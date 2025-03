SUNNYDAY株式会社（SUNNYDAYINC.）が北マケドニア共和国の教育機関と人材協定締結へ

SUNNYDAY株式会社写真左:小林 祐喜、写真右:Elena Mladenovska Jelenkovik

・交流の概要

外国人留学生及び日本国内転職者の就職支援事業やアジア太平洋地域の加盟国・地域における技術者受入事業、進出支援事業、中古自動車の販売及び輸出入 自動車用部品の販売及び輸出入、酪農機械・農業機械、建設機械・産業機械、その他各種商品、建設機器の設計・製作、機械設計、部品加工、自動装置等の試作を手掛ける当社は、北マケドニア共和国の首都・スコピエに本社を置くM6 Educational Centre Skopjeと提携し、北マケドニア共和国から優秀な人材の招聘を行う。

・北マケドニア共和国の局勢

北マケドニアは、南東ヨーロッパのバルカン半島に位置する内陸国。人口約180万人。北はコソボ、東はブルガリア、南はギリシャ、西はアルバニアと国境を接する。元来、農業国であった北マケドニアは第二次世界大戦後にベオグラードの連邦政府から補助金を受け工業化を果たし、社会主義ユーゴスラビアの崩壊後もマクロ経済の安定を維持し、インフレ率も低く保たれています。2000年以降、経済自由区域(FEZ)を選択し、2003年には世界貿易機関(WTO)に加盟、次いで北大西洋条約機構(NATO)に加盟後は、欧州連合(EU)に加盟するという揺るぎない自負があります。イタリアを筆頭に、ドイツ、セルビア、ギリシャ、ブルガリア、ロシア等を貿易相手国に持ち、オフリドは人気の観光地となっています。

・人材交流

東欧諸国の二国間協定がない国からの日本への労働者は希少で、例えば2023年6月時点の特定技能在留者約17万人のうち、主要6か国(ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、ネパール、中国)が約95%を占めるが、残り約5%(数千人規模)はその他の国籍である。この「その他」に、南アジアや韓国、台湾、ブラジル等の出身者が少数ながら存在しています。

東欧諸国から日本が選ばれない国となっている最大の原因は地政学と賃金面、労働環境にあり、英語に堪能な北マケドニアの単純労働者が希望する賃金はネット給与(手取り額給与)で月額最低2,000USドル以上。技術者やITエンジニア、マネージャー層で月額6,000USドル以上。

弊社は、アジアの「中進国」である日本の魅力を発信すると共に、独自の自然観や生活文化、伝統文化の魅力を伝え、我が国の中長期的な成長戦略の端緒を担って参ります。

■経営理念

培養国布

■会社概要

SUNNYDAY株式会社(EN : SUNNYDAYINC.)

https://sunnydayinc.jp/

〒201-0014

東京都狛江市東和泉1-36-8-301

TEL:03-6628-6876

〒534-0015

大阪府大阪市都島区善源寺町2-2-1-1527

25 Cao Ba Quat Phường Hải Tan Thanh Phố Hải Dương

Wunzin Ward ,Nal Myay (13) Beside of Myingyan Road, Top of Aung Chan Thar Street, Meiktila Township, Myanmar

中古自動車の販売及び輸出入 自動車用部品の販売及び輸出入

酪農機械・農業機械、建設機械・産業機械、その他各種商品、建設機器の設計・製作

機械設計・部品加工・自動装置等の試作

外国人留学生及び日本国内転職者の就職支援事業

アジア太平洋地域の加盟国・地域における技術者受入事業、進出支援事業

