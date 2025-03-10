藤原道山（尺八演奏家）デビュー25周年記念アルバム「邂 Kai」3/29（土）発売！

株式会社DO

尺八演奏家 藤原道山(https://dozan.jp/)（ふじわらどうざん）デビュー25周年記念企画第二弾として、3月29日（金）佐賀県立美術館ホール（佐賀）を皮切りに全国各地で、藤原道山 25th Anniversary Concert「邂」（かい）と題し、尺八の魅力が伝わるピアノとの最小編成によるコンサートツアーの開催。また佐賀公演より全曲、尺八とピアノのデュオで収録した25周年記念アルバム「邂 Kai」をコンサート会場にて販売を開始します。

Disc1 Original は今までに出会ったアーティストの方々に書いて頂いた新作や未発表曲、リアレンジ作品を収録。

Disc2 Cover には藤原道山が小さい頃から耳にしていた曲や、共演させて頂いた記憶に残る名曲を、3名のアーティストの皆様にアレンジと演奏をして頂き収録。

ジャンルを超えたこれまでの藤原道山の邂逅の軌跡、そして尺八の「ニュー・スタンダード」を是非、お聴きください。

●アルバムタイトル：邂 Kai

発売日：2025.3.29 Release ※同日の佐賀公演よりコンサート会場にて発売開始

品番：DOCD-0002/03

価格：5,000円（税込）

仕様：2枚組、全25曲入り

・収録曲

Disc1 Original

01. おかえり：藤原道山

02. Resist Your Fate：三宅一徳(http://www.face-music.co.jp/2_artist/miyake.htm)

03. 風、春へ：加羽沢美濃(https://www.kabasawamino.com/)

04. 妖舞狂乱：加藤昌則(https://www.amati-tokyo.com/artist/composer/post_86.php)

05. 雲雀：一ノ瀬響(https://kyo-ichinose.net/)

06. crimson sunset：NAOTO(https://www.naoto-poper.com/)

07. あい：冷水乃栄流(https://www.noelhiyamizu.com/)

08. Wind Crossroad～風の十字路～：MAKI code”M”(https://lit.link/makicodem)

09. 青空の日に：青山政憲(https://aoyamamasanori.themedia.jp/)

10. 道山ブラジルへ行く：柏木広樹(https://hirokikashiwagi.com/)

11. 東風：藤原道山

※Piano

Keiko(https://www.keicocopiano.com/)（1、2、6、7、10、11）

Disc2 Cover

01. Smile：Charles Chaplin

02. いつでも夢を：吉田 正

03. Amazing Grace：作者不詳

04. いい日旅立ち：谷村新司

05. Piano Man：Billy Joel

06. 聖母たちのララバイ：木森敏之、John Scott

07. The Moment：Kenny G

08. リンゴ追分：米山正夫

09. Desafinado： Antônio Carlos Jobim

10. 時には昔の話を：加藤登紀子

11. Joga： bjork

12. Maiden Voyage：Herbie Hancock

13. Spain：Chick Corea

14. Imagine：John Lennon

※Arrangement/Piano

国府弘子(http://kokubuhiroko.net/)（1、6、9、13、14）

妹尾 武(https://www.senootakeshi.com/)（2、4、5、8、10、12）

Keiko(https://www.keicocopiano.com/)（3、7、11）

●ツアータイトル：藤原道山 25th Anniversary Concert「邂」（かい）

・佐賀公演(https://www.sagaroon.net/dozanfujiwara-25th-anniversary-concert/)

日時：2025年3月29日（土）14:00開演

会場：佐賀県立美術館ホール

・福岡・北九州公演(https://kitaqon.fc2.page/?p=252)

日時：2025年3月30日（日）15:00開演

会場：北九州市立戸畑市民会館

・北海道・札幌公演(https://www.kitara-sapporo.or.jp/event/event_detail.php?num=6400)

日時：2025年5月10日（土）13:30開演

会場：札幌コンサートホール Kitara小ホール

・愛知公演(http://www.g-corporation.net/schedule.html)

日時/2025年5月18日（日）13：30開演（13：00開場）

会場/電気文化会館 ザ・コンサートホール

・東京公演(https://www.asahi-hall.jp/hamarikyu/event/2025/02/event2978.html)（3/29 発売）

日時/2025年6月21日（土）14：00開演（13：30開場）

会場/浜離宮朝日ホール

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●藤原道山プロフィール

10歳より尺八を始め、初代山本邦山(人間国宝)に師事。東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業、同大学院音楽研究科修了。在学中、皇居内桃華楽堂において御前演奏。安宅賞、江戸川区文化功績賞、松尾芸能賞新人賞、平成30年度文化庁芸術祭優秀賞（アルバム「季(TOKI)～冬～」）、令和2年度（第71回）芸術選奨 文部科学大臣賞、第5回服部真二音楽賞を受賞。これまでにCD、映像作品等多数リリース。伝統音楽の演奏活動及び研究を行うと共に、「KOBUDO -古武道-」や尺八アンサンブル「風雅竹韻」等のユニット活動、様々なジャンルのミュージシャンとの共演を積極的に行う。映画『武士の一分』にゲスト・ミュージシャンとして参加したほか、ONE PIECE×人形浄瑠璃 清和文楽『超馴鹿船出冬桜』総合演出・音楽監修、『マクベス』『ハムレット』『山月記・名人伝』(野村萬斎演出)などの舞台音楽、吉永小百合氏の朗読アルバム『第二楽章 福島への思い』の音楽監修も手がける。小学校及び中学校音楽教科書 (教育芸術社)の執筆・編集・出演や、後進の育成など普及・教育活動にも力を注ぐ。現在、公益財団法人都山流尺八楽会所属・竹琳軒大師範。都山流道山会主宰。日本三曲協会会員。東京藝術大学音楽学部准教授、徳島文理大学客員教授。美幌観光物産大使（北海道）

藤原道山に関するお問合せは

株式会社ディーオー 03-6206-0852（平日13時～17時）

までお願い致します。