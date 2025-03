Eightのカード型デジタル名刺「My Eight Card」が「Akerun入退室管理システム」との連携を開始

Sansan株式会社

Sansan株式会社の名刺アプリ「Eight」が提供するカード型デジタル名刺「My Eight Card」は、株式会社Photosynthの「Akerun入退室管理システム」(以下、Akerun)との連携を開始しました。

本連携により、My Eight Cardは名刺としての機能に加え、Akerunを施錠・解錠するスマートキーとしても利用可能になります。「名刺」と「オフィスの鍵」を一枚にまとめることで、ビジネスパーソンの効率的かつスマートな働き方をサポートします。

■連携の背景

名刺は、ビジネスにおける出会いの場で取り交わされる重要なツールです。従来は紙が主流でしたが、名刺忘れや名刺切れによる機会損失のほか、管理の煩雑さなどの課題がありました。そこでEightでは、紙に頼らない「デジタル名刺」の普及を進め、効率的でスマートな名刺交換を後押ししてきました。

その一環として提供しているMy Eight Cardは、NFCチップを内蔵したカード型のデジタル名刺です。相手のスマートフォンをかざしてもらうだけで、Eightに登録された名刺情報をスムーズに渡すことができます。一枚あれば何度でも名刺交換が可能なため、名刺忘れや名刺切れの心配がなく、あらゆるビジネスシーンで貴重な出会いをビジネスチャンスにつなげることができます。

このMy Eight Cardの活用シーンをさらに広げ、ビジネスパーソンの効率的な働き方を支援するため、多くのオフィスで導入されているクラウド型入退室管理システム「Akerun」との連携を開始しました。Akerunは、既存の扉に後付けできるクラウド型IoTサービスで、累計7,000社以上の企業に導入されています。ICカードやスマートフォンでの施錠・解錠が可能なほか、クラウドを活用した鍵の権限管理や入退室管理によってセキュリティ強化を実現します。

両サービスの連携により、業務で日々利用する「名刺」と「オフィスの鍵」をデジタル化するとともに、その機能を一枚のMy Eight Cardに統合することで、より便利でスマートな体験を提供します。

■使用方法と導入メリット

今回の連携により、Akerunを利用している企業の従業員は、Eightアカウントを作成してMy Eight Cardに情報を登録することで本機能を活用できるようになります。オフィスの管理者は、AkerunのWeb管理ツールを使用し、従業員のMy Eight Cardをスマートキーとして登録します。登録が完了したMy Eight Cardは、デジタル名刺として活用できるとともに、AkerunのICカードリーダーにかざすだけで、オフィスの施錠・解錠が可能になり、また従業員の入退室の履歴やログも記録できます。退職や異動が発生した際にも、AkerunのWeb管理ツールから簡単にスマートキーの登録変更・削除ができます。

名刺と鍵を一枚のカードに統合することで、オフィス内における持ち物が減り、紙の名刺を持ち歩くわずらわしさから解放されると同時に、執務室などへの入退室も可能になり、スマートなオフィス環境が実現します。また、場所やシーンを問わず、名刺忘れや名刺切れを心配することなくスムーズに名刺を交換できます。

My Eight Cardを利用した、オフィスの解錠の体験イメージ

■デジタル名刺交換キャンペーンを実施

今回の連携を記念して、2025年4月25日までSansan株式会社と株式会社Photosynthによる共同キャンペーンを実施します。キャンペーン期間中にAkerunを新規契約した企業に対して、以下の特典を提供します。

・特典1:Akerun導入キャンペーンの適用

※詳細は、キャンペーン特設ページの申し込みフォームからお問い合わせください。

・特典2:希望枚数分のMy Eight Cardを無償提供

キャンペーンの詳細は、以下の特設ページをご覧ください。

https://materials.8card.net/product/digital-business-card/project/akerun/

なお、Akerunをすでに利用している企業にも、My Eight Cardの無償提供の特典を用意しています。ご希望の際は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

https://form.run/@akerun-eight-customer

Eightは、今後もデジタル名刺の利用促進を通じて、ビジネスパーソンの出会いの体験をスマートに進化させていきます。

■Akerunについて

「Akerun」は、あらゆる鍵をクラウド化し、利便性やセキュリティを向上する、スマートロックを活用したクラウド型IoTサービスです。あらゆる扉がインターネットにつながることで、様々な場所やシーンへのアクセス管理を実現します。

Akerunブランドの主要サービスである法人向け「Akerun入退室管理システム」は、既存の扉に後付けで導入でき、スマートフォンやICカードでの施解錠やクラウド上での鍵の権限管理・入退室管理が可能になります。

サービスサイト:https://akerun.com/

◼名刺アプリ「Eight」

Eightは、出会いの価値を最大化する、ビジネスのための名刺アプリです。2012年の提供開始以来、380万人を超えるユーザーに利用されています。Eightを使えば、スマートフォン一つで誰にでも簡単にデジタル名刺を渡すことができます。Eightで交換したデジタル名刺は、昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をスマートに把握できます。Eightはデジタル名刺の提供を通じて、これまで培ってきた人脈を活かしたビジネス機会を創出します。

https://8card.net

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。

設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金:70億47百万円(2024年11月30日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com

