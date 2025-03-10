イクスピアリ2F セレブレーション・プラザ前にて開催中の「BASEBALL HOUSE」POPUPに注目の新商品追加のご案内！！

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メジャー東京開幕戦を盛り上げるべく、全国6か所で同時開催の BASEBALL HOUSE POPUP SHOP を大盛況開催中！！

会期の途中ではありますが、注目の新商品追加に伴い皆様にお知らせいたします！！

※輸入品については、配送遅延により入荷が間に合わない場合がございます。

※混雑状況により入場を制限させていただく場合がございます。

※販売方法・購入点数制限など事前に予告なく変更する場合がございます。

※品数に限りがございますのでご希望の商品をお買い上げいただけない場合がございます。

■現地販売情報について

販売場所：イクスピアリ2F セレブレーション・プラザ前

販売期間：2025年3月6日(木)～3月20日(木・祝)の15日間

佐々木朗希

JAPANESE FIREBALLER

SIGNS WITH DODGERS

トレーディングカード

7,700円(税込)

佐々木朗希

DODGERS INTRODUCE PRIZED

INTERNATIONAL SIGNING

トレーディングカード

7,700円(税込)

■SNS

「BASEBALL HOUSE」の公式SNSを開設いたしました！

定期的に更新しますのでチェックお願いします！！

公式X（旧Twitter）

https://x.com/baseballhousep(https://x.com/baseballhousep)

公式Instagram

https://www.instagram.com/baeseballhouse/(https://www.instagram.com/baeseballhouse/)

■お問合せ先について

販売責任者番号：080-7113-2133

問い合わせご対応可能時間：10時00分～19時00分