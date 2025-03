ワークデイとパトスロゴス、日本の複雑な制度に対応した給与ソリューションの提供に向けて、戦略的協業を発表

ワークデイ株式会社

ワークデイ株式会社(本社:東京都港区、執行役社長兼日本地域責任者:古市 力、以下:ワークデイ)と株式会社パトスロゴス(本社:東京都品川区、代表取締役:牧野 正幸、以下:パトスロゴス)は、グローバルでの事業展開を重視する国内企業の効率的な給与ソリューションの提供に向けて、戦略的パートナーシップを締結しました。両社は、ワークデイが提供する 「Workday ヒューマン キャピタル マネジメント (以下、Workday HCM)(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html)」 と パトスロゴスが提供するクラウド型給与サービス「Combosite(コンボジット)(https://www.pathoslogos.co.jp/combosite)」をシームレスに連携した給与ソリューションの提供に向けて協業します。

本ソリューションの提供は、今年上半期から開始する見込みです。

背景

今日、多くの企業がさらなる成長を目指し、グローバルに事業拡大を見据えながら、人的資本経営の実践を検討しています。そのため、人事部門は経営戦略と連動し、人財への育成投資や効果的な人財配置など、より戦略的な人事管理への取り組みを目標に掲げています。その一方で、人事・労務担当が抱える定型業務には煩雑で手間がかかる作業を必要とするものが多く、給与計算もその一つとされています。その理由として、日本における社会保険や税制度の改正が高い頻度で行われること、さらに企業固有の人事給与規定が複雑になりがちであることが挙げられます。そのため、グローバル対応の人財管理プラットフォームと国内の商習慣に合った給与計算ソリューションの両立が求められています。

提供するソリューションについて

今回の両社による戦略的協業により、強力な人財管理ソリューションである Workday HCM(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html) と高度な給与計算サービスである Combosite(https://www.pathoslogos.co.jp/combosite) がシームレスに統合された人事給与ソリューションを提供します。

統合された給与ソリューションの特長は、下記の通りです:

- シームレスなデータ連携:Workday HCM から取得した従業員情報を Combosite にセキュアかつ自動的に取り込むことができるため、よりスピーディーに最新情報が連携され、給与計算業務の生産性を向上します。これにより、企業は人財管理プラットフォームと給与システムのそれぞれ 2 つの独立したシステムを運用する必要がなくなります。- 業務の効率化で、より戦略的な業務に集中:従業員情報の手動入力や同一データの重複管理の手間とエラーリスクを削減することで、人事担当者の業務にかかる負担を軽減し、戦略的業務に集中できる環境を提供します。- 給与計算に関する法規制順守の強化:Combosite は日本の給与計算に関する法規制や税制度に完全対応しているため、最新の法改正にも迅速に対応することができ、グローバル企業も給与計算業務を正確かつ効率的に行うことができます。

Combosite の基盤であるHR 共創プラットフォーム 「PathosLogos(https://www.pathoslogos.co.jp/erp)」は、勤怠管理や年末調整を含む法定年次業務をサポートする国内の有力なサードパーティによる 様々な HR SaaS と連携しています。企業が課題を抱える業務領域に特化したサービスを選定し、これを Workday HCM と組み合わせることで、グローバルな人事戦略立案を進めながら、定型業務を効率化・高度化することが可能になります。

具体的な施策

両社は今後、共同営業チームを強化し、セミナーやウェビナーの共催を含めたマーケティング活動を通じて、両社の統合ソリューションの利便性と活用方法を広めていきます。またサポート体制を拡充していくことで、導入企業の運用効率と満足度の向上も図っていきます。

日本においては、本プログラムの中でグローバル標準の Workday ソリューションを提供しながら、国内企業のニーズにも対応する機能やサービスの利用も可能にする Innovation Partner とのエコシステム強化を本年度より本格展開します。この度の協業に伴い、パトスロゴスは新たにワークデイの Innovation Partner となりました。

以上

Workday について

Workday(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html) は、組織にとって最も重要な資産である人事(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html)と財務(https://www.workday.com/ja-jp/products/financial-management/overview.html)管理を効果的に実行できるよう支援する、AI プラットフォームを提供しています。Workday のプラットフォームは AI を中核とし、従業員の能力向上や、仕事力の強化、常に先を見据えたビジネスの実現を可能にするよう構築されています。中規模企業から Fortune 500 企業に選出される企業の 60% 以上に至るまで、11,000 社以上の世界中にあるさまざまな業界の企業・組織が Workday を導入しています。

ワークデイの詳細については、こちら(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html)をご覧ください。

パトスロゴスについて

パトスロゴス(https://www.pathoslogos.co.jp/)は、ワークスアプリケーションズの創業者である牧野正幸が2020年に創業した、日本を代表するHR スタートアップであり、大企業向けの人事給与サービス(https://www.pathoslogos.co.jp/combosite)と、 HRデータの統合連携基盤であるHR 共創プラットフォームを提供しています。HR 共創プラットフォーム(https://www.pathoslogos.co.jp/erp)には20社超のパートナーによるHR SaaSが連携しています。日本企業が最適な領域特化型のHR SaaSを自由に選べるようにすること、またすべての人事データを一元化することで日本企業の生産性を最大化することをミッションとして掲げ、2023年4月より販売を開始した本サービスは、数十社の日本の大企業に導入されています。

(C) 2025. Workday, Inc. All rights reserved. Workday および Workday のロゴは、米国およびその他の地域で登録された Workday, Inc. の商標または登録商標です。その他すべてのブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。