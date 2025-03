美容皮膚科外科医・世良融子が院長を務めるSERA BEAUTY CLINIC、ドクター厳選の美容アイテムを販売する公式オンラインショップをオープン

SERA BEAUTY CLINIC

美容皮膚外科医・世良融子が院長を務めるSERA BEAUTY CLINIC(所在地:東京都、院長:世良)は、2025年3月10日より、公式オンラインショップをオープンいたします。弊院で取り扱っている厳選されたドクターズコスメやサプリメントを、全国の皆様に向けて販売いたします。

■公式オンラインショップ立ち上げの背景

SERA BEAUTY CLINICでは、これまで来院された患者様から「クリニックで使用している化粧品やサプリメントを自宅でも使いたい」「遠方のため定期的に通うことが難しいが、本当に効果を実感できるドクターズコスメを日常的に使いたい」という声を多くいただいておりました。

しかし、地方在住の方や子育て中、仕事で忙しい方々にとって、クリニックへ足を運ぶのが難しい現状がありました。

そこで、全国どこにお住まいの方でも手軽に購入できる環境を整えるため、今回オンラインショップを開設する運びとなりました。取り扱う商品は、院長の世良自身が効果を実感した日常のスキンケアやヘアケア、インナーケアをサポートする商品のみを厳選して取り揃えております。

今後は、現在取り扱うブランド商品に加え、SERA BEAUTY CLINICが独自開発するスキンケアアイテムもラインナップに追加予定です。広告費を抑え、その分、成分にこだわり抜いた本当に効果を実感できる商品を提供してまいります。

※購入にあたってはオンライン診療が必要です

※公的な医療保険適用外の自由診療となります

■注目の取り扱い商品(一部抜粋。価格はすべて税込み)

■院長・世良融子からのコメント

◇ ワカサプリ ビタミンC+ビタミンD(5,400円)- ビタミンC 3,000mg、ビタミンD 4,000IU含有- 高濃度ビタミンCが肌のハリをサポートし、抗酸化作用によるエイジングケア効果も期待できます- 院長・世良も毎日愛用※購入にあたってはオンライン診療が必要です。公的な医療保険適用外の自由診療となります◇ スキンアミュレ SAウォッシュ(4,290円)- クリニックでも人気の洗顔料- 高い洗浄力と保湿力を兼ね備え、欠品が続くほど人気の商品※購入にあたってはオンライン診療が必要です。公的な医療保険適用外の自由診療となります◇ リビジョン DEJデイリーブースティングセラム(29,700円)- ひまわりの種エキスを配合- 翌日のハリ感が違うと評判の美容液※購入にあたってはオンライン診療が必要です。公的な医療保険適用外の自由診療となります◇ 二日酔い防止セット(1セット14回分:3,980円)- 3セット購入で5%OFF、5セット以上で10%OFF- 飲み会が多い方におすすめのサプリ※購入にあたってはオンライン診療が必要です。公的な医療保険適用外の自由診療となります◇ 美容内服セット(1ヶ月分:9,630円)- 3ヶ月分購入で10%OFF、5ヶ月分購入で20%OFF- 内側から美容と健康をサポート※購入にあたってはオンライン診療が必要です。公的な医療保険適用外の自由診療となります

「肌を中心とした美容の“かかりつけ医”として2024年にSERA BEAUTY CLINICを開業しました。これまで、弊院に通われる方に総合的に美容の悩みを解決してまいりました、オンラインショップを通じて全国の方にも寄り添えることをたいへん嬉しく思っております。取り扱う商品は、どれも私自身が実際に試し、効果を実感したものばかりです。今後も忙しい毎日の中でも、美容を習慣にできるよう、皆さんの生活に役立つ商品を取り揃えてまいります」

■公式オンラインショップ概要

サイト名:SERA BEAUTY CLINIC 公式オンラインショップ

オープン日:2025年3月10日(月)

取扱商品:ドクターズコスメ、サプリメント、スキンケア・ヘアケア商品など

URL:https://sera-beauty-clinic.com/

■今後の展開

現在、SERA BEAUTY CLINICでは独自のスキンケア商品(化粧水、美容液、乳液)を開発中です。効果を実感できることにこだわり、パッケージはシンプルながら、成分には徹底的にこだわったアイテムを提供予定です。

