【3月11日0時～1時59分限定】犬の日特別企画！愛犬用品が最大39％OFFクーポン配布中！楽天スーパーSALEと併せてさらにお得にお買い物！

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Fun Standard株式会社

楽天スーパーSALE

Fun Standard株式会社（本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介）が展開するペット用品関連を販売する「PETFUN（ペットファン）」より、犬、猫好きの皆様に向けて、楽天市場にてスーパーSALE特別企画を開催いたします。


■ 楽天スーパーSALE概要


店内最大50％オフ（無くなり次第終了）


犬用品39％オフクーポン（100枚限定）


全品対象10％OFFクーポン（600枚限定）


■ セール期間


2025年3月10日（月）～11日（火）01:59


■ クーポン取得



犬の日

犬の日クーポン


https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SllBWS1VNkhDLVFRNFQtUUVaUA--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SllBWS1VNkhDLVFRNFQtUUVaUA--&rt=)



スーパーSALE特別会場はこちら！


https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/2503ss/


■ 楽天スーパーSALEとは？


楽天市場が年に4回開催する国内最大級のオンラインショッピングセールイベントです。期間中、数多くのショップが大幅な割引を実施し、人気商品や限定アイテムが特別価格で購入できます。さらに、ショップ買い回りによるポイント倍率アップキャンペーンも同時開催されるため、複数の店舗でのお買い物がよりお得になります。


■対象商品


対象商品を一部ご紹介いたします！他にも割引商品が盛りだくさん！



犬用ペットベッド

犬用ペットベッド


通常価格


6,160円～


スーパーSALE価格（50％オフ）


3,080円～


商品ページ:


https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0179dogbt/






猫じゃらし

猫じゃらし


通常価格


1,000円


スーパーSALE価格（50％オフ）


500円


商品ページ:


https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0146jaras/?variantId=T0146JARAS-BRD






ドライブベッド

ドライブベッド


通常価格


8,460円


スーパーSALE価格（50％オフ）


4,230円


商品ページ:


https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0123drivev3(https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0123drivev3/)






犬用マフラー

犬用マフラー


通常価格


1,000円


スーパーSALE価格（50％オフ）


500円


商品ページ:


https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0140muflr/






ペットブラシ

ペットブラシ


通常価格


1,590円


犬の日クーポン適用価格（39％オフ）


970円


商品ページ:


https://item.rakuten.co.jp/petfun/r0514petbr/






ペット用食器台

ペット用食器台


通常価格


2,280円


犬の日クーポン適用価格（39％オフ）


1,390円


商品ページ:


https://item.rakuten.co.jp/petfun/r0500dish/





■ 企業情報

【会社概要】


会社名 ：Fun Standard株式会社


代表者 ：代表取締役 大屋 良介


本社所在地 ：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容 ：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/