『頭文字D』プリントトートバッグ 予約開始
トートバッグ 頭文字D 2501ID43-01 イニシャルDロゴトートバッグ
ノリモノの形の雑貨ブランド CAMSHOP. JP より、『頭文字D』のトートバッグが登場！予約販売を開始します。（2025年3月12日～）
ノリモノ雑貨ブランドCAMSHOP.JPから、大人気漫画『頭文字D』のロゴがプリントされたトートバッグの予約販売が開始となりました。シンプルなトートバッグはA4がスムーズに出し入れできるサイズで、コットン100%の普段使いにぴったりのアイテムです。
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f107
トートバッグ 頭文字D 2501ID43-01 イニシャルDロゴトートバッグ
【CAMSHOP.JP】
CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。
各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。
オフィシャルサイト：https://camshop.jp/
商品詳細
【サイズ (平置き)】
横幅 37cm x 高さ37cm x 底面マチ11.5cm
持ち手高さ：26cm
持ち手外周 54cm
※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。
容量：約10リットル
【素材】
綿 100％ キャンバス
生地目付 280g/m^2 8.3oz/yd^2
JAN：4573660390980
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
(C)しげの秀一／講談社
販売元
会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
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