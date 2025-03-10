【初コラボ】南海電鉄×JR西日本 和歌山支社　春のサイクルトレイン２０２５　～電車で行く南大阪・和歌山の自転車旅～を実施！

西日本旅客鉄道株式会社

南海電気鉄道株式会社（代表取締役社長：岡嶋 信行、以下「南海電鉄」）と西日本旅客鉄道株式会社（代表取締役社長：長谷川一明、以下「JR西日本」）では、２０２５年４月１２日（土）に、「南海電鉄×JR西日本 和歌山支社 春のサイクルトレイン２０２５ ～電車で行く南大阪・和歌山の自転車旅～」を実施します。

南海電鉄は２０２２年１１月と２０２３年１１月にサイクルトレインの実証実験を行い、今回が３回目となります。 また、ＪＲ西日本は２０２３年８月から和歌山～御坊駅間にて実証実験を経て、「きのくに線サイクルトレインプラス」を通年で実施しています。

今回の初コラボレーション企画では、南海電鉄はサイクルトレイン臨時列車（難波駅から和歌山市駅間往復運行、以下「臨時列車」）を運行し、ＪＲ西日本は通年運行している「きのくに線サイクルトレインプラス」を、特別に利用可能な自転車の台数を増やして実施します。

今回の南海電鉄とJR西日本のコラボレーションにより、南大阪や和歌山の魅力を発信し、地域経済の活性化を目指します。詳細は次ページのとおりです。

※前回（２０２３年１１月）南海電鉄で実施した様子

クレジット「Kei Tsuji」クレジット「Kei Tsuji」

１．実 施 日 ２０２５年４月１２日（土） 小雨決行

２．募集人数 最大９０名 ※先着順、最少催行人員４０名

３．サイクルトレイン運行時間

（南海電鉄：臨時列車） 難波駅⇔和歌山市駅 （往復運行）

【往路】難波駅（7:42発）→浜寺公園駅（7:57着/8:00発）→二色浜駅（8:19着/8:20発）→

樽井駅（8:33着/8:34発）→和歌山市駅（9:02着）

※浜寺公園駅・二色浜駅は乗車専用。樽井駅は降車専用。

【復路】和歌山市駅（16:36発）→蛸地蔵駅（17:22着/17:23発）→浜寺公園駅（17:46着/17:47発）→難波駅（18:10着）

※蛸地蔵駅・浜寺公園駅は降車専用。

４．プラン紹介

ツアーについての詳細、各駅の集合時間や場所などシマノスクエアホームページをご覧ください。

3/12日 公開 URＬ：https://www.shimanosquare.com/news-event/news/entry-820.html

なお旅行代金には、食事代等の代金は含まれません。

【ガイド付きプランコース】

以下（１）～（３）は、ガイド付き（シマノ）プランで、南海電鉄臨時列車の往復利用が条件となります。

（１）南海・JR西日本 サイクルトレイン乗継ぎロングライド

・募集人員：８名

・旅行代金：７，０００円（税込） ※サイクルトレインプラスへの乗車には別途普通運賃９９０円が必要。

・行 程：難波駅・浜寺公園駅・二色浜駅（以下「乗車３駅」）のいずれかから、臨時列車に乗車し和歌山市駅下車→サイクリングで和歌山駅（約３km）→JRサイクルトレインプラスに乗車し御坊駅下車→由良・湯浅をサイクリングしながら和歌山市駅（約７５km）→臨時列車に乗車し蛸地蔵駅・浜寺公園駅・難波駅のいずれかで下車（以下「下車３駅」）→終了

（２）のんびり紀ノ川フルーツライド

・募集人員：８名

・旅行代金：７，０００円（税込）

・行 程：臨時列車に「乗車３駅」のいずれかから乗車し和歌山市駅下車→紀の川沿い自転車道やカフェ等をサイクリングしながら和歌山市駅→臨時列車に乗車し「下車３駅」のいずれかで下車→終了

（３）南大阪で春のRIDE&FISH

・募集人員：８名

・旅行代金：７，０００円（税込）

・行 程：臨時列車に「乗車３駅」のいずれかから乗車し樽井駅下車→海岸沿いをサイクリング→ 岬町の海岸付近で釣り→和歌山市駅→臨時列車に乗車し「下車３駅」のいずれかで下車→終了

※釣具レンタルは無料です。（事前申し込みが必要）

【行き先自由なフリールートプラン】

臨時列車の「往復利用」、「往路のみ」、「復路のみ」が選択でき、自身で自由にサイクリングコースを設定して楽しむことができます。

※各コースとも、サイクリング時は旅程管理者の同行はございません

・往復利用・・・募集人員５０名、旅行代金３，０００円（税込）

例：（往路）難波駅乗車→和歌山市駅降車 （復路）和歌山市駅乗車→蛸地蔵駅降車

・往路のみ利用・・・募集人員８名、旅行代金２，０００円（税込）

例：（往路）浜寺公園駅乗車→樽井駅降車

・復路のみ利用・・・募集人員８名、旅行代金２，０００円（税込）

例：（復路）和歌山市駅乗車→浜寺公園降車

南海電鉄の臨時列車の時刻

５．募集方法

ぶらりたびホームページから、旅行業約款および旅行条件書をご確認のうえお申し込みください。

２０２５年３月１２日（水）１０時～２０２５年３月２５日（火）１７時（予定）

【ぶらりたびホームページ】 ※先着順 URL：http://www.nankai.co.jp/odekake/burari.html

６．協力 和歌山県、和歌山市、岬町、一般社団法人和歌山市観光協会、株式会社シマノ、シマノスクエア