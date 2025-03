『WWE(R) 2K25』（英語版）でリングをぶち破れ！ブラッドライン エディションとデッドマン エディションが発売開始

テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社

2025年3月7日(金)、2KはVisual Concepts開発によるWWEビデオゲームシリーズの最新作、『WWE(R) 2K25』(英語版)のブラッドライン エディションとデッドマン エディションが発売開始になったことを発表しました。対応機種はPlayStation(R)5(PS5(R))、PlayStation(R)4(PS4(R))、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam)です。ブラッドライン エディションのカバーにはロマン・レインズとブラッドラインのメンバーたちが、そしてデッドマン エディションには伝説のジ・アンダーテイカーが登場します。ロマン・レインズとその”ワイズ・マン”ことポール・ヘイマンがカバーを飾る通常版は3月14日(金)に発売されます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q9Y8tw3zv44 ]

「私たちのチームは「WWE 2K」シリーズを毎年新たなレベルに引き上げるという偉業に挑んでいます。『WWE 2K25』では過去最高のゲームプレイとグラフィックを実現したほか、新たなマッチタイプやモード、ストーリーが導入されており、ファンの皆さまに喜んでいただけることを確信しています。」

- グレッグ・トーマス(Visual Concepts社長)

『WWE 2K25』では、既存の機能にさまざまなアップデートと改良が加えられています:

● 2Kショーケース: ブラッドラインズ・ダイナスティ: “ワイズ・マン”ことポール・ヘイマンがホストを務めるまったく新しい2Kショーケースでは、レスリング界を代表する一族、ブラッドライン、アノアイ、ファトゥ、メイビアファミリーを称えます。プレイヤーは、キング・オブ・ザ・リング ‘93でのヨコズナ対ハルク・ホーガン戦や、RAW ‘97でのロッキー・メイビア対ハンター・ハースト・ヘルムスリー戦を追体験したり、2000年のノー・マーシーにおけるリキシ対 “ストーン・コールド”スティーブ・オースチン戦や、2022年のロイヤルランブルにおけるロマン・レインズ対セス・ロリンズの運命のタイトルマッチなど、悔やしい敗北の歴史を書き換え、ブラッドラインにさらなる栄光をもたらしたりすることができます。さらに、ワイルド・サモアンズ対ダッドリー・ボーイズなど夢の対決を創造することも可能です。こちら(https://www.youtube.com/watch?v=tnz8zsUmIBA)のトレーラー(英語版)をご覧ください。

● アイランド: WWEの様々なテーマに沿った各種エリアで構成されたインタラクティブな世界であるアイランドでは、探索や他のプレイヤーへの挑戦を楽しみつつ、“オリジナル・トライバル・チーフ”ことロマン・レインズに実力を認めさせ、WWEとの契約を勝ち取ることを目指します。アイランドでは、クエストをクリアし、チャレンジに挑み、ライブイベントで競い合い、アイテムを獲得し、ストーリーラインの章を進めつつマイスーパースターをアップグレード、カスタマイズすることにより、リングを超えた支配が可能になります。なお、この機能はPS5(R)とXbox Series X|S版のみ対応しています。こちら(https://www.youtube.com/watch?v=GDMuQWb8seo)のトレーラー(英語版)をご覧ください。

● 世代を超えたロスター: 『WWE 2K25』には、RAW、スマックダウン、NXTの現役スーパースターはもちろん、レジェンドやWWE殿堂入り選手など、かつて類を見ないほど多彩な顔触れが揃っており、コーディ・ローデス、リヴ・モーガン、レイ・ミステリオ、ブレット・ハート、ジェイコブ・ファトゥ、ロブ・ヴァン・ダム、ナオミ、イーサン・ペイジ、リタ、LAナイト、チャイナ、バティスタ、ニア・ジャックス、ベッキー・リンチなど、300人以上のスーパースターたちがプレイアブルキャラクターとして登場します。選手リストはこちら(https://wwe.2k.com/ja-JP/2k25/roster/)をご覧ください。

● 新たな試合形式とゲームプレイの改良: 男女混合マッチがシリーズに初登場! WWEやプレイヤーオリジナルの男女双方のスーパースターを、ほとんどのゲームモードで対戦させることが可能となっており、マッチアップの可能性は無限大です。また、チェーンレスリングやブラッドラインルール・マッチ、アンダーグラウンド・マッチが再登場するほか、バリケードダイビングが新たに加わります。こちら(https://www.youtube.com/watch?v=i7ZGSUP7wws)のトレーラー(英語版)をご覧ください。

● マイGMオンラインマルチプレイヤー: 『WWE 2K25』ではマイGMも強化。最大4人のオンラインマルチプレイヤー機能により、恐れ知らずのGMは自らの計画を実行に移し、世界中のGMたちに挑戦することができます。プレイヤーは、WWEのスーパースターやレジェンドをロスターに引き抜き、数週間のシーズンを通して自分のブランドを運営します。選択肢がより幅広くなったゼネラルマネージャーやブランド横断型のプレミアムライブイベントなど、進化したマイGMをお楽しみください。

● マイファクション: 新たな機能とコンテンツ、さらに多くのプレイ方法を携え、コレクションカードバトルモードが帰ってきました。「ファクションウォーズ」には新しいノードタイプと50種類の新ステージが追加されます。また、「プルービンググラウンド」に替わる「ワールドツアー」は自由度が増し、様々な場所へ行くことができます。ライブイベントやオンラインマッチで使える試合形式の追加や、新たなコミュニティイベントによるリプレイ性の向上も図られています。新しいテーマ別のカードパックと目標は、シーズンごとのコンテンツ更新*によって一年を通して定期的に追加されていきます。

