Waveland Group Inc. の波多野愛奈がFiNext Awards & Conference Dubai 2025に唯一の日本人として登壇

Waveland Group Inc.

クロスボーダーでのM&Aコンサルティングや事業開発をリードし、スタートアップ市場に貢献する、Waveland Group Inc.(本社:セーシェル共和国、代表取締役CEO:波多野 愛奈、以下 「Waveland Group」)代表の波多野愛奈は、2025年2月10日-11日にドバイで開催された金融テクノロジーの国際カンファレンス「FiNext Awards & Conference Dubai 2025」において、 「Woman in Fintech」および「Digital Innovation and Entrepreneurship」のパネルディスカッションに登壇するとともに、Financial Excellence in Leadership Awardを受賞したことをお知らせいたします。

Financial Excellence in Leadership Awardを受賞する波多野■FiNext Awards & Conference Dubai 2025について

https://finextcon.com/

FiNext Awards & Conference Dubai 2025は、世界の金融セクターをリードする企業、スタートアップ、投資家、金融機関が一堂に会する国際カンファレンスで、以下のような最新のトピックスについて活発な議論が交わされました。

主要セッション:

- AIと機械学習による金融サービスの未来- フィンテックと銀行のコラボレーション- 組み込み型金融とAPIエコノミー- ブロックチェーンと資本市場の革新- クロスボーダー決済の課題と解決策- オープンバンキングの未来■波多野愛奈の講演について

波多野は2日目のハイライトセッションに招かれ、「Woman in Fintech」および「Digital Innovation and Entrepreneurship」をテーマにディスカッションを行いました。

■ パネルディスカッション「Woman in Fintech」について

本セッションでは、金融業界における女性リーダーの役割と影響力について議論が交わされました。波多野は、M&Aやファイナンスの最前線で培った豊富な経験に加え、テクノロジーへの深い理解、さらにはエンドユーザーの視点を重視した金融包摂の重要性 という独自の視点をもとに女性のリーダーシップの必要性に関する議論をリードしました。

また、男性主導で意思決定が行われることの多いグローバルな資本市場において、どのようにプレゼンスを確立し、巨額のM&Aや投資案件を成功に導いてきたのかについて、実体験を基に語りました。波多野の具体的な戦略やリーダーシップの在り方、交渉術に関するアドバイスは、登壇者や参加者から高い関心を集めました。

■ パネルディスカッション「Digital Innovation and Entrepreneurship」について

本セッションでは、テクノロジーの進化がもたらす新たなビジネス機会と、起業家精神について議論が交わされました。波多野は、大企業が抱える「新規事業推進のジレンマ」が、スタートアップとのM&Aを通じた戦略的連携によって解決されつつある現状を提示。エンドユーザーを含むすべてのステークホルダーにとって、価値最大化につながった自社スタートアップインキュベーションの実例を交えて紹介し、会場から深い共感を呼びました。

また、日本市場に対する海外投資家・事業者の期待を引き出す視点から、規制の壁や文化的な特性を超えてイノベーションを推進する方法について提言。日本のスタートアップの成長ポテンシャルにも言及し、海外投資家や事業者との連携が、今後の市場の成長に不可欠であることを強調しました。波多野の実践に基づく洞察とグローバルな視点は、登壇者や参加者の関心を集め、活発な議論を引き起こしました。セッション終了後も、投資家や企業関係者との意見交換が続き、今後の具体的な連携やビジネス機会創出に向けた動きが期待されます。

■モデレーター Ismail Takin氏(World Impact Forum創始者)からのコメント

Aina Hatano氏のこれまでの歩みは非常に感銘深く、その揺るぎない献身と長年にわたる努力に深く敬意を表します。特に、「CEOとしての役割と創業者としてのビジョンをどのように両立させるのか」という私の質問に対するご回答に、大変感銘を受けました。卓越したリーダーシップスキルを持ち、最高のチームビルディングを実現しながら、ご自身のビジョンを実現するためセーシェルをベースとしたインパクト創出に注力されている姿勢は、まさに優れたリーダーの証であると感じました。Aina Hatano氏の取り組みと理念に共感し、今後のWorld Impact Forumとの協業についても期待を寄せております。

Woman in Fintechパネルディスカッションの様子(一番右が波多野)■Financial Excellence in Leadership Award受賞について

同カンファレンス最終日の授賞式において、波多野は「Financial Excellence in Leadership Award」を受賞しました。Waveland Groupが展開する独自のスタートアップインキュベーションモデルと、グローバルなスタートアップ、M&A支援の実績が高く評価されました。

以下、FiNext Award主催者からのコメントです。

Aina Hatano氏のFiNext Award選出は、彼女の多岐にわたる実績と影響力のあるリーダーシップを反映しています。その主な要因は以下の通りです。

- 起業家精神セーシェルにおいて、革新的で持続可能なコミュニティプロジェクト「Waveland」を設立し、新世代の経済モデルを構想。- ブロックチェーンの専門性複数の高額ブロックチェーンプロジェクトのアドバイザーとして活躍。また、ブロックチェーン創始者とともに半導体ビジネスを牽引するなど最先端技術分野での戦略的手腕を発揮。- 投資・M&Aの成功実績128億ドル(約1.9兆円)規模のM&Aおよび投資を手掛け、卓越した金融・投資スキルを証明。- 社会的インパクト技術革新を活用し教育、ウェルネス、自然環境保全を目的としたスタートアップやパートナーシップを推進。- グローバルな影響力メディアやブログを活用し、数百万の人々をインスパイアしながら、国際的なネットワークを構築。彼女の「人々をエンパワーメントする情熱」と「持続可能なイノベーションへの取り組み」は、FiNextの理念と強く共鳴しています。■波多野 愛奈の受賞に際してのコメント波多野愛奈

「FiNext Awards & Conferenceは、世界の金融イノベーションを牽引する重要な場であり、ここで評価いただけたことを大変光栄に思います。この賞は、私個人の節目であると同時に、女性がグローバルな金融・テクノロジー分野でますます存在感を高めている証でもあります。

そして、今回の経験をより特別なものにしたのは、5歳の息子と一緒にこの瞬間を共有できたことです。私は母として、単に言葉で伝えるのではなく、「女性もグローバルな舞台で活躍できる」ことを、実際に行動で示すことを大切にしています。また、教育は家庭から始まると考えており、子どもの頃から大人たちが熱く議論し、アイデアを共有し、新しい挑戦を生み出していくエネルギッシュな環境に触れることも大切な学びだと思っています。改めて、FiNext Awards & Conferenceの運営チームや参加者の皆様が、彼を温かく迎え入れてくださったこと、素晴らしいリーダーの皆さまとディスカッションの場をいただけたことに、心から感謝しています。

これからも、日本とグローバル市場の架け橋となり、革新的なビジネスの創出とM&Aを通じた価値創造を推進し、世界中で新たな可能性を解き放つ ために、全力を尽くしていきます。」

Waveland Groupは、今後も「Beyond Boundaries. Unlock Your Potential.」をビジョンとして、グローバルで投資家と企業を繋ぎ、M&A、資金調達、事業開発の分野で卓越したサービスを提供してまいります。スタートアップと共に成長し、その成功を支援することで、市場における新たな価値を創造し、世界全体の可能性の最大化を目指します。