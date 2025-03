［京都精華大学］大学主催 創作作品コンペティション 「SEIKA AWARD 2025」入賞者を発表

学校法人京都精華大学

京都精華大学(京都市左京区、学長:澤田昌人)が主催する創作作品コンペティション「SEIKA AWARD 2025」の入賞者および作品を本日発表いたしました。

京都精華大学では、高校生の自由な創作活動の応援と、新しい才能の発見を目的とした創作作品コンペンション「SEIKA AWARD」を2019年度より開催しています。

6年目となる今回は全国の高校生から1,011点の応募がありました。「世界」をテーマに、さまざまな表現方法で表現された、新鮮で熱量のある作品から43点をグランプリほか入賞作品として選出しましたので、お知らせいたします。入賞作品は2月12日に発表した入選作品150点のなかから、教職員による厳正な審査のもと選出しました。

入賞および入選作品の150点は、3月15日(土)から本学ギャラリーTerra-Sで展示し一般の方にも広く公開いたします。ぜひお越しください。

また、入賞・入選作品は、SEIKA AWARD Webサイトにて公開予定です。公開の際にはぜひご覧ください。

入賞作品

グランプリ田口美来さん(宮城県宮城野高等学校)「Never Die for girls」[絵画]学長賞竹内 翼さん(東京都立田無高等学校)「輪色」[グラフィック]優秀賞齋藤彩乃さん(明誠学院高等学校)「OMG」[絵画]祢津はるかさん(山梨県立甲府第一高等学校)「心象、朱、花緑青」[絵画]米山優月さん(長野日本大学高等学校)「動き出す街」[絵画]雨宮 凛さん(山梨県立甲府第一高等学校)「Dive right in」[立体]江崎百香さん(愛媛県立伊予高等学校)「破蕾」[イラスト]

部門賞

美術・工芸部門賞

矢吹 陽さん(東京都立工芸高等学校)「太陽と共に」[工芸]

デザイン部門賞

久間美良さん(帝塚山学院高等学校)「輪郭」[グラフィック]

マンガ部門賞

天谷椎奈さん(兵庫県立明石高等学校)「どうやら世界は気まぐれらしい。」[アニメーション]

メディア部門賞

古賀悠一さん(天王寺学館高等学校)「Flow」[映像]

文章部門賞

明道花野さん(N高等学校)「世界と物語」[エッセイ]

授業作品部門賞

栗脇ほのかさん(東京都立工芸高等学校)「思いやりの世界」[映像]

奨励賞- 印南利菜さん(東京都立桜町高等学校)「泡沫夢幻」[絵画]- 上山 瞳さん(愛知県立旭丘高等学校)「岩の上の少女」[絵画]- 近江成自さん(山梨県立甲府第一高等学校)「脱却と超越」[絵画]- 小倉夢真さん(埼玉県立越生高等学校)「生道」[絵画]- 柏木煌介さん(神戸市立六甲アイランド高等学校)「嬉しいような悲しいような」[絵画]- 清武勇大さん(横須賀市立横須賀総合高等学校)「前途洋々でしかない」[絵画]- 小川口心純さん(N高等学校 岩手盛岡キャンパス)「私と言う名の世界」[絵画]- 小林登志樹さん(三重県立四日市工業高等学校)「ポルトガルブリッジ」[絵画]- 瀧澤冬弥さん(星槎国際高等学校 帯広学習センター)「再生」[絵画]- 中里珠莉さん(宮城県宮城野高等学校)「待ち時間」[絵画]- 八坂 侑さん(福岡県立香住丘高等学校)「FrAgments of KnowlEdge」[絵画]- 酒井和奏さん(宮城県宮城野高等学校)「青華綴り」[工芸]- 周藤 杏さん(宇都宮クラーク高等学院)「ケチャップ、かけすぎ?」[イラスト]- 土田颯眞さん(関西文化芸術高等学校)「執拗に紡ぐ」[イラスト]- 赤堀光祐さん(静岡県立浜松工業高等学校)「和紙で包む家」[建築]- 岩崎アノさん(神戸市立六甲アイランド高等学校)「彩添う」[ストーリーマンガ]- 澤田愛夢華さん(大阪府立工芸高等学校)「隣の花」[ストーリーマンガ]- 大塚撫子さん(京都芸術高等学校)「fioritura:少女たちの開花」[キャラクター]- 青木珠々子さん(東京都立総合芸術高等学校)「スパイごっこ」[アニメーション]- 石藤詩乃さん(広島市立基町高等学校)「DO YOU NEED THIS ?」[アニメーション]- 山本遊太さん(京都市立美術工芸高等学校)「Sawayaka City Soft Creamy」[アニメーション]- 大堀 晃さん(広尾学園高等学校)「射光」[写真]- 久恵琴葉さん(高岡第一高等学校)「めくるめく」[写真]- 加藤照陽さん(拓殖大学第一高等学校)「Various」[映像]- 堀 遥歩さん(京都府立清明高等学校)「Air diver」[映像]- 染川瑠翔さん(福岡県立修猷館高等学校)「みち」[音楽]- 村田大日琉さん(AICJ高等学校)「彩」[プログラミング作品]- 山下真衣さん(高松中央高等学校)「糸を紡ぐ」[エッセイ]- 田中悠太さん(神戸市立六甲アイランド高等学校)「Passportstamp of PERU」[版画]- 熊野美樹さん(東京都立工芸高等学校)「へびの世界」[映像]学校賞

宮城県宮城野高等学校

静岡県立浜松工業高等学校

大阪府立港南造形高等学校

SEIKA AWARD Webサイト:https://award.kyoto-seika.ac.jp/

創作作品コンペティション「 SEIKA AWARD 2025 」入選作品展

入賞作品および入選作品の150点を展示する「 SEIKA AWARD 2025 」入選作品展を、本学ギャラリーで開催します。

会期:2025年3月15日(土)~3月23日(日)

時間:10:00~17:00

会場 : 京都精華大学ギャラリーTerra-S(〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町137)

テーマ:「世界」

応募部門:

美術・工芸部門:絵画/版画/立体/工芸

デザイン部門:イラスト/グラフィック/ファッション/プロダクト/インテリア/建築

マンガ部門:ストーリーマンガ/キャラクター/一コママンガ/アニメーション

メディア部門:写真/映像/音楽/プログラミング作品

文章部門:エッセイ

授業作品部門:高等学校の授業内で取り組んだ作品

主催:京都精華大学

Webサイト:https://www.kyoto-seika.ac.jp/event/2025/0310_1.html

