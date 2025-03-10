³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë ´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô Ï¢·È¶¨Äê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¶õ¤²È¤ä¶¦Í»ýÊ¬¤Ê¤É¤ÎÌõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤ÎÇã¤¤¼è¤ê»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ý²¬ ÃÒ¹¬¡Ë¤È´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§»³ËÜ ÀµÆÁ¡Ë¤Ï¡Ö¶õ¤²ÈÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Äù·ë¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯3·î19Æü(¿å)¤ËµÜ¸Å»Ô»ÔÌ±¸òÎ®¥»¥ó¥¿ーÂ¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¤Ë¤ÆÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¤Î³µÍ×
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¤¬»ý¤Ä¶õ¤²È¤ÎÌõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤ÎÎ®ÄÌÂ¥¿ÊÅù¤ÎÃÎ¸«¤òµÜ¸Å»Ô¤¬Ï¢·È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ÔÆâ¤Î¶õ¤²È¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¡¢ÎÉ¹¥¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤ÎÊÝÁ´µÚ¤Ó°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Äù·ë¼°³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯3·î19Æü(¿å)13:30
¾ì½ê¡§µÜ¸Å»Ô »ÔÌ±¸òÎ®¥»¥ó¥¿ーÂ¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¡Ê2³¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡(´ä¼ê¸©µÜ¸Å»ÔµÜÄ®°ìÃúÌÜ£±ÈÖ30¹æ)
¶¨ÄêÄù·ë¼Ô¡§¡ÚµÜ¸Å»Ô¡ÛµÜ¸Å»ÔÄ¹ »³ËÜ ÀµÆÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò ´Ý²¬ ÃÒ¹¬
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÉÔÆ°»º¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇäµÑ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¶õ¤²È¤äÌõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¸¢Íø´Ø·¸¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¼è°·¤äÇäµÑ¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë"Ìõ"¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢ºÆÈÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ö¸ÎÊª·ï¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤Î½êÍ¼Ô¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¶¦Í»ýÊ¬¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÆ·úÃÛÉÔ²ÄÊª·ï¡¢ÅÐµ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤º¤ËÁêÂ³¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½êÍ¼Ô¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤¬Îã¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÆ°»º¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¸¢Íø´Ø·¸¤ÎÀ°Íý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤ÇäµÑ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ëÌõ¤¢¤êÉÔÆ°»ºÇã¼è»ö¶È¡Ö¥ï¥±¥¬¥¤¡×¡¢ÉÔÆ°»º¤òÇä¤ê¤¿¤¤¿Í¡¢Çã¤¤¤¿¤¤¿Í¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤ëCtoC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¶õ¤²È¤ÎURI¡¦KAI¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë
½êºßÃÏ¡§¢©105-0021¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶2ÃúÌÜ11-4¡¡3³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ý²¬ ÃÒ¹¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ìõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤ÎÇã¤¤¼è¤êºÆÈÎ»ö¶È
HP¡§https://www.nexwill.co.jp/
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë
¹ÊóÃ´Åö¡§ÅÔÃÛ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6435-7950¡¿080-7040-2920
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§tsuzuki@nexwill.co.jp
µÜ¸Å»Ô
´ë²èÉô ´ë²è²Ý ÃÏ°èÁÏÀ¸¿ä¿Ê¼¼¡§ÅÄÃæ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0193-65-7056
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§kikaku@city.miyako.iwate.jp