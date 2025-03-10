WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collectionオリジナルラインの新作アイテムを3月 12日(水)に発売
株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)は、オリジナルラインよりYohji YamamotoパリコレクションのインビテーションデザインをモチーフにしたTシャツシリーズを発表します。
第1弾は、1999年春夏、2012-13年秋冬、2019-20年秋冬の3シーズンのインビテーションをクローズアップしました。
第2弾では、2007年春夏、2016年春夏、2026-17年秋冬、2019年春夏の４シーズンのTシャツが登場します。
デザインは、1996年よりヨウジヤマモトのインビテーションデザインを手がけるグラフィックデザイナーのClaque中村知香子氏により制作されました。当時のインビテーションデザインをモノトーンに落とし込んだシリーズとなり、個性際立つインパクトのあるアイテムとなっています。
またYohji Yamamoto POUR HOMME 1999年春夏コレクションのインビテーションとして使用された消しゴムは、
シーズン中のノベルティ（ケース付き消しゴムセット）としても人気を博しました。この度、Tシャツシリーズの発売
に合わせ、新たなデザイン仕様で再登場します。アップデートされたケース付き消しゴムセットは、各Tシャツに1個セットされます。
第1弾はWILDSIDEオンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO取り扱い店舗にて3月12日(水)より発売します。
*第2弾のアイテム詳細の発表と発売は、5月を予定しています。
【第1弾 商品ラインナップ】
半袖Tシャツ&ケース付き消しゴムセット 各22,000円(税込) サイズ展開：M/L
< Yohji Yamamoto POUR HOMME 1999年春夏コレクション >
https://wildside-online.jp/shop/g/gWP-T07-003-2-03/
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< Yohji Yamamoto POUR HOMME 2012-13年秋冬コレクション >
https://wildside-online.jp/shop/g/gWP-T06-003-2-03/
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< Yohji Yamamoto POUR HOMME 2019-20年秋冬コレクション >
https://wildside-online.jp/shop/g/gWP-T02-003-2-03/
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< Yohji Yamamoto POUR HOMME 1999年春夏シーズンノベルティ ケース付き消しゴムセット >
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collection
▼発売日：3/12(水) ※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始
▼展開店舗：
・公式オンラインプラットフォーム 【サイトURL】https://wildside-online.jp/
・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA （大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）
・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU （東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）
・Yohji Yamamoto POUR HOMME 阪急メンズ東京
・Ground Y SHIBUYA PARCO
・Y’s 岩田屋本店
▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp
https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/
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