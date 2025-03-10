【3月11日0時～1時59分限定】犬の日特別企画！愛犬用品が最大39％OFFクーポン配布中！楽天スーパーSALEと併せてさらにお得にお買い物！
楽天スーパーSALE
Fun Standard株式会社（本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介）が展開するペット用品関連を販売する「PETFUN（ペットファン）」より、犬、猫好きの皆様に向けて、楽天市場にてスーパーSALE特別企画を開催いたします。
■ 楽天スーパーSALE概要
店内最大50％オフ（無くなり次第終了）
犬用品39％オフクーポン（100枚限定）
全品対象10％OFFクーポン（600枚限定）
■ セール期間
2025年3月10日（月）～11日（火）01:59
■ クーポン取得
犬の日
犬の日クーポン
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SllBWS1VNkhDLVFRNFQtUUVaUA--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SllBWS1VNkhDLVFRNFQtUUVaUA--&rt=)
スーパーSALE特別会場はこちら！
https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/2503ss/
■ 楽天スーパーSALEとは？
楽天市場が年に4回開催する国内最大級のオンラインショッピングセールイベントです。期間中、数多くのショップが大幅な割引を実施し、人気商品や限定アイテムが特別価格で購入できます。さらに、ショップ買い回りによるポイント倍率アップキャンペーンも同時開催されるため、複数の店舗でのお買い物がよりお得になります。
■対象商品
対象商品を一部ご紹介いたします！他にも割引商品が盛りだくさん！
犬用ペットベッド
犬用ペットベッド
通常価格
6,160円～
スーパーSALE価格（50％オフ）
3,080円～
商品ページ:
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0179dogbt/
猫じゃらし
猫じゃらし
通常価格
1,000円
スーパーSALE価格（50％オフ）
500円
商品ページ:
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0146jaras/?variantId=T0146JARAS-BRD
ドライブベッド
ドライブベッド
通常価格
8,460円
スーパーSALE価格（50％オフ）
4,230円
商品ページ:
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0123drivev3(https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0123drivev3/)
犬用マフラー
犬用マフラー
通常価格
1,000円
スーパーSALE価格（50％オフ）
500円
商品ページ:
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0140muflr/
ペットブラシ
ペットブラシ
通常価格
1,590円
犬の日クーポン適用価格（39％オフ）
970円
商品ページ:
https://item.rakuten.co.jp/petfun/r0514petbr/
ペット用食器台
ペット用食器台
通常価格
2,280円
犬の日クーポン適用価格（39％オフ）
1,390円
商品ページ:
https://item.rakuten.co.jp/petfun/r0500dish/
■ 企業情報
【会社概要】
会社名 ：Fun Standard株式会社
代表者 ：代表取締役 大屋 良介
本社所在地 ：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容 ：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/