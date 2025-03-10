【湯の川温泉／湯元啄木亭】あの人気アニメ映画の世界と一緒に写真を撮って特典をもらおう！

野口観光マネジメント株式会社五稜郭タワー

野口観光マネジメント株式会社が運営する『函館湯の川温泉 湯元啄木亭（支配人：西岡浩樹/北海道函館市湯川町1丁目18番15号）』は、去年大ブームを呼んだあの人気アニメ映画の、

聖地巡礼プランを販売致しました。

【人気アニメ映画の世界へ！】函館聖地巡礼プラン★記念撮影（画像）の数に応じて売店利用券プレゼント♪

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=18116394(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=18116394)

宿泊期間 2025/03/01～2025/09/30

～アニメファン必見！函館聖地巡礼プラン～

函館は「訪れてみたい日本のアニメ聖地」のひとつ。

人気アニメの聖地を巡って、自撮り又はキャラクターとパシャリ！

巡礼地での記念写真の数に応じて特典をゲットしよう！

＜聖地8ヶ所＞

金森赤レンガ倉庫群（函館西波止場前）

旧函館区公会堂

函館山展望台（函館山ロープウェイ）

五稜郭公園

五稜郭タワー

北海道東照宮

函館市電 湯の川停留所

八幡坂

旧函館区公会堂函館山展望台八幡坂

【特典】1予約1室につき無料プレゼント

巡礼地での自撮り又はキャラクターと聖地の記念写真点数に、応じて売店でお好きな商品と交換いたします。

フロントにて写真をご提示ください。

1～3ヶ所 → 1,000円分

4～5か所 → 2,000円分

8ヶ所全制覇 → 3,000円分

※2泊の場合は市電チケットお1人様につき、1日分プレゼント

お食事は夕食・朝食ともに函館を楽しめる道南グルメをご用意しております。

是非、函館の街をお楽しみ下さいませ。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。