GMOサイバーセキュリティbyイエラエ、埼玉県警察サイバー対策課より感謝状を受領【GMOサイバーセキュリティbyイエラエ】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループでサイバー攻撃防止(サイバーセキュリティ)事業を展開するGMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社(代表取締役CEO:牧田 誠 以下、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ)は、2025年3月3日(月)に、埼玉県警察本部生活安全部サイバー局サイバー対策課(以下、埼玉県警察サイバー対策課)より、サイバー事案対処能力向上に資する最新の知見を取り入れた研修などを通じ、警察職員のサイバーセキュリティにおける知識・技術の向上に貢献したとして感謝状を受領しました。

【埼玉県警察職員へデジタル・フォレンジック技術を指導】

GMOサイバーセキュリティ byイエラエは2024年10月1日(火)~2025年3月31日(月)の間、埼玉県警察でサイバー捜査にあたる職員1名をインターンとして受け入れ、デジタル・フォレンジック調査に関する技術的指導にあたっています。

また2025年2月18日(火)~2025年2月20日(木)の間、GMOインターネットグループ本社に埼玉県警察サイバー局の職員合計6名を招き、macOSを搭載したコンピューターやモバイル端末におけるデジタル・フォレンジックについて解説する勉強会を開催しました。

勉強会ではGMOサイバーセキュリティ byイエラエへのデジタル・フォレンジック調査員がmacOS端末における証拠保全の手法や、取り出したデータの調査解析方法などを事例とともに紹介。受講者からは「貴重な情報を惜しみなく共有いただけて勉強になった」「macOS端末の解析について今回の勉強会のおかげで自信がついた」といった声が寄せられました。

このようなデジタル・フォレンジックに関する一連の教育的支援の取り組みに対し、埼玉県警察サイバー対策課から、GMOサイバーセキュリティ byイエラエへ感謝状を授与されることとなりました。今後もGMOサイバーセキュリティ byイエラエは、埼玉県警察サイバー対策課と連携し、警察職員がサイバー捜査官としての能力向上を支援する取り組みを継続してまいります。

左から埼玉県警察本部生活安全部サイバー局サイバー対策課 課長 警視 友則 歩氏、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ 執行役員 兼 ディフェンシブセキュリティ部 部長 阿部 慎司

■執行役員 兼 ディフェンシブセキュリティ部 部長

阿部慎司のコメント

今回の営みは、弊社の使命である「人を助ける信念を守るチカラに変えていく」を実現するための大きな一歩となりました。

私たちが持つフォレンジックをはじめとする事案対処に関する高度な知見や最先端の技術が、実際のサイバー犯罪捜査の現場で活用されることにより、地域社会全体の安全性を高めることに貢献できると信じております。

今後も、官民連携を強化しながら、サイバーセキュリティの向上と地域社会の安心・安全の実現に向けて協力してまいります。

【GMOサイバーセキュリティ byイエラエについて】

GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、国内最大規模のホワイトハッカーで組織されたサイバーセキュリティのプロフェッショナルカンパニーです。GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、「世界一のホワイトハッカーの技術力を身近に」を目指して、各種脆弱性診断、ペネトレーションテスト、セキュリティコンサルタント、SOCサービス、フォレンジック調査まで包括的にサイバーセキュリティ対策サービスをご提供します。

以上

【 GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社】(URL:https://gmo-cybersecurity.com/(https://gmo-cybersecurity.com/))

会社名 GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役CEO 牧田 誠

事業内容 ■Webアプリ及びスマホアプリ脆弱性診断 ■ペネトレーションテスト

■不正利用(チート)診断 ■IoT脆弱性診断 ■自動車脆弱性診断

■フォレンジック調査 ■CSIRT支援 ■クラウドセキュリティ診断

■クラウドセキュリティ・アドバイザリー

資本金 1億円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

Copyright (C) 2025 GMO Cybersecurity by Ierae, Inc. All Rights Reserved.