【3月11日0時～1時59分限定】犬の日特別企画！愛犬用品が最大39％OFFクーポン配布中！楽天スーパーSALEと併せてさらにお得にお買い物！

Fun Standard株式会社楽天スーパーSALE

Fun Standard株式会社（本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介）が展開するペット用品関連を販売する「PETFUN（ペットファン）」より、犬、猫好きの皆様に向けて、楽天市場にてスーパーSALE特別企画を開催いたします。

■ 楽天スーパーSALE概要

店内最大50％オフ（無くなり次第終了）

犬用品39％オフクーポン（100枚限定）

全品対象10％OFFクーポン（600枚限定）

■ セール期間

2025年3月10日（月）～11日（火）01:59

■ クーポン取得

犬の日

犬の日クーポン

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SllBWS1VNkhDLVFRNFQtUUVaUA--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SllBWS1VNkhDLVFRNFQtUUVaUA--&rt=)

スーパーSALE特別会場はこちら！

https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/2503ss/

■ 楽天スーパーSALEとは？

楽天市場が年に4回開催する国内最大級のオンラインショッピングセールイベントです。期間中、数多くのショップが大幅な割引を実施し、人気商品や限定アイテムが特別価格で購入できます。さらに、ショップ買い回りによるポイント倍率アップキャンペーンも同時開催されるため、複数の店舗でのお買い物がよりお得になります。

■対象商品

対象商品を一部ご紹介いたします！他にも割引商品が盛りだくさん！

犬用ペットベッド

犬用ペットベッド

通常価格

6,160円～

スーパーSALE価格（50％オフ）

3,080円～

商品ページ:

https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0179dogbt/

猫じゃらし

猫じゃらし

通常価格

1,000円

スーパーSALE価格（50％オフ）

500円

商品ページ:

https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0146jaras/?variantId=T0146JARAS-BRD

ドライブベッド

ドライブベッド

通常価格

8,460円

スーパーSALE価格（50％オフ）

4,230円

商品ページ:

https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0123drivev3(https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0123drivev3/)

犬用マフラー

犬用マフラー

通常価格

1,000円

スーパーSALE価格（50％オフ）

500円

商品ページ:

https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0140muflr/

ペットブラシ

ペットブラシ

通常価格

1,590円

犬の日クーポン適用価格（39％オフ）

970円

商品ページ:

https://item.rakuten.co.jp/petfun/r0514petbr/

ペット用食器台

ペット用食器台

通常価格

2,280円

犬の日クーポン適用価格（39％オフ）

1,390円

商品ページ:

https://item.rakuten.co.jp/petfun/r0500dish/

■ 企業情報

【会社概要】

会社名 ：Fun Standard株式会社

代表者 ：代表取締役 大屋 良介

本社所在地 ：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容 ：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/