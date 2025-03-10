鍵付きで安心、壁スイッチや空調パネルを保護できる透明コンセントカバーを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、2連の壁コンセントやスイッチ、オフィス空調の壁操作パネルを保護できる汎用セキュリティカバー「TAP-KJCV3」を発売しました。
透明カバー採用により、閉じたままでも内部の状態を確認できます。簡単な取り付けで電気工事を必要とせず、ネジ止めや強力両面テープを使用して後付けすることが可能です。
【掲載ページ】
品名：透明コンセントカバー（鍵付き）
品番：TAP-KJCV3
標準価格：4,950円（税抜き 4,500円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-KJCV3
コンセント以外にも使える汎用サイズ
2連の壁コンセントの他に、オフィス空調の壁操作パネルやスイッチがスッキリ収まる汎用サイズです。
さまざまな場所に設置できる
学校やオフィス、病院などさまざまな場所に設置できます。
鍵付きだから安心・安全
公共施設でのいたずらや盗電を予防できる鍵付きです。
電気工事不要
ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付けです。
内部の確認ができる透明カバー
透明なので、カバー内部の状態を確認できます。
メタルモールA型設置可能
メタルモールA型にも対応しています。
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【関連ページ】
タップアクセサリ
https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/tapacc/index.html#etc
電源タップ検索
https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/search/
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