● マイライズ: プレイヤーは男性または女性のマイスーパースターを操り、ベイリーやケビン・オーエンズなどのスーパースターたちがWWEの支配を狙ってNXTに参戦する、男女混合のストーリーラインを体験することになります。特定のストーリーラインにつながっていくパーソナリティの選択、新たな乱闘環境やアンロック可能なアリーナ、キャラクター、使用可能オブジェクトなどに加えて、ジェイ・ウーソ、ビアンカ・ベレア、セス・ロリンズなどのWWEスーパースターが登場する新たなストーリーも収録しています。こちら(https://wwe.2k.com/ja-JP/2k25/ringside-report/myrise/)のリングサイドレポートをご覧ください。

● ユニバース: 「WWE 2K」のサンドボックスモードがさらに改良され、「ユニバース」体験をより自由にコントロールできるようになりました。また、「プロモ」が待望の復活を果たします。 新しいシステムには、複数のプロモタイプが登場し、新たなカットシーンとともに分岐する選択肢から複数の結果が派生します。

● クリエーションスイート: 「WWE 2K」シリーズが誇る極めて豊富なオプションを実装したクリエーションスイートは、今作でもプレイヤーの自己表現を力強くサポートします。個性あふれるスーパースターやGM、レフェリー、アリーナ、入場、ムーブセット、チャンピオンシップ、観客のサインなどのデザインが可能です。

● DLCシーズンパス: スター選手が満載の5つのDLCキャラクターパックが数カ月にわたって随時配信され、個別購入またはシーズンパスを通じて入手可能です。これらのDLCでは、ペンタ、モーターシティ・マシンガンズ、ジュリア、ステファニー・バッケル、ジョーディン・グレイスなど、ファンに人気のWWEスーパースターが次々と追加されるほか、マーク・ヘンリー、ニュー・エイジ・アウトローズ、ジェシー・ベンチュラ、ニュー・ジャック、ジャンクヤード・ドッグ、ティト・サンタナなどのレジェンドも登場します。

『WWE 2K25』のエディション紹介

● 『WWE 2K25』通常版(英語デジタル版のみ)

対応機種: PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC

希望小売価格: 税込8,800円(PC版のみ税込7,700円)

※『WWE 2K25』通常版を予約購入すると、ワイアット・シックス パック**が入手できます。これはアンクル・ハウディ、デクスター・ルミス、ニッキー・クロス、ジョー・ゲイシー、エリック・ローワンの5人のプレイアブルスーパースターが含まれている追加コンテンツパックです。さらに、PS5とXbox Series X|S版に限り、アイランド用のカスタマイズアイテムであるアンクル・ハウディのマスクとニッキー・クロスのマスクがもらえます。通常版(デジタル版)を予約購入すると、『WWE 2K24』両世代機対応デジタル エディションが付いてきます。***

● 『WWE 2K25』デッドマン エディション(英語デジタル版のみ)

対応機種: PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC

希望小売価格: 税込14,080円

※本エディションには通常版とワイアットシックス・パックに加えて、以下のコンテンツが含まれます。****

・デッドマン エディションパック

- アンダーテイカー‘90のペルソナカードとプレイアブルスーパースター

- マテル エリート “グレイテストヒッツ” アンダーテイカーのペルソナカードとプレイアブルスーパースター

- 使用可能な骨壺

- マネージャー ブラザー・ラブ

- アンダーテイカー‘95のマスク(PS5とXbox Series X|Sのみ)

・シーズンパス(発売後に追加される5つのDLCキャラクターパック)

・15,000VC(ゲーム内通貨)

● 『WWE 2K25』ブラッドライン エディション(英語デジタル版のみ)

対応機種: PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC

希望小売価格: 税込18,300円

※本エディションには通常版とデッドマン エディションに含まれるすべての追加コンテンツに加えて、以下のコンテンツが含まれます。

・リングサイドパス(シーズンパスとスーパースターメガブーストのセット)

・ザ・ロック・ネーション・オブ・ドミネーション・パック

- ザ・ロック(ネーション・オブ・ドミネーション)のペルソナカードとプレイアブルスーパースター(ブラッドライン エディションの一部としてのみ入手可能)

・ブラッドライン エディションパック

- マテルエリート シリーズ114ジェイ・ウーソのペルソナカードとプレイアブルスーパースター

- マテルエリート“グレイテストヒッツ”ロマン・レインズのペルソナカードとプレイアブスーパースター

- アイランド用カスタマイズアイテム(Family Above All パーカー、Head of the Table シャツ、Yeet タンクトップ+サングラス。Xbox Series X|SとPS5(R)限定)

- 32,500VC(ゲーム内通貨)(Steam限定)

・レッスルマニア 41パック(2025年夏に配信予定*****)

- レッスルマニア41アリーナ

- レッスルマニア41メインイベント・スーパースター・ペルソナカード2枚とプレイアブルスーパースター

- 新たなスーパースターペルソナカード(未定)

Visual Conceptsは2Kの開発スタジオです。2KはTake-Two Interactive Software, Inc.(NASDAQ: TTWO)が全株式を保有する同社の販売レーベルです。

PlayStation、PS5、PS4はソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

