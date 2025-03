ドコモが「IGアリーナ」のファウンディングパートナーシップ契約を締結

株式会社愛知国際アリーナ

株式会社愛知国際アリーナ(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:鷺 徳次)と、株式会社NTTドコモ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:前田 義晃、以下ドコモ)は、ファウンディングパートナーシップ契約を締結しました。

2025年7月に愛知県に開業予定の「IGアリーナ」は、最大収容人数17,000人で、スポーツと音楽ライブイベント両方に適したアリーナ面を日本で初めて採用するなど、新しい観戦・鑑賞スタイルをお届けする日本最大級のアリーナです。ドコモは、「IGアリーナ」の整備・運営をサポートすることを目的に、「IGアリーナ」を運営する株式会社愛知国際アリーナに出資しています。

ファウンディングパートナーとは、ネーミングライツパートナーに次いで、「IGアリーナ」の基本機能を支援するパートナーです。ドコモは、ファウンディングパートナーとして、「dカード(R)」「d払い(R)」「dポイント」を通じ、「IGアリーナ」でのおトクで便利な、楽しい体験をご提供します。先行チケット販売やキャンペーンの実施、2階中央正面ゲートのネーミングおよび優先入場レーンの設置、さらに、プレミアムラウンジのネーミングおよびご招待施策を実施予定です。

■ファウンディングパートナーシップ契約による実施内容

【先行チケット販売・キャンペーンの実施】

「dカード」をご利用のお客さまを対象に、「IGアリーナ」で開催される一部のスポーツ・音楽ライブイベントにおいて、一般販売よりも早くチケットを購入いただける先行チケット販売やキャンペーンを実施します。先行チケット販売やキャンペーンの詳細は、「dカードサイト」にてご案内予定です。

【2階中央正面ゲートのネーミング・優先入場レーンの設置】

2階中央正面ゲートを「d CARD GATE」とネーミングします。対象のイベントにおいて、短い待ち時間で「IGアリーナ」会場内に入場可能な、優先入場レーンを設置予定です。優先入場レーンを対象とするイベントについては、「dカードサイト」にてご案内予定です。

【プレミアムラウンジのネーミング・ご招待施策の実施】

「IGアリーナ」で唯一約550名収容可能で、飲食も可能なプレミアムラウンジを「d CARD LOUNGE」とネーミングします。対象のイベントにおいて、「d CARD LOUNGE」ご招待施策を予定しております。プレミアムラウンジご招待施策の対象となるイベントについては、「dカードサイト」にてご案内予定です。

先行チケット販売の対象イベント第一弾として、歌手「AI」の音楽ライブ『AI 25th best tour ←ALIVE→』を予定しております。本イベントは、25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』の発売を記念したもので、「IGアリーナ」にて、2025年8月23日(土)に開催されます。本イベントにおいて、「dカード PLATINUM」「dカード GOLD(R)」「dカード GOLD U」をご利用のお客さまを対象に、「d CARD LOUNGE」付きシートを含む先行チケットの抽選販売を実施します。また、「dカード PLATINUM」をご利用のお客さまは、イベント当日に「IGアリーナ」に入場する際、「d CARD GATE」で優先入場いただけます。先行チケット販売や優先入場に関する詳細が決まり次第、「dカードサイト」にて別途ご案内予定です。

音楽ライブ『AI 25th best tour ←ALIVE→』の詳細は、以下サイトをご確認ください。

・ツアー特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/ai/25thbesttour/

・25周年特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/ai/ai25th/

・AI Information:https://bio.to/AI_Link

今後も、ドコモの決済サービスをご利用のお客さま向けに、イベントの先行チケット販売やキャンペーンの機会を増やす予定です。

(C)2025 AI

株式会社愛知国際アリーナとドコモは、今後も「IGアリーナ」を通して、新たな体験やサービスを提供してまいります。

*「dカード」「d払い」「dカード GOLD」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

IGアリーナについて

2025年夏に愛知県に開業する日本最大級のハイブリッドエンターテインメントアリーナは、最大収容人数17,000人を有します。天井高30m、およびスポーツ観戦に適したオーバル型とコンサートに適した馬蹄型を融合させた国内初のハイブリッドオーバル型アリーナを採用しており、飲食店舗やホスピタリティエリアの充実など海外の観戦・鑑賞スタイルを導入しています。また、大相撲名古屋場所の開催や、B1リーグ所属クラブ「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」のホームアリーナとして使用されることが決定されています。ネーミングライツパートナーは、ロンドンに本社を構え、日本を含む世界19拠点で事業を展開するオンライン金融サービスのリーディングカンパニー「IGグループ」です。外観および一部内観のデザインは、隈研吾建築都市設計事務所が担当しています。

事業主体:愛知県

管理運営:株式会社愛知国際アリーナ

所在地:愛知県名古屋市北区名城1-4-1名城公園内

階数:5階建て

高さ:建物高さ 41m、アリーナ内天井高 30m

建築面積:26,500平方メートル

延床面積:63,000平方メートル

最大収容人数 :17,000人(立ち見含む) 、バスケットボール時 15,000人(着席)

飲食店舗・ワゴン店舗区画:30区画

※数字は約

URL: ig-arena.jp(https://ig-arena.jp/)

IGアリーナコンセプトムービー:https://www.youtube.com/watch?v=OORMY7lodyk&t=2s (https://www.youtube.com/watch?v=OORMY7lodyk&t=2s)

会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136712/table/8_1_21a63ea352cd242784fd0f0849a2bf89.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/136712/table/8_2_e745b38bdac6763b2f82374fe1066114.jpg ]