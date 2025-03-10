岐阜県東美濃・地域最大級のクラフトフェア　CERAMIC VALLEY CRAFT CAMP vol.4　岐阜県多治見市で３月15日（土）、16（日）に開催

セラミックバレー協議会

美濃のやきものと文化をリブランディングし、産地と地域を活性化する取り組みに携わるセラミックバレー協議会（活動拠点：岐阜県多治見市）は、2025年3月15日（土）、16日（日）の2日間、クラフトフェア「CERAMIC VALLEY CRAFT CAMP vol.4」を開催します。

個人作家や小売・飲食店の出店、音楽ライブ、ものづくりの楽しさを味わうワークショップなどが楽しめる地域最大級のクラフトフェアです。

公式HP https://ccc-mino.com/(https://ccc-mino.com/)

Instagram https://www.instagram.com/ccc_mino_2021/(https://www.instagram.com/ccc_mino_2021/)

岐阜県東濃地方の４市を回遊する移動型のクラフトイベントの集大成

2022年から毎年３月に瑞浪市、土岐市、可児市と岐阜県東美濃エリアでクラフトフェアを開催。各回一万人以上の来場者が地域内外からお越しくださいました。この地域では前例がない、国内でも最大級のクラフトフェアに成長しました。2025年３月に4市の終着点として多治見市で開催します。

【開催実績】

vol.１ 2022年3月 岐阜県瑞浪市化石公園 来場者数：10,000人 出店者数：150組

vol.２ 2023年３月 岐阜県土岐市総合公園 来場者数：17,500人 出店者数：250組

vol.３ 2024年3月 岐阜県可児市 トイファクトリーの丘 来場者数：18,000人 出店者数：280組

多くの個人作家や小売・飲食店、観光産業や伝統工芸がつながり、東美濃エリアとやきもの業界の活性化に寄与する取り組みであり、地域の魅力を発信するセラミックバレー活動の一環でもあります。

CCC vol.4 多治見 入場料と駐車場、アクセスについて

今年は、セラミックパークMINOで開催。出店エリアは、屋内の国際会議場と展示ホールと、屋上広場の2カ所での開催となります。CCC多治見では入場料をお一人様 500円（高校生以下無料）頂戴いたします。お越しになる皆さまから頂戴する入場料も、大切な資金として使わせていただきます。

また、駐車場代は無料となります。会場までのシャトルバスが発着するイオンモール土岐への駐車をお願いします。JR多治見駅からの無料シャトルバスも運行いたします。

出店作家、出店企業、飲食、ワークショップについて

東海地方を中心に、日本全国から陶芸、木工、雑貨など、CCCが厳選したクラフトが登場！出店者の一部を昨年開催されたCCC可児の写真とともにご紹介します。

【陶芸】

河内啓、竹下努、徳田吉美、平野日奈子、陶芸家 宮下将太、田中太郎、中川夕花里、石黒剛一郎、桑田智香子、藤居奈菜江、加藤貴也、日置哲也、杉山亜花莉、丹羽一尊、大西紗希 など

【陶芸以外】

鈴木友紀（金属）、SETO totempole（木工）、myl（洋服）、iiDA Woodturning（木工）、後藤サボテン（植物）、YASUDA HIROMICHI: FACTORY（革小物）、DayDream（Glass）（ガラス）など

【出店企業】

株式会社バローホールディングス（関連事業PR）、株式会社プラネット（やくもPR）、エクシィズ（タイルワークショップ）、井澤コーポレーション（美濃どんぶり販売）、カネコ小兵製陶所（自社製品販売）、多治見市・土岐市・瑞浪市観光協会（各市観光PR）など

【飲食】

DALAT MARIMURA（ベトナム料理）、KOYOBASE（珈琲と器）、中華そば 渦（ラーメン）、蕎麦屋こんくらい（蕎麦）、シヤチル（喫茶）、CAMADO BREWERY（クラフトビール）など

※CAFE NEU！、らんびー、タネヲマク、ポポダモンのユニット「チームナンバルワン」も！

CCC vol.4 多治見 イベント概要について

CERAMIC VALLEY CRAFT CAMP vol.4 （通称：CCC多治見）

開催日時：2025年３月15日（土）11:00-17:00、16日（日）10:00-16:00

（雨天開催、荒天中止）

会場：セラミックバレーMINO／〒509-0222 岐阜県多治見市東町4-2-5

・入場料 500円（高校生以下は無料）

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳や難病患者であることを証する書類をお持ちの方及び介護者1名を無料でご入場いただけます。

※お支払いに関しましては、当日入場口で現金にてお支払いをお願いいたします。1名様500円、2名様1,000円など、お釣りが出ないようご準備いただきますようご協力をお願いいたします。

・駐車場 イオンモール土岐、セラミックパークMINO

※セラミックパークMINOの駐車場は台数が限りがあります。イオンモール土岐をご利用ください

・イオンモール土岐、JR多治見駅から会場までの無料シャトルバスを運行します

主催：セラミックバレー協議会‣CCC実行委員会

後援：岐阜県、多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、ZIP-FM、多治見市観光協会、土岐市観光協会、瑞浪市観光協会

協賛：四市商工会議所、地元企業30社以上

HP：https://ccc-mino.com/

CCC多治見 取材、お問合せについて

セラミックバレー協議会 事務局 担当：長江

住所：岐阜県多治見市東町4-2-5 セラミックパーク内 ／ 電話番号：0572-28-3200

メール：info@ceramicvalley.jp

HP：https://ccc-mino.com/

Instagram：https://www.instagram.com/ccc_mino_2021/