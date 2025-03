約3週間後に開館迫る「鳥取県立美術館」の魅力を東京で体感　新橋アンテナショップにて「鳥取県立美術館 開館記念フェア」開催

鳥取県

鳥取県は、2025年3月30日(日)にほぼ日本最後の県立美術館となる「鳥取県立美術館」を開館します。東京新橋にあるアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」では「鳥取県立美術館」開館を記念し様々な企画を実施いたします。

1階ショップでは、鳥取県立美術館の目玉コレクション、アンディ・ウォーホルの《ブリロ・ボックス》にちなみ、特製のブリロ・ボックス抽選箱を使った、豪華賞品が当たる外れなしの大抽選会を3月15日(土)から実施いたします。

また2階ビストロ・カフェ「ももてなし家」では、「さあ、OPENNESS!とりび(鳥取県立美術館)グルメフェア」を開催します。ベニズワイガニや鳥取和牛などの鳥取県自慢の食材を使用した彩りちらし寿司のほか、旬のいちごがたっぷり乗った鮮やかなデザートピザなど、県産の食材を使ったカラフルなオリジナルフードやドリンクをお召し上がりいただけます。

「鳥取県立美術館」の魅力をいち早く体験できるスポットとして、アンテナショップにお越しください。

■1日限定30名!ポップ・アートの名作『ブリロ・ボックス』を模した大抽選会を実施!

アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」の1Fで、『ブリロ・ボックス』をモチーフとした抽選箱を使った、豪華賞品が当たる大抽選会を開催します。

実際には触れることはできない鳥取県立美術館にある『ブリロ・ボックス』。アンテナショップ1Fで3,300円以上ご購入いただいたお客様を対象に、『ブリロ・ボックス』を模した大きな抽選箱の中に入っている景品札の入った小さな『ブリロ・ボックス』を1つお選びいただき、抽選をお楽しみいただけます。

■開催時期:令和7年3月15日(土)~30日(日)まで

■参加条件:アンテナショップ1Fで3,300円以上の買い物をしていただいたお客様が対象。(毎日先着30名様)

■景品:

1等 鳥取県旅行券(30,000円旅行補助券)&県立美術館特別ご招待券(ペア)(1本/日)

2等 アーっト驚く!2Fももてなし家「とりびメニュー」お食事券(2,000円相当)(4本/日)

3等 県立美術館特別ご招待券(ペア)(10本/日)

4等 アンテナショップ1Fお買物券500円(15本/日)

(C) 2024 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

『ブリロ・ボックス』とは

『ブリロ・ボックス』は、ポップ・アートを代表するアメリカのアーティスト、アンディ・ウォーホル(1928-1987)が1964年に発表した作品。アメリカのたわし「ブリロ」の包装箱を精密に模倣した木製の立体作品で、大量生産・大量商品の現代社会をアートで表現したウォーホールの代表作です。

鳥取県は、この『ブリロ・ボックス』5点を計2億9145万円で購入しました。都市部の美術館にもないポップ・アートの名品を展示することで、鳥取県立美術館の存在感を示します。

■『さあ、OPENNESS!とりび(鳥取県立美術館)グルメフェア』について

3月15日(土)から3月30日(日)の期間、「とっとり・おかやま新橋館」の2階ビストロ・カフェ「ももてなし家」で『さあ、OPENNESS!とりび(鳥取県立美術館)グルメフェア』を開催します。鳥取県立美術館の開館とアートにちなみ、視覚的にも楽しい色鮮やかなオリジナルメニューが全5種登場します。

▼メニュー内容

・彩りちらし寿司 3,000円(税込)

鳥取県オリジナル米「星空舞」の酢飯をキャンバスに自慢のベニズワイガニや鳥取和牛、白いか、しいたけなどカラフルな食材を彩った、華やかな贅沢ちらし寿司です。



・とっておき苺のデザートピザ 2,000円(税込)

すっきりとした甘味が特徴の鳥取県オリジナル苺「とっておき」を使ったデザートピザ。

お好みで、芸術的にチョコレートソースをかけてお召し上がりください。

・ビビッドブルーカレー 1,500円(税込)

鳥取県の海をイメージした鮮やかな青いルーと鳥取県産ブロッコリーなどのカラフルな野菜を乗せた、ビビッドカラーが目を引く、爽やかな気分になれるカレーです。



・カラフルクラフトコーラ 600円(税込)

天然素材にこだわった鳥取県産クラフトコーラ「因幡コーラ」。

すっきり爽快な青(ハニーレモン)、スパイシーな赤(レッドベリー)、奥深い味わいの黄(ジンジャー)の3色から好きな色をお選びいただけます。



・アーっト驚くハーブティー 600円(税込)

鳥取県産バタフライピーを使用した、幻想的な青色のハーブティー。

レモン汁を入れると「アーっト」驚くある変化が…。

どんな変化が起きるかは、ぜひご自身の目でお確かめください。

■「とりび大使(TT)」のチョコレートプラネットさんと記念写真を撮ろう!期間限定フォトスポットがアンテナショップに登場!