【キャンペーン情報】- オープン記念特典:2万円以上のお買い上げで送料無料- 期間限定クーポン:5,000円以上の購入で1,000円OFFクーポン発行

本オンラインショップを通じて、より多くの方に“本当に効果を実感できる”美容アイテムをお届けできることを楽しみにしております。

■院長・世良融子プロフィール

世良融子(せら・ゆうこ) 広島県出身。2018年川崎医科大学医学部を卒業後、川崎医科大学附属病院にて泌尿器科学の臨床助教を務める。2020年品川美容外科に入職。ニキビ痕治療、リフトアップ、二重埋没などの多くの施術経験を積み、美容外科医としての実績を築く。特に、ポテンツァ施術において日本国内の第一人者とされ、その実績が注目を集め、国内外の学会で発表を行う。2024年、一人ひとりに寄り添った高品質のサービスを提供するため渋谷区恵比寿にSERA BEAUTY CLINICを開院。カウンセラーがメインの問診ではなく、自らカウンセリングを行い、肌診断機の結果傘診察を行うことで最適な治療法を提案する。東京カレンダーや美STなど、メディアに数多く出演。趣味は筋トレ、ピラティスなど心身の健康を重視する活動。

所属学会

- 美容外科学会- 抗加齢学会- 泌尿器科学会- オーソモレキュラー学会- 日本メンズヘルス医学会

学会発表実績

- 2023年5月 KALDAT韓国レーザー皮膚毛髪学会「Treatment Results at our Clinic After the Installation of Microneedle RF Platform」発表・パネルディスカッション- 2023年5月 第111回日本美容外科学会「新しい美容医療」史上最年少座長- 2022年8月 第40回日本美容皮膚科学会総会・学術大会「マイクロニードルRF治療機POTENZA導入後の当院での治療実績」講演

テレビ掲載

2023年3月 TBS『イキスギさんについてった』“お客さん愛”がすぎる店SP!

2022年3月 日本テレビ『これぞ久本 スゴすぎ逸品SHOW』マスク老けについて

2021年9月 AbemaTV『7.2 新しい別の窓』ななにー美活部~明日やりたくなっちゃう情報たっぷり!最新美容をみんなで学ぼう~

雑誌掲載

『美人百花』2021年9月号

『姉ageha』2021年11月号「紫外線ダメージ対策」

『anan』2021年12/15号「いつまでもキレイでいたい!願いを叶えるエイジングケアって!?」

『週刊女性』2022年2/22号「冬の老化対策で、老け顔解消」

『美ST』2023年 2月号

Instagramアカウント(https://www.instagram.com/dr.sera_y)

Youtubeアカウント(https://www.youtube.com/@SERABEAUTYCLINIC)

TikTokアカウント(https://www.tiktok.com/@yuukoropeppe)

予約サイト(https://sera-beauty-clinic.b4a.clinic/)

■SERA BEAUTY CLINICが目指す美容医療について

SERA BEAUTY CLINICは、一人ひとりの満足度を追求した「誰もが通い続けるほど自分を好きになれるクリニック」です。院長の世良融子自身、長年ニキビ痕に悩まされ、過去にさまざまな肌治療を行ってきました。そうした背景から、当院は男女問わず、「美しくなりたい」と考えるすべての人に寄り添った美肌治療を中心とした施術を提供しております。

そのため、院内は性別や年齢を問わないニュートラルなデザインとなっており、従来の美容クリニックとは違うサードスペースのような空間に仕上げております。現在は女性のみならず、男性や芸能人、インフルエンサーも多く来院いただいております。

今後も当院は「患者様が最短で最高の結果を得られるよう、肌診断に基づく最適な治療提供」を目指し、さらに多くの患者様に喜びを届けるクリニック作りに尽力して参ります。

■SERA BEAUTY CLINIC 概要

所在地:東京都渋谷区恵比寿西1-10-10 若葉西ビル9F(恵比寿駅徒歩0秒)

院長:世良融子

診療内容:美容皮膚科、美容外科

お問い合わせ先:SERA BEAUTY CLINIC公式サイト(https://sera-beauty-clinic.com/)

※当院の治療は、保険適用外の自由診療となります。