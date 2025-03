リアルソフトが「健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）」に認定されました

株式会社リアルソフト

主に製造業向け業務システム開発を行っている株式会社リアルソフト(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:板崎裕)は、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」に認定されました。

リアルソフトの「健康経営」に対する想い

当社は、「Make Everyone Happy with IT Solutions ITで世界中の人々を幸せに」という企業理念のもと、企業向け業務システムの開発を中心に事業を展開しています。

理念の「Everyone」が指すのは、お客様やパートナー企業様、そして社員。リアルソフトに関わる全ての人々です。

お客様に良い品質のサービスをお届けして幸せになってもらうためには、まず自社メンバーが健康で幸せであることが重要です。そのため、健康を貴重な資産と捉え、さまざまな支援を通じて一人一人が健康意識を高め、自律的に行動できる組織づくりを推進しています。

リアルソフトの取り組み(一部)

・健康に関する情報提供および周知活動

・健診受診率100%達成に向けた個別フォロー

・身近な健康話題について衛生管理者と社員が対話する「社員健康サポート室」の設置

・心身の状態を可視化するウェルビーイングサーベイの実施

今後も社員一人一人の幸せのため、心身の健康の保持増進に向けた環境整備と機会提供に努めてまいります。

健康経営優良法人について

地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

健康経営優良法人認定制度について:https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

リアルソフトについて

株式会社リアルソフトは「Make Everyone Happy with IT Solutions ITで世界中の人々を幸せに」という企業理念のもと、ERP導入支援をはじめ企業向け業務システムの開発を行うソフトウェア会社です。

システムの要件定義から設計開発、稼働後の保守・メンテナンスサービスまでをワンストップで対応しています。

■会社概要

会社名 : 株式会社リアルソフト

代表 : 代表取締役 板崎 裕

設立 : 2005年4月11日

本社所在地: 神奈川県横浜市中区不老町1-2-1 中央第6関内ビル5階

URL : https://www.realsoft.co.jp

社歌:https://youtu.be/9LxPudPbAHw