鳥取県立美術館のシンボルマークとなっている「T」を象徴するタレントである、チョコレートプラネットの長田さん・松尾さんが、鳥取県立美術館「とりび大使(TT)」に就任しました。そして今回、Tポーズをしたお二人が「とっとり・おかやま新橋館」に等身大パネルになって登場します。

アンテナショップにお越しの際には、等身大パネルの前でぜひ一緒に「ティッティリ(鳥取)県」のTポーズをしてみては、いかがでしょうか。

■なぜ鳥取県はTTり(ティッティリ)県!?

鳥取県は、ローマ字表記すると「ToTTori」で、Tが3つもある県です。(全国で鳥取県のみ)

地図を見ると、鳥取県を走る鉄道路線図もTが2つ重なっている形に見え、「TTり砂丘(鳥取砂丘)」、「三Tぃく山(三徳山 みとくさん)」といった観光地や鳥取県が日本一を誇る松葉がに、もハサミを左右に大きく広げれば、Tの形に見えるなどT尽くしの県です。

そして、3月30日に開館する「鳥取県立美術館」のシンボルマークは、鳥取県民一人ひとりに見立てたTをちりばめたデザインです。この他にも鳥取県には「T」のスポットや特産品がたくさんあるという理由から、この度「TTり県」に改名しました。

■「TTり県」改名特別企画!鳥取県の特産品が当たる!TikTok/Instagramキャンペーン開催

鳥取県立美術館の開館にかけて、鳥取県は「TTり県」(ティッティリ県)に改名しました。改名を記念し、TTり県で両手を広げたTポーズをした動画・写真を撮影しTikTok又はInstagramに投稿すると、抽選で鳥取県の特産品が当たるキャンペーンを実施します。鳥取県に行って撮影してね。

■開催時期:令和7年5月31日まで

■応募方法:

1.「鳥取県広報課」公式TikTok(@tottoripref)、公式Instagram(@tottoripref)をフォロー

2.鳥取県内の観光地や名所で両手を広げたTポーズをした動画・写真を撮影

3.「#とりび」「#TTり県でTポーズ」「#(撮影場所[例:鳥取県立美術館])」をつけて自身のTikTok又はInstagramに投稿

■抽選で、豪華な鳥取県の特産品をプレゼント!

(1)トリプルTTT賞

赤身は濃く、脂は上質、とろけるような舌ざわり!TTり(鳥取)県産牛のTボーンステーキ

(1万円相当) 5名様

(2) ちょっと待っTぃね、フルーT賞

鳥取県を代表するフルーツ!Twentieth Century なTぃ(二十世紀梨)(2.5kg) 5名様

※賞品の発送は8月頃までお待ちください。

(3) ダブルTT賞

味は非常に繊細で噛みしめるとふんわり豆腐の香り。「と(T)うふち(T)くわ」セット 10名様 ※鳥取県立美術館で撮影して投稿すると当選確率が10倍になります。

※人物以外(例:押しキャラ、ペットなど)の投稿もOK。

※投稿を「非公開」設定されている場合は、応募対象外

※写真はイメージです

■鳥取県立美術館とは

2025年3月30日に開館する鳥取県立美術館は、全国ほぼ最後発で一番新しい県立の美術館です。

国指定の史跡「大御堂廃寺跡(おおみどうはいじあと)」を臨み、美術館としては異例の陽光があふれる開放的な広がりが特徴的な建築です。

『OPENNESS!(オープンネス)』をキーワードに、とっとりのアートを発信する拠点として、美術鑑賞はもちろん、アートのプログラム体験、ウェディングフォトやファッションショーなど多様な利用で、みなさんのお気に入りのサードプレイスとなる美術館を目指します。

提供:槇総合計画事務所 イメージ制作:ヴィック Vicc Ltd.

名称 :鳥取県立美術館 - Tottori Prefectural Museum of Art

開館日 :2025年3月30日

所在地 :鳥取県倉吉市駄経寺町2丁目3-12

電話番号 :0858-24-5442

館長 :尾崎信一郎

URL :https://tottori-moa.jp/

■「とっとり・おかやま新橋館」概要

住所 :東京都港区新橋一丁目11番7号 新橋センタープレイス

電話番号:1階 ショップ 03-6280-6474

2階 ビストロ・カフェ「ももてなし家」 03-6280-6475

営業時間:1階 10:00~21:00

2階 11:00~21:30(L.O.21:00)

※営業時間は変更となる場合があります。最新情報は公式HPをご確認ください。

公式HP :https://www.torioka.com/