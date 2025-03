三井倉庫ホールディングス株式会社

三井倉庫エクスプレス株式会社(東京都港区、社長:一柳 尚成、以下「三井倉庫エクスプレス」)と三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社(東京都港区、社長:関取 高行、以下「三井倉庫サプライチェーンソリューション」)は、IATA(国際航空運送協会)策定のリチウムイオン電池に関する航空輸送品質認証「CEIV Lithium Batteries」※¹の取得に向けて準備を進めてまいりましたが、このたび三井倉庫サプライチェーンソリューションは2025年2月27日付、三井倉庫エクスプレスは2025年2月28日付で、認証を取得しましたことをお知らせいたします。

リチウムイオン電池は、あらゆる分野で需要が高まる一方、複雑化するサプライチェーンにおける輸送上の安全性確保が最重要課題とされてきました。両社は、2024年10月より成田国際空港株式会社が主催するコミュニティに参画し、スタッフの教育、各種手順書の作成、リスクの評価等を含めた安全・品質管理体制の構築に取り組んでまいりました※²。

今回の認証取得を通じて、両社は、リチウムイオン電池の取り扱いについて、グローバル基準に対応した安全で高品質な輸送を国内外問わずワンストップでご提供することが可能となりました。

三井倉庫エクスプレスと三井倉庫サプライチェーンソリューションは、引き続き、高度化、多様化するお客様の物流ニーズに対応し、リチウムイオン電池の航空輸送において一層の安全性と迅速性を担保できるサービスの開発を目指してまいります。

※¹ CEIV Lithium Batteries(The Center of Excellence for Independent Validators in Lithium Batteries)

IATAが策定したリチウムイオン電池の航空輸送品質認証プログラム。高い安全輸送品質を保ったサプライチェーンの構築を目的とし、リチウムイオン電池の航空輸送におけるグローバルでの統一基準により、安全性、セキュリティ、コンプライアンス、効率性を確保しています。

※² CEIV Lithium Batteriesの成田空港コミュニティに参画(https://www.mitsui-soko.com/news/20241008)