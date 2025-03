3月28日(金)『デーヴァラ』公開記念！NTR Jr.の来日も決定！歌えや踊れや！マサラオールナイト

AXN株式会社

洋画専門チャンネル ザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、『RRR』に続くNTR Jr.主演最新作『デーヴァラ』(配給:ツイン)3月28日(金)の公開を記念して、アクション、コメディ、ラブロマンスなどの多彩な要素に、歌やダンスのミュージカルがミックスされた、これぞエンターテインメントといえる傑作インド映画を、歌えや踊れや!マサラオールナイトとして特集いたします。3月14日(金)~3月15日(土)の期間に、インド映画として初めて米アカデミー賞歌曲賞を受賞した世界的大ヒット作『RRR』、インド国内の興収記録を次々と塗り替えた歴代No.1メガヒット作『バーフバリ』2部作を含む4作品をオールナイト一挙放送でお届けいたします。さらに3月24日(月) 、25日(火)に主演のNTR Jr.&コラターラ・シヴァ監督の来日が決定!新作の公開を記念して『デーヴァラ』のムビチケが抽選で5組10名様に当たるXフォロー&リポストキャンペーンも開催いたします。

歌えや踊れや!マサラオールナイト

(C)2021 DVV ENTERTAINMENTS LLP.ALL RIGHTS RESERVED.

『RRR』の歴史的大ヒットで日本でもブレイクを果たしたトリウッドのスーパースター、

“タラク”ことNTR Jr.の最新作『デーヴァラ』が3月28日(金)に公開(配給:ツイン)!

公開に合わせて、ザ・シネマではエンタメの極みであるインド映画をセレクトして

歌えや踊れや!マサラオールナイトとして特集放送!

最新作『デーヴァラ』のNTR Jr.主演!大ヒットアクション超大作『RRR』、

空前のスケールで描く歴史アクション超大作『バーフバリ』シリーズ2作、

『RRR』のラーム・チャラン主演で描く時空を超えた冒険活劇『マガディーラ 勇者転生』の

4作品を3月14日(金)~3月15日(土)にお届けいたします!

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/645(https://www.thecinema.jp/tag/645)

【3/28(金) 映画『デーヴァラ』公開記念】 Xフォロー&リポストキャンペーン

『デーヴァラ』の公開を記念して、ムビチケが5組10名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催!

応募方法:

STEP1:2つのアカウントをフォロー!

映画『デーヴァラ』公式X @devaramovie_jp /ザ・シネマ公式X @thecinema_ch

STEP2:Xの投稿をリポスト♻️※引用リプライで当選確率UP!

ザ・シネマ公式X @thecinema_chが投稿する該当ポストをリポストしよう!

応募期間:3月12日(水)11:00~3月19日(水)23:59まで



該当投稿:https://x.com/thecinema_ch/status/1899641497567338812

《劇場新作情報》

(C) 2024 NTR Arts. All rights reserved.

荒ぶる波を越え、巨大鮫を操る“赤海”の勇者。

今、力だけが支配する無法の海と大地を舞台に、新たなる巨大な伝説が幕を開ける!

『デーヴァラ』

3月28日(金)より新宿ピカデリー他にて全国ロードショー!(配給:ツイン)

熱い海鳴りに、魂が沸騰する。

海の男たちの血肉が激突する空前絶後のノンストップ海洋バトル・エンタテインメント!

主演のNTR Jr.&コラターラ・シヴァ監督の来日決定!

監督・脚本:コラターラ・シバ

出演:NTR Jr.、ジャーンヴィー・カプール、サイフ・アリー・カーンほか

■公式HP: https://devara-movie.com/(https://devara-movie.com/)

《放送作品情報》

●『RRR』 ★『デーヴァラ』のNTR Jr.主演!

放送日:3月14日(金)吹替12:30~、字幕21:00~ほか

男同士の友情と戦いが熱い!

『バーフバリ』旋風を巻き起こした監督が贈るインド発大ヒットアクション超大作

<監督>S・S・ラージャマウリ

<出演>N・T・ラーマ・ラオ・Jr、ラーム・チャラン、アジャイ・デーヴガン、アーリヤー・バットほか

<解説> 『バーフバリ』シリーズのS・S・ラージャマウリ監督が、インド映画史上最高となる97億円もの製作費を投じて完成させた超大作。アクションからミュージカルまで娯楽要素がてんこ盛り。アカデミー歌曲賞を受賞。

●『バーフバリ 伝説誕生』

放送日:3月14日(金)深夜 03:15~ほか

[R15+]最強の戦士の壮絶な愛と復讐のドラマが幕を開ける!

空前のスケールで描く歴史アクション超大作

<監督>S・S・ラージャマウリ

<出演>プラバース、ラーナー・ダッグバーティ、タマンナー、アヌシュカ・シェッティほか

<解説>

古代インドの叙事詩「マハーバーラタ」を基に、伝説の戦士バーフバリの壮絶な愛と復讐を描いた歴史ドラマ大作2部作の前編。VFXと生身の肉体美によって繰り広げられるバーフバリの無双アクションが痛快。

●『バーフバリ 王の凱旋』

放送日:3月14日(金)深夜 00:30~ほか

神に選ばれし英雄が殺された父の仇に挑む!

2世代に渡る愛と復讐の歴史アクション超大作、ここに完結

<監督>S・S・ラージャマウリ

<出演>プラバース、ラーナー・ダッグバーティ、アヌシュカ・シェッティ、タマンナーほか

<解説>

古代インドの叙事詩「マハーバーラタ」を基に、伝説の戦士バーフバリの壮絶な愛と復讐を描いた2部作の後編。前編の伏線を回収する壮大なドラマとスペクタクル映像が圧巻。インド国内史上最大のヒットを記録した。

●『マガディーラ 勇者転生』

放送日:3月15日(土)6:00~ほか

[PG12]『バーフバリ』の原点がここに!

『RRR』のラーム・チャラン主演で描く時空を超えた冒険活劇

<監督>S・S・ラージャマウリ

<出演>ラーム・チャラン、カージャル・アガルワル、スリハリ、デヴ・ギルほか

<解説>

S・S・ラージャマウリ監督が『バーフバリ』シリーズに先駆けて手がけたアクション大作。『RRR』のラーム・チャランが伝説の戦士を演じ、スケール満点の勇ましいアクションやロマンティックなダンスを魅せる。

『RRR』(C)2021 DVV ENTERTAINMENTS LLP.ALL RIGHTS RESERVED. 『バーフバリ 伝説誕生』(C) ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED. 『バーフバリ 王の凱旋』(C) ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED. 『マガディーラ 勇者転生』(C) GEETHA ARTS, ALL RIGHTS RESERVED.

