【Qoo10メガ割ｘNACIFIC】最大78%割引！ デイリーマスクパック30枚入りが、 1つ買うと１つ無料！

The Skin Factory Co., Ltd.

現在、Qoo10のメガ割イベントでは、韓国スキンケアブランドNACIFIC(ナシフィック)の話題の商品「オリジンデイリーマスクパック30枚入り」が、最大78%オフの特別価格で販売中です。さらに、特別イベントとして「1つ購入すると1つ無料」のキャンペーンに加え、「ビタミンCクリーム」のプレゼントも実施中!

通常価格:84,000円→1,879円 78%割引



このマスクパックは、肌に必要な深い保湿と栄養を与えるだけでなく、ハーブ成分が配合されており、柔らかく健康的な肌へと導きます。毎日1枚で簡単にスキンケアができるため、忙しい方にも最適なアイテムです。

デイリーマスクパックの特徴:

- 深い保湿とスキンケア: 強力なハーブ成分が肌に潤いと栄養を与え、柔らかく健康的な肌に導きます。- 肌に優しい素材: 肌にぴったりとフィットするシートがエッセンスを完全に吸収し、最大の効果を引き出します。- 簡単に毎日ケア: 1日1枚で簡単にスキンケアができ、フレッシュでいきいきとした肌を実感できます。- シカコンプレックスと8種のヒアルロン酸が肌に深い保湿を与え、穏やかにケアします。通常価格:1,800円→1,152円



乾燥した肌に潤いを与え、くすみをケアする「ビタミンC ニューペアクリーム(15ml)」を今だけプレゼント!

購入先:https://www.qoo10.jp/g/809761464

【Qoo10メガ割xNACIFIC】の特別セールで、割引とプレゼントを同時にゲットするチャンス!

韓国で話題のスキンケアを、このお得な機会にぜひお試しください!

【NACIFIC(ナシフィック)について】

NACIFIC(ネシフィック)は、「Natural Pacific」の略で、自然由来成分を活かしたスキンケアブランドです。肌に優しく、効果的な成分を配合し、世界中の消費者の肌悩みを解決する製品を提供しています。「自然な美しさ」を追求し、グローバル市場で急成長を遂げているブランドであり、健康的な肌とウェルビーイングを考えた安全な製品開発を理念としています。