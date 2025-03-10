【昭和西川】春の寝具フェア〈ジョイフル本田 宇都宮店〉で開催中！新生活を応援！さらに快適な睡眠空間を提案いたします！
昭和西川株式会社
【昭和西川 春の寝具フェア展開写真】
ジョイフル本田 宇都宮店 2階 昭和西川 春の寝具フェア
ジョイフル本田 宇都宮店
より良い明日を迎えていただくために、商品を通してお客様により良い睡眠と健康を提供し続けていく昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川惠）が、ジョイフル本田宇都宮店にてはじめて寝具フェアを開催。羽毛ふとんや敷きふとん、カバーやケットなど様々な寝具を取り揃えております。また、特別価格商品も多数ございます。是非この機会にご来店ください！
◆日時 3月8日（土）～ 4月13日（日） ９：００～２０：００
◆場所 〒329-0606 栃木県河内郡上三川町磯岡421-1
ジョイフル本田 宇都宮店 ２階催事場
TEL：0285-57-2111（店舗代表）
【昭和西川 春の寝具フェア展開写真】
ジョイフル本田 宇都宮店 2階 昭和西川 春の寝具フェア
ジョイフル本田 宇都宮店
■株式会社ジョイフル本田
代表者：代表取締役社長 平山育夫（ひらやま いくお）
本社所在地：〒300-0813 茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号
設立年月日：1975年12月15日
事業内容：ホームセンター事業、住宅リフォーム事業
店舗数：ホームセンター 17店舗、専門小売店 8店舗、商業施設 1店舗
【会社概要】
会社名：昭和西川株式会社
本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15
代表者：西川 惠
URL：https://www.showanishikawa.co.jp/