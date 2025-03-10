［京都精華大学］大学主催 創作作品コンペティション 「SEIKA AWARD 2025」入賞者を発表
京都精華大学（京都市左京区、学長：澤田昌人）が主催する創作作品コンペティション「SEIKA AWARD 2025」の入賞者および作品を本日発表いたしました。
京都精華大学では、高校生の自由な創作活動の応援と、新しい才能の発見を目的とした創作作品コンペンション「SEIKA AWARD」を2019年度より開催しています。
6年目となる今回は全国の高校生から1,011点の応募がありました。「世界」をテーマに、さまざまな表現方法で表現された、新鮮で熱量のある作品から43点をグランプリほか入賞作品として選出しましたので、お知らせいたします。入賞作品は2月12日に発表した入選作品150点のなかから、教職員による厳正な審査のもと選出しました。
入賞および入選作品の150点は、3月15日（土）から本学ギャラリーTerra-Sで展示し一般の方にも広く公開いたします。ぜひお越しください。
また、入賞・入選作品は、SEIKA AWARD Webサイトにて公開予定です。公開の際にはぜひご覧ください。
入賞作品
グランプリ
田口美来さん（宮城県宮城野高等学校）「Never Die for girls」[絵画]
学長賞
竹内 翼さん（東京都立田無高等学校）「輪色」[グラフィック]
優秀賞
齋藤彩乃さん（明誠学院高等学校）「OMG」[絵画]
祢津はるかさん（山梨県立甲府第一高等学校）「心象、朱、花緑青」[絵画]
米山優月さん（長野日本大学高等学校）「動き出す街」[絵画]
雨宮 凛さん（山梨県立甲府第一高等学校）「Dive right in」[立体]
江崎百香さん（愛媛県立伊予高等学校）「破蕾」[イラスト]
部門賞
美術・工芸部門賞
矢吹 陽さん（東京都立工芸高等学校）「太陽と共に」[工芸]
デザイン部門賞
久間美良さん（帝塚山学院高等学校）「輪郭」[グラフィック]
マンガ部門賞
天谷椎奈さん（兵庫県立明石高等学校）「どうやら世界は気まぐれらしい。」[アニメーション]
メディア部門賞
古賀悠一さん（天王寺学館高等学校）「Flow」[映像]
文章部門賞
明道花野さん（N高等学校）「世界と物語」[エッセイ]
授業作品部門賞
栗脇ほのかさん（東京都立工芸高等学校）「思いやりの世界」[映像]
奨励賞
- 印南利菜さん（東京都立桜町高等学校）「泡沫夢幻」［絵画]
- 上山 瞳さん（愛知県立旭丘高等学校）「岩の上の少女」［絵画]
- 近江成自さん（山梨県立甲府第一高等学校）「脱却と超越」［絵画]
- 小倉夢真さん（埼玉県立越生高等学校）「生道」［絵画]
- 柏木煌介さん（神戸市立六甲アイランド高等学校）「嬉しいような悲しいような」［絵画]
- 清武勇大さん（横須賀市立横須賀総合高等学校）「前途洋々でしかない」［絵画]
- 小川口心純さん（N高等学校 岩手盛岡キャンパス）「私と言う名の世界」［絵画]
- 小林登志樹さん（三重県立四日市工業高等学校）「ポルトガルブリッジ」［絵画]
- 瀧澤冬弥さん（星槎国際高等学校 帯広学習センター）「再生」［絵画]
- 中里珠莉さん（宮城県宮城野高等学校）「待ち時間」［絵画]
- 八坂 侑さん（福岡県立香住丘高等学校）「FrAgments of KnowlEdge」［絵画]
- 酒井和奏さん（宮城県宮城野高等学校）「青華綴り」［工芸]
- 周藤 杏さん（宇都宮クラーク高等学院）「ケチャップ、かけすぎ？」［イラスト]
- 土田颯眞さん（関西文化芸術高等学校）「執拗に紡ぐ」［イラスト]
- 赤堀光祐さん（静岡県立浜松工業高等学校）「和紙で包む家」［建築]
- 岩崎アノさん（神戸市立六甲アイランド高等学校）「彩添う」［ストーリーマンガ]
- 澤田愛夢華さん（大阪府立工芸高等学校）「隣の花」［ストーリーマンガ]
- 大塚撫子さん（京都芸術高等学校）「fioritura:少女たちの開花」［キャラクター]
- 青木珠々子さん（東京都立総合芸術高等学校）「スパイごっこ」［アニメーション]
- 石藤詩乃さん（広島市立基町高等学校）「DO YOU NEED THIS ？」［アニメーション]
- 山本遊太さん（京都市立美術工芸高等学校）「Sawayaka City Soft Creamy」［アニメーション]
- 大堀 晃さん（広尾学園高等学校）「射光」［写真]
- 久恵琴葉さん（高岡第一高等学校）「めくるめく」［写真]
- 加藤照陽さん（拓殖大学第一高等学校）「Various」［映像]
- 堀 遥歩さん（京都府立清明高等学校）「Air diver」［映像]
- 染川瑠翔さん（福岡県立修猷館高等学校）「みち」［音楽]
- 村田大日琉さん（AICJ高等学校）「彩」［プログラミング作品]
- 山下真衣さん（高松中央高等学校）「糸を紡ぐ」［エッセイ]
- 田中悠太さん（神戸市立六甲アイランド高等学校）「Passportstamp of PERU」［版画]
- 熊野美樹さん（東京都立工芸高等学校）「へびの世界」［映像]
学校賞
宮城県宮城野高等学校
静岡県立浜松工業高等学校
大阪府立港南造形高等学校
SEIKA AWARD Webサイト：https://award.kyoto-seika.ac.jp/
創作作品コンペティション「 SEIKA AWARD 2025 」入選作品展
入賞作品および入選作品の150点を展示する「 SEIKA AWARD 2025 」入選作品展を、本学ギャラリーで開催します。
会期：2025年3月15日(土)～3月23日(日)
時間：10:00～17:00
会場 : 京都精華大学ギャラリーTerra-S（〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町137）
テーマ：「世界」
応募部門：
美術・工芸部門：絵画／版画／立体／工芸
デザイン部門：イラスト／グラフィック／ファッション／プロダクト／インテリア／建築
マンガ部門：ストーリーマンガ／キャラクター／一コママンガ／アニメーション
メディア部門：写真／映像／音楽／プログラミング作品
文章部門：エッセイ
授業作品部門：高等学校の授業内で取り組んだ作品
主催：京都精華大学
Webサイト：https://www.kyoto-seika.ac.jp/event/2025/0310_1.html
京都精華大学
京都精華大学は表現で世界を変える人を育てる大学です。 国際文化学部、メディア表現学部、芸術学部、デザイン学部、マンガ学部の5つの特色ある学部と大学院を有し、表現を通じて社会に貢献する人を育成しています。
【名称】京都精華大学
【学長】澤田 昌人
【所在地】京都市左京区岩倉木野町137
【最寄り駅】
（1）京都市営地下鉄「国際会館」駅から スクールバスで約10分
（2）叡山電鉄「京都精華大前」駅から 徒歩すぐ
【URL】 https://www.kyoto-seika.ac.jp/
【Twitter】https://twitter.com/seika_sekai
【学部】国際文化学部・メディア表現学部・芸術学部・デザイン学部・マンガ学部
【大学院】芸術研究科・デザイン研究科・マンガ研究科・人文学研究科
【学生数】4,235名