円 [税込]

※お一人様2枚までお申し込み可能/3歳以下入場不可、4歳以上有料

【チケット販売スケジュール】

◆最終先着先行(先着) ※アップグレード対象外

受付期間:2025年3月8日(土)12:00 ~ 3月26日(水)23:59

◆一般販売(先着) ※アップグレード対象外

受付期間:2025年3月29日(土)12:00 ~

◆海外在住の方はこちら(For overseas)

Goes on Sale:March 8th (Sat) 12:00(JST) ~ April 8th (Tue) 23:59(JST)

※First come, first served

https://w.pia.jp/a/jichangwook25eng/

Payment Method:Credit card only

Delivery method:Pick up at Seven-Eleven stores in Japan

Ticket type:A seat (This sales is not eligible to be upgraded.)

※1 entry 2 tickets

【お問い合わせ】

・公演に関するお問い合わせ

大阪公演

キョードーインフォメーション 0570-200-888

オペレータ受付時間 (平日12:00~17:00 土日祝休業)



東京公演

キョードー東京 0570-550-799

オペレータ受付時間 (平日11:00~18:00 土日祝日 10:00~18:00)

・チケットのお申し込み方法などに関するお問い合わせ

チケットぴあ ヘルプページ

https://t.pia.jp/help/

■主催・企画:SPRING COMPANY/KADOKAWA Kプラス

■協力:チ・チャンウク ジャパンオフィシャルファンクラブ(https://jichangwook.jp/)

■運営:インターグルーヴプロダクションズ

■舞台制作:HPS

■プロフィール

チ・チャンウク(Ji Chang Wook)

1987年7月5日生まれ

2007年にデビュー後、「ヒーラー~最高の恋人~」や「奇皇后~ふたつの愛 涙の誓い~」「あやしい

パートナー~Destiny Lovers~」等で韓国のトップ俳優に成長し、韓国のみならず日本やアジア各国で絶大な人気を誇るチ・チャンウク。Disney+(ディズニープラス)「最悪の悪」ではチ・チャンウクの代名詞とも言えるアクション演技を存分に披露。Netflixにて配信中の「サムダルリへようこそ」では、主人公サムダルを守り続ける気象予報士のチョ・ヨンピル役を演じ “ロマンス職人”の本領発揮! 最新作「江南Bサイド」11月6日にディズニープラス スターにて独占配信スタート。

[代表作]

■ドラマ

「江南Bサイド」

「サムダルリへようこそ」

「最悪の悪」

「アンナラスマナラ -魔法の旋律-」

「都会の男女の恋愛法」

「あやしいパートナー ~Destiny Lovers~」

「THE K2」

「ヒーラー~最高の恋人~」

「奇皇后」

「笑って、トンヘ」

■映画

『リボルバー』(2025/2/28 日本全国劇場公開)

『操作された都市』

■日本CDリリース

1stシングル「あなたがいてくれた」(2023/11/15発売)

2ndシングル「The Wind Of Spring」(2024/3/13発売)

3rdシングル「SHINY TRIP」(2024/10/30発